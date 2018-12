Masz obywatelstwo USA i polskie korzenie?

Artykuł sponsorowany



W Stanach Zjednoczonych żyje wedle szacunków 10 milionów osób z polskim pochodzeniem. Prawie wszystkie mają prawo do polskiego paszportu, choć niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę. Ponadto, z tego prawa mogą także skorzystać ich dzieci, wnuki, a nawet prawnuki – nie ma tutaj wymagania, by władać językiem przodków. Coraz więcej osób decyduje się ostatnimi czasy na potwierdzenie polskiego obywatelstwa dla siebie i najbliższych. Powodów może być wiele, ale niezaprzeczalny pozostaje fakt, że takie rozwiązanie daje szereg wymiernych korzyści.



Posiadanie więcej niż jednego paszportu to trend, który możemy zaobserwować na całym świecie – Polonia nie stanowi więc tutaj wyjątku. Szczególnie często ludzie wywodzący się z krajów UE decydują się na taki krok – bycie obywatelem jednego z państw unijnych oznacza dla nich otwartą furtkę do szeregu przywilejów. A do takich należą bez wątpienia: możliwość swobodnego podróżowania bez przechodzenia czasochłonnych kontroli, praca, prowadzenie biznesu oraz nabywanie nieruchomości w krajach Unii Europejskiej. Stąd też łatwo wytłumaczyć – od strony pragmatycznej – rosnące zainteresowanie polskim obywatelstwem wśród mieszkańców USA z polskimi korzeniami.

Co najważniejsze, uzyskanie polskiego paszportu nie jest obarczone żadnymi niepożądanymi konsekwencjami, gdyż zgodnie z polskim prawem nie wpływa na posiadane już obywatelstwo USA, nie skutkuje obowiązkiem płacenia podatków, jak również nie obliguje do odbycia służby wojskowej w Polsce. Paszport Rzeczypospolitej Polskiej daje więc maksimum korzyści bez żadnych strat.

Co trzeba więc zrobić, by otrzymać drugi, polski paszport? Wystarczy w zasadzie mieć trochę dobrych chęci oraz choć jednego przodka, który posiada lub posiadał polski paszport. Polski paszport przyznawany jest przez odpowiedni urząd w Polsce, a te nie mają rygorystycznych wymagań względem ubiegających się. Nie ma bowiem konieczności zachowania ciągłości posiadania polskiego obywatelstwa przez całą “linię prostą” w rodzinie – to znaczy, że np.: wnuk może poświadczyć swoje obywatelstwo na podstawie starego, nieaktualnego już paszportu dziadka. Co najważniejsze, niemal wszystko można załatwić całkowicie zdalnie, bez konieczności podróży do Polski oraz fizycznego pojawiania się w urzędach. Na samym końcu paszport należy tylko osobiście odebrać w lokalnym konsulacie.

Czy warto więc podjąć decyzję o rozpoczęciu procedury dla siebie i swoich bliskich? Niezależnie od powodów i motywacji, trzymanie w rękach polskiego paszportu ponownie po wieloletniej przerwie, lub po raz pierwszy w życiu, jest wyjątkowym uczuciem. Potwierdzają to zgodnie ci, którzy zdecydowali się na ten krok i mogą teraz cieszyć się z faktu bycia obywatelami zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Rzeczypospolitej Polskiej.

