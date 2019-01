Anna przez długi czas dusiła w sobie lęki. Zaczęło się w szkole średniej od zwykłego martwienia się o stopnie, nadmiernej wrażliwości na ocenę innych. Czasami dolegliwości zdrowotne spędzały jej sen z powiek, bo przewidywała że ból głowy może urosnąć do rangi czegoś poważniejszego. Po kilku latach, gdy była u szczytu swojej kariery zawodowej, z powodu braku snu i ciągłego zamartwiania się wpadła w taki stan, że nie mogła skupić się na pracy. Szefowa ostrzegła ją, że ma się leczyć lub będzie musiała odejść. Ciągły niepokój i lęk Anny spowodowały, że zaczęła unikać ludzi, miejsc publicznych i jazdy samochodem. Dopiero gdy to wszystko stało się nie do wytrzymania, zapukała do mojego gabinetu, by uzyskać pomoc.

Czym jest lęk?

Lęk jest częścią naszej natury, nie zawsze jest to coś negatywnego. Lęk ostrzega nas przed niebezpieczeństwem, chroni przed sytuacjami, które mogą nas zranić. Bez lęku moglibyśmy tańczyć na autostradzie pomiędzy rozpędzonymi samochodami w nadziei, że nic nam się nie stanie. Lęk pomaga nam w ucieczce z niebezpiecznych sytuacji, dodaje sił w walce o własne życie i zaostrza myślenie w sytuacji kryzysowej. Gdy boimy się zjechać ze stromego stoku w Kolorado, oznacza to, że może jeszcze nie jesteśmy przygotowani na ten poziom zjazdów narciarskich. Gdy czujemy lęk przed pogłaskaniem szczura, może mówi on nam, że jest prawdopodobieństwo, że szczur nas ugryzie. Lęk trzeba rozumieć jako kontinuum. Brak lęku może nas zabić, ale nadmiar lęku powoli zrobi to samo.

Nerwica lękowa

Gdy lęk przeradza się w stan patologiczny, gdy myślenie o nim zabiera nam większość czasu w ciągu dnia i przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, wtedy mówimy o objawach chorobowych. Taki lęk jest nieracjonalny i nieokreślony. On istnieje naprawdę w naszej głowie, podsycany przez pewne doświadczenia w naszym życiu i ich interpretacje, ale nie daje nam żadnych korzyści, wręcz przeciwnie, zamąca obraz przyszłości nieokreśloną katastrofą. Nerwica lękowa wywodzi się z naszej przeszłości, zabiera nam teraźniejszość i skupia się na przyszłości.

Objawy nerwicy lękowej

Psychologiczne symptomy nerwicy lękowej to lęk, strach, poczucie ciągłego napięcia, natężające się czekanie aż zdarzy się coś złego, ciągła nerwowość i irytacja drobnymi rzeczami, słaba koncentracja i bezsenność. W zaawansowanej nerwicy dochodzą dodatkowo fizyczne dolegliwości, jak pocenie się, drżenie rąk i ciała, sztywność mięśni, przyspieszone bicie serca i przyspieszone oddychanie. Czasem także dochodzi do uczucia drapania w gardle lub wrażenia, że ma się narośl w gardle, która powoduje trudności w przełykaniu. W ciężkiej nerwicy lękowej przyspieszone oddychanie prowadzi do hiperwentylacji, co powoduje bóle w klatce piersiowej, zdrętwienie i kończyn, dzwonienie w uszach, zawroty głowy i omdlenia.

Sprawdź, czy to ciebie dotyczy?

1. Czy martwisz się lub masz nieokreślone lęki przez większą cześć dnia?

2. Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy czułeś się spięty, poirytowany, rozbiegany, niespokojny, zmęczony, nerwowy przez większą część dnia?

3. Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie mogłeś spać, lub budziłeś się w nocy z nieokreślonym lękiem?

4. Czy masz problemy z koncentracją i skupieniem uwagi?

5. Czy masz wrażenie że trudno ci kontrolować twoje życie, nie możesz się zrelaksować, czy zabrakło ci umiejętności radzenia sobie z problemami?

6. Czy masz wrażenie, że coś może się stać, nawet jeśli racjonalnie nie ma podstaw do

katastrofy?

7. Czy twoje symptomy powodują problemy w relacjach z bliskimi, rodziną, w pracy i w innych dziedzinach twojego życia?

8. Czy przypominasz sobie lęki i niepokoje które nawiedzały cię już w dzieciństwie?

Co możesz zrobić, by lęk pozwolił ci funkcjonować?

Możesz czytać wszystkie poradniki świata, ale jeśli nie postanowisz wziąć spraw w swoje ręce i odrzucić katastroficzne myślenie, niewiele ci pomogą. Leki, które przepisywane są na stany lękowe, pomagają doraźnie w momencie ataku lęku czy paniki, ale nie zmienią

twojego sposobu myślenia i reagowania na prowokujące lęk sytuacje. Im bardziej się

przyłożysz do wprowadzenia w życie poniższych metod tym bardziej będziesz w stanie

oswoić lęk.

1. Świadome oddychanie. Usiądź w fotelu z zamkniętymi oczami, skup całą uwagę na oddychaniu. Oddychaj naturalnie, najlepiej przez nos bez prób kontrolowania oddechu. Skoncentruj się tylko na oddechu i zapomnij o wszystkim. Jeśli twój umysł nadal chce podążać za myślami, skieruj go na oddech. Powtarzaj to kilka razy dziennie aż stanie się to rutyną. W nerwicach pozwolenie swojemu umysłowi na zatrzymanie się w “tu i teraz” bez zbędnego martwienia się o przyszłość czy przeżywania przeszłości jest pierwszym krokiem ku pokonaniu niepokoju.

2. Zmień katastroficzne myślenie. Lęk to negatywne, katastroficzne przewidywanie nieznanej przyszłości, więc naucz się robić pozytywne przewidywania. Nie musisz bać się nieznanego, jeśli to nieznane może być pozytywne i korzystne dla ciebie. Zatrzymaj ciąg zamartwiania się i spróbuj skupić uwagę na czymś zupełnie innym. Zamiast martwić się szybkim biciem swojego serca, przytul się do kogoś bliskiego lub

usiądź do komputera i zacznij pisać dzienniczek o tym, co pozytywnego się dziś stało w twoim życiu. Możesz również posłuchać relaksującej muzyki, pójść na spacer, popływać, pobiegać lub zrobić kilka skłonów.

3. Gdy jednak sam nie jesteś w stanie zatrzymać cyklu lęków i ciągłego napięcia, profesjonalna pomoc jest niezbędna.

Katarzyna Pilewicz LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

Nowa grupa dla rodziców: POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.123RF