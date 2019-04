Czy płaci się podatki od Social Security? 0 8 kwietnia 2019

Państwo Kowalscy poszli do swego księgowego, by rozliczyć podatki za miniony rok. Pan Jan pracuje, zarabiając około 60,000 dol. rocznie, pani Maria dorabia 25 tys. dol. Do tego mają kilkaset dolarów przychodu z inwestycji. Pan Jan celebrował niedawno 66 urodziny, pani Maria jest o dwa lata młodsza. Mają zamiar pracować jeszcze dwa lata, ale rozważają pobieranie Social Security, bo Janowi należy się 1700 dol. miesięcznie emerytury, a żonie 1050 dol. Mając okazję do rozmowy ze specjalistą, spytali go, jak będzie wyglądała ich sytuacja podatkowa, gdyby zaczęli brać swoje emerytury. Pan księgowy powiedział, że świadczenia Social Security nie są opodatkowane, więc nie spowodują zmiany w podatkach, a IRS o nich nic nie wie. Państwo Kowalscy spytali, czy kontynuacja zarobkowania nie pomniejszy im emerytur. Księgowy na to, że nie, bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Social Security, to są darmowe pieniądze, które trzeba brać, bo się należą, a jeżeli się ich nie weźmie, to się traci.

Obawiam się, że żadne stwierdzenie pana księgowego nie było prawdziwe. Przyjrzymy się sprawie i liczbom dokładnie.

Czy IRS wie o twojej emeryturze?

Oczywiście, że wie. W styczniu każdego roku Administracja Social Security (SSA) śle klientom druki 1099-R z podsumowaniem całorocznych świadczeń, odpisów na Medicare i ewentualnie wstrzymanych zaliczek podatkowych. Taki sam druk słany jest do Urzędu Podatkowego (IRS).

W Stanach Zjednoczonych wszyscy płatnicy mają obowiązek informowania IRS o poczynionych wypłatach. Banki, fundusze powiernicze, domy maklerskie informują klientów i IRS o wypłaconych odsetkach (na druku 1099-INT) dywidendach (1099-DIV) itp. Pracodawcy wysyłają formularze W-2. Dzięki temu IRS może sprawdzić, czy zapłacone są wszystkie podatki.

Kiedy bez podatku

Otóż emerytury i renty Social Security podlegają opodatkowaniu, tylko że przepisy chronią osoby o niewielkich przychodach. Faktem jest, że 44 proc. osób w Stanach nie płaci żadnych podatków, a seniorzy stanowią ich większość. Oto dlaczego.

Każdy z nas ma kwotę wolną od podatku równą odpisowi standardowemu (standard deduction) w wysokości 12 200 dol. w roku 2019. Kwota wolna jest nawet wyższa dla osób w wieku 65 lat i więcej: 13 850 dol. dla osoby samotnej i 27 tys. dol. dla małżeństwa. Oznacza to, że można zarobić takie kwoty bez obowiązków podatkowych i nie słać deklaracji podatkowej. Warto rozliczyć się tylko wtedy, by odzyskać zwrot wpłaconych zaliczek podatkowych albo rościć Earned Income Credit (gdy ma się przychód z pracy). Inaczej traktowane są osoby pracujące na własny rachunek.

Zarabiając powyżej wolnej kwoty, zaczynamy być dłużni podatki od przychodu podlegającemu opodatkowaniu (taxable income): 10 proc. od przychodu do 19 400 dol. rocznie dla małżeństw, 12 proc. od kwot w przedziale 19 401 – 78 950 dol., po czym 22, 24, 32, 35 i 37 proc. dla najbogatszych.

Ile podatku od emerytury?

Emerytów zaczyna obowiązywać inny sprawdzian.

Emerytura czy renta Social Security nie jest opodatkowana dla umiarkowanie zarabiających seniorów, czyli tych, których tzw. dochód „prowizoryczny” – połowa emerytury czy renty plus cały inny dochód – nie przekraczają 32 tys. dol. dla małżeństwa albo 25 tys. dol. dla osoby samotnej. Powyżej tej kwoty połowa emerytury zacznie być opodatkowana. Gdy dochód ,,prowizoryczny” przekroczy 44 tys. dol. (dla małżeństw) albo 34 tys. dol. (dla osób samotnych), wtedy do 85 proc. emerytury podlega opodatkowaniu.

Wniosek: Rozpoczęcie pobierania emerytury może całkowicie zmienić sytuację podatkową dla osób, które kontynuują aktywność zawodową. Małżeństwa seniorów, które zarabiają w okolicy kwoty wolnej (27 tys. dol. w roku 2019) zaczynają płacić podatki, jeżeli dostaną ponad 10 tys. dol. w 2019 roku. Osoby samotne z przychodami równymi kwocie wolnej (13 850 dol.) unikną podatków tylko wtedy, gdy ich emerytura czy renta wyniesie poniżej 22 300 dol. rocznie.

