Uwaga Dreamersi, ostrożnie z szukaniem pomocy prawnej

W pierwszym tygodniu września administracja prezydenta Trumpa ogłosiła zakończenie programu DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Jeżeli Kongres nie rozwiąże problemu Dreamersów w ciągu sześciu miesięcy, decyzja prezydenta może narazić na deportację około 800 tys. młodych imigrantów, którzy zostali przywiezieni do USA jako dzieci i od rozpoczęcia programu w 2012 r. mogli legalnie uczyć się i pracowaćw Stanach Zjednoczonych.

Według amerykańskiej sondażowni Pew Research Center liczba wniosków o odnowienie statusu DACA znacznie wzrosło. Do połowy roku podatkowego 2017 ponad 200 tys. nieudokumentowanych imigrantów odnowiło swoje uczestnictwo w programie. Jak donosi Illinois Business Immigration Coalition, w Illinois jest około 42 tys. beneficjentów DACA.

W obliczu decyzji o zakończeniu programu wielu rozczarowanych Dreamersów będzie szukać porady prawnej co do swojego dalszego losu. Emocje będą grać dużą rolę, a to stwarza idealną okazję dla oszustów.

Choć BBB nie może udzielać porad prawnych, apelujemy do beneficjentów DACA oraz innych imigrantów, aby w poszukiwaniu pomocy prawnej zwracali się do kompetentnych i akredytowanych przez BBB firm i osób, i nie odpowiadali na niezamawiane oferty pomocy z wątpliwych źródeł.

Przede wszystkim, nigdy nie działaj pochopnie, gdyż właśnie na to czekają naciągacze.

Nigdy też nie korzystaj z notariusza jako źródła porad prawnych. Choć w wielu krajach słowo „notariusz” używane jest w odniesieniu do poważnego adwokata, w Stanach Zjednoczonych notariusze nie są prawnikami. Nie mogą oni udzielać porad prawnych ani reprezentować stron w agencjach rządowych.

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy jakiejkolwiek agencji, kancelarii czy prawnika, sprawdź ich ocenę w bazie BBB.

Ponadto zastosuj się do następujących wskazówek zebranych przez BBB:

– uważaj na niezamawiane e-maile, SMS-y, telefony czy jakiekolwiek inne oferty rozwiązania twojego problemu imigracyjnego, zwłaszcza jeśli stosowane są w nich taktyki zastraszania

– nigdy nie zdradzaj poufnych informacji przez telefon lub w e-mailu

– nigdy nie płać za czyste formularze rządowe. Niewypełnione dokumenty rządowe są bezpłatne, choć często należy uiścić opłatę przy ich składaniu.

– ostrożnie z szukaniem porad imigracyjnych w internecie. Wielu oszustów zakłada strony internetowe, które do złudzenia przypominają rządowe witryny. Sprawdź, czy dana strona ma domenę .gov

– nie zostawiaj nikomu swoich oryginalnych dokumentów (aktu urodzenia, paszportu itp.) Sprytni oszuści mogą domagać się od ciebie opłaty za ich odzyskanie

– nigdy nie podpisuj dokumentów, których treści nie rozumiesz lub które nie są w całości wypełnione

– poproś o kopię każdego formularza, który składasz. Powinieneś mieć również kopie wszystkich listów, które otrzymujesz od agencji rządowej.

– nigdy nie dokonuj przelewu pieniędzy osobom, których nie znasz. Pieniądze raz wysłane w niewłaściwe ręce nigdy już nie zostaną odzyskane. Agencje rządowe zazwyczaj akceptują czeki, przekazy pieniężne lub opłatę za pośrednictwem bezpiecznej rządowej strony internetowej. Nigdy jednak nie domagają się przelewu.

American Bar Associaton, zrzeszenie które jest akredytowane przez BBB, oferuje na swojej stronie wyszukiwarkę lokalnych organizacji prawniczych, a także narzędzie umożliwiające kontakt z adwokatami oferujących bezpłatne usługi lub usługi po przystępnych cenach.

Dodatkowo amerykański Departament Sprawiedliwości dysponuje listą organizacji oferujących porady prawne pro bono, które można wyszukiwać na interaktywnej mapie.

Probono.net to kolejna akredytowana przez BBB organizacja charytatywna oferująca dostęp do bezpłatnych porad prawnych.

The Legal Services Corporation, niezależna organizacja typu non-profit, została założona przez Kongres w celu umożliwienia niesienia pomocy prawnej dla Amerykanów o niskich dochodach. Na ich stronie internetowej, w sekcji LawHelp znajduje się mnóstwo przydatnych informacji oraz referencji konsumentów.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.