Jak rozwijać pozytywne cechy charakteru

“Sumienie było najmocniejszą stroną jego natury. Jego miłość była czuła i ciepła. Całą naturę miał prostą i szczerą – był czysty, był sobą”. O czyich cechach charakteru pisano w ten sposób? Chodzi tu o charakter szesnastego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Abrahama Lincolna. Był wzorem prawości i uczciwości dla swojego pokolenia. Te cechy pozostały z nim w ciągu całej, trudnej politycznie i moralnie prezydentury w czasach chyba najgorszych w historii jego kraju. W XIX wieku dobry charakter był postrzegany za jedną z najcenniejszych wartości.

Czym jest dobry charakter?

W XX wieku społeczeństwo zmieniło nastawienie z produkcyjnego na konsumpcyjny. Bardziej znaczące stało się kultywowanie tych cech osobowości, które podkreślały umiejętności wpływania na innych i dawały poczucie władzy. Szlachetność serca i uczynków zeszła na dalszy plan. Abraham Lincoln mógłby niestety nie zostać prezydentem w naszych czasach. Patrząc na wzorce dzisiejszej Ameryki – to rodzina Kardashianów, Miley Cyrus, czy sławni sportowcy. Nikt nie ma cierpliwości i czasu dla kogoś o nudnym i bezbarwnym charakterze, który zaprzecza wszystkim cechom egocentrycznego życia.

Dobry charakter jest trudno osądzić za pierwszym podejściem, bo często ujawnia się w niezwykłych okolicznościach. Jest oparty na wewnętrznych wierzeniach człowieka, na przykład na przekonaniu, że uczciwość jest ważna lub bycie życzliwym daje spełnienie w życiu. Cechy charakteru oparte na tych wierzeniach nie muszą być widoczne przy powierzchownym poznaniu człowieka.

Ćwicz dobry charakter

Mimo życia w konsumpcyjnych czasach, wykształcanie w sobie dobrego charakteru przyniesie ci dużo satysfakcji, podniesie nadwątlone poczucie własnej wartości, wykształci poczucie sensu i celu w życiu oraz poprawi relacje z ludźmi. A to właśnie, według psychologów pozytywnych, jest tym czego potrzebujemy dla naszego dobrostanu psychicznego i szczęścia. Zaczynając od zmiany siebie możemy wpłynąć na innych i naprawić kawałek świata wokół siebie. Aby rozpocząć ten trudny proces należy zacząć od zdefiniowania wartości. Następny etap to refleksja nad tym, kim jesteś i kim chciałbyś być. Kolejny etap to ćwiczenie w sobie dobrych nawyków – napisz jakie cechy charakteru chcesz mieć i co możesz zrobić, by je rozwijać, a następnie wprowadź je w codzienne życie. Na ręku noś kolorową gumkę, by przypominała ci o praktykowaniu zmian. Otocz się ludźmi o dobrym charakterze, będą cię inspirować i motywować. Unikaj tych, którzy mają słaby charakter i dokonują złych wyborów. Podejmij ryzyko i małymi kroczkami podążaj ku osiągnięciu jak najlepszego charakteru.

Oto kilka dobrych cech charakteru które możesz budować.

Prawość – oznacza silne moralne zasady i wartości. Do tego potrzeba odwagi. Człowiek prawy będzie się trzymał swoich zasad bez względu na innych.

Uczciwość – to więcej niż mówienie prawdy. To życie prawdą. To bycie osobą godną zaufania. Uczciwość wymaga szczerości wobec samego siebie i autentyczności.

Lojalność – to wierność i oddanie dla twoich bliskich, przyjaciół i wszystkich tych, którzy ci ufają. Lojalność może przenieść się na twoją pracę, organizacje do których należysz, społeczeństwo i kraj.

Szacunek – traktowanie siebie i innych z kurtuazją, życzliwością, godnością, szacunkiem i grzecznością. Okazujesz szacunek innym jako znak, że doceniasz wartość drugiego człowieka i akceptujesz jego słabe strony.

Odpowiedzialność – akceptowanie osobistych, międzyludzkich, profesjonalnych i społecznych zobowiązań nawet wówczas, gdy są trudne lub niewygodne. Dotrzymywanie zobowiązań i akceptacja odpowiedzialności za swoje wybory i zachowania.

Pokora – masz wyważoną i raczej skromną opinię o swojej ważności. Jeśli nie widzisz siebie jako zbyt dobrego, bogatego i mądrego. Gdy masz sposób myślenia oparty na otwartości i przyswajaniu nowych rzeczy. Gdy wolisz wyrażać wdzięczność za to co masz i nie oczekujesz, że należy ci się więcej.

Współczucie – współczujesz innym i jest ci szkoda tych, którzy cierpią. Współczucie to również pragnienie uczynienia czegoś, by zmniejszyć ich cierpienie.

Przebaczenie – podejmujesz świadomą decyzję, by pozbyć się urazy i złości do kogoś, kto cię skrzywdził. Przebaczenie nie musi oznaczać pojednania i odnowienia stosunków ze sprawcą nieszczęścia. Oznacza tylko pozostawienie żalu za sobą.

Odwaga – bez względu na strach, niebezpieczeństwo czy ból, masz mentalną siłę, by dotrzymać zobowiązania, wypełnić plan, czy podjąć decyzję, która jest właściwa i najlepsza w danym momencie.

Hojność – oferujesz innym swój czas, energię, wysiłek, emocje, słowa i rzeczy materialne bez oczekiwania czegokolwiek w zamian.

Wytrwałość – uporczywość i determinacja w osiąganiu zamierzonego celu.

Grzeczność – znasz podstawy dobrego zachowania i stosujesz dobre maniery wobec wszystkich, których spotykasz na swojej drodze. Gdy dążysz to nauczenia się dobrych manier by wzmocnić swoje relacje z innymi i rozwijać się.

Życzliwość – postawa życzliwa, taktowna i uczynna dla innych. Jest motywowana pozytywnym usposobieniem i pragnieniem bycia ciepłym i przyjemnym w relacjach z ludźmi.

Miłość – umiejętność kochania i bycia kochanym, czyli pokazywania innym przez słowa i uczynki jak głęboko ich kochasz. Oznacza to również otwieranie się na drugą osobę.

Optymizm – poczucie nadziei i pewności. To pozytywny sposób myślenia, który pomaga interpretować wydarzenia, sytuacje i ludzi w obiecującym świetle.

Niezawodność – inni mogą na tobie polegać, dotrzymujesz danego słowa.

Sumienność – masz pragnienie robienia rzeczy dobrze lub jak najlepiej potrafisz. Gdy jesteś dokładny, ostrożny, zorganizowany i czujny w swoich wysiłkach, które opierasz na poczuciu tego co jest najwłaściwsze.

Samodyscyplina – jesteś w stanie dzięki dobrym nawykom i sile woli przełamać swoje pragnienia i uczucia, by podążyć jak najlepszą drogą i spełnić swoje zobowiązania. Silne poczucie samokontroli pozwala osiągnąć zamierzony cel.