Dlaczego istnieją takie dysproporcje między małżeństwami a osobami samotnymi? Dlatego że limity 25/34 tys. i 32/44 tys. dla małżeństw nie są waloryzowane, a zostały ustalone dawno, gdy kwoty wolne od podatku były znacznie niższe.

Ile podatku dla państwa Kowalskich

Skoro Jan zarobił 60 tys. dol. a Maria 25 tys. dol., oraz dostali kilkaset dolarów odsetek z banku i dywidend z funduszu powierniczego, ich podatki w roku 2018 wyniosły około 6 670 dol.

Gdyby do tego doszło 20 400 dol. emerytury Jana i 12 600 dol. Marii, ich wtedy znaczna część ich świadczeń (29 070 dol.) zostałaby opodatkowana, podnosząc dochód podlegający opodatkowaniu (taxable income) do 87 860 dol., a federalny podatek dochodowy – do 11 212 dol. Znaczy to, że pobieranie emerytury spowodowałoby podwyższenie podatków państwa Kowalskich o ok. 4,5 tys. dol, co obliczył mój program TurboTax . Do tego dojdą podatki stanowe.

Wniosek: Emerytura albo renta Social Security jest opodatkowana przy wyższych zarobkach. Jeżeli ktoś pracujący zacznie brać świadczenia, to ich znaczna część może zostać zjedzona przez podatki.

Czy zarobki pomniejszą świadczenia Social Security?

Przyjrzyjmy się oświadczeniu księgowego, który twierdzi, że zarobki nie mają wpływu na wysokość pobieranej emerytury albo renty. Prawda, ale tylko dla osób, którzy osiągnęli pełny wiek emerytalny. Pani Maria jest młodsza, więc dotyczy ją limit zarobków.

Emeryci poniżej pełnego wieku emerytalnego, który wynosi 66 lat dla osób urodzonych pomiędzy rokiem 1943 a 1954 i stopniowo pnie się w górę do 67 lat, są karani za swoją pracowitość. Jest im potrącany z emerytury czy renty dolar na każde dwa dolary zarobione ponad limit, który wynosi 17 040 dol. w roku 2019. Nie mówimy tu o podatkach, lecz o redukcji świadczeń.

W roku, w którym senior osiąga pełny wiek emerytalny, pobiera emeryturę i pracuje zarobkowo, obowiązuje go inny limit. Wtedy utraci dolara na każde trzy dolary zarobione ponad limit 45 360 dol. w roku 2019. Kara ta jest zniesiona w miesiącu, w którym osiągnie się pełny wiek emerytalny.

Skoro Pani Maria ma 64 lata, a zarabia 25 tys. dol. – o osiem tysięcy dolarów ponad limit, wobec tego jej emerytura będzie uszczuplona o około cztery tysiące.

Ponadto, nie zapomnijmy, że pani Maria przeszłaby na wczesną emeryturę, która byłaby niższa od pełnej. Warto poczekać na pełny wiek emerytalny, by dostać 100 proc.

Czy tracisz pieniądze gdy opóźniasz emeryturę?

Pracownik opóźniający przejście na emeryturę traci bieżący przychód, ale zyskuje na dłuższą metę, bowiem kontynuuje wpłatę składek ubezpieczeniowych, a po osiągnięciu pełnego wieku jego emerytura rośnie o 8 proc. rocznie. Oprócz tego dorabia on dodatkowe lata na potrzeby Windfall Elimination Provision (WEP maleje o 5 proc. za każdy rok pracy powyżej 20. z tzw. znaczącymi zarobkami), które nie byłyby mu zaliczone, gdyby pracował na emeryturze. A im większa będzie jego emerytura, tym większa renta małżeńska żony, a później jej renta wdowia.

Statystycy obliczają, że jeżeli poczekasz do 66 lat, zamiast brać najwcześniejszą emeryturę w wieku 62 lat, to ,,próg opłacalności” dla ciebie to wiek 77-78 lat. Innymi słowy, wygrasz przez opóźnienie decyzji, pod warunkiem, że dożyjesz dłużej. ,,Próg opłacalności” rośnie, im dłużej czekasz i dla 70-latka wynosi 82 lata w porównaniu z 66-latkiem. Jeżeli jesteś chorowity, warto wziąć emeryturę wcześniej, a jeżeli mocny jak dąb i z długowiecznej rodziny – nie spiesz się za bardzo.

Wniosek

Pracujący państwo Kowalscy przez rozpoczęcie pobierania swoich emerytur otrzymywaliby dodatkowo 34 200 dol. rocznie, ale straciliby z tego na podatki jedną czwartą: około 8,5 tys. dol. Oprócz tego straty spowodowane przez redukcję wczesnej emerytury Marii, wyrzeczenie się 8-procentowej podwyżki emerytury Jana i pomniejszenia redukcji WEP, mogą urosnąć do kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy dolarów, zależnie od okoliczności i długości ich życia.

Gdy państwo Kowalscy poznali fakty, zdecydowali się odłożyć swoje plany i wniosek o świadczenia Social Security złożyć dopiero wtedy, gdy przejdą na spoczynek. Zmienili też księgowego.

