Czarny piątek nie musi być czarny

Jak nie oszaleć podczas przedświątecznych zakupów.

Na początku było Święto Dziękczynienia, a po nim piątek, który dla większości handlowców był dniem największego utargu. Dziś czarny piątek jest synonimem największego szaleństwa zakupowego w Ameryce. Jeżeli lubisz tłumy, kolejki, a nade wszystko oferty specjalne – to jest twój dzień.

Do prawdziwego nalotu klientów przygotowują się zwłaszcza supermarkety sprzedające markowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt AGD, elektronikę i inne cieszące się popularnością prezenty. Gazety wypchane są kolorowymi dodatkami reklamującymi oferty dla klientów niejednokrotnie dosłownie „walących drzwiami i oknami”, którzy doczekali się nawet własnego określenia – door busters. Podobny szał panuje w internecie.

A więc jak nie oszaleć w czarny piątek? Czy przyjemne zakupy w tym szczególnym dniu są w ogóle możliwe? Prawdopodobnie tak, jeśli zastosujesz się do następujących wskazówek BBB:

– Poznaj sztuczki marketingowe. Najnowsza kampania BBB pod hasłem #AdTruth pomoże ci zrozumieć „złe” reklamy i nauczy rozpoznawać najpopularniejsze, nie zawsze uczciwe chwyty marketingowe. Więcej informacji na stronie bbb.org/adtruth.

– Zrób, co do ciebie należy. Przeczytaj opinie o produkcie, sprawdź ocenę firmy na stronie bbb.org, przeanalizuj ulotki reklamowe różnych sprzedawców pod kątem porównywania cen, szukaj wczesnych promocji i krótkotrwałych wyprzedaży. Większość zakupów robisz w internecie? Zrób sobie test mądrych zakupów internetowych na naszej stronie pod adresem bbb.org/digitalIQ.

– Czytaj drobny druk w reklamach i ofertach. Niektóre sklepy honorują opublikowane w reklamach ceny tylko w określonym czasie lub w wybrane dni. Inne sklepy nakładają limity na ilość towaru sprzedanego po atrakcyjnych cenach – zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dużymi, popularnymi produktami o znacznie zredukowanej cenie.

– Czy znasz ten sklep? Czasami najlepsze oferty dostępne są w Internecie, ale bądź ostrożny. Fałszywe strony często podszywają się pod znanych i renomowanych sprzedawców. Więcej o podejrzanych sklepach i stronach internetowych znajdziesz na stronie bbb.org.

– Zarejestruj się, by otrzymywać powiadomienia o specjalnych ofertach. W czarny piątek wiele sklepów oferuje najlepsze ceny osobom, które zarejestrowały się wcześniej w celu otrzymywania e-maili z ofertami. Upewnij się tylko, że rejestrujesz się na stronie oryginalnego sklepu, nie na fałszywej stronie stworzonej przez oszustów.

– Zachowuj gwarancje i paragony. Dobrym pomysłem jest przyłączanie do prezentu paragonu podarunkowego, gdyby odbiorca chciał zwrócić lub wymienić prezent, który z różnych powodów mu nie odpowiada. W przypadku większych lub droższych prezentów oprócz paragonu podarunkowego przekaż obdarowanemu również informacje na temat gwarancji i napraw.

– Nasza strona bbb.org jest bogatym źródłem informacji dla konsumenta. Można na niej poznać opinie użytkowników o danej firmie, samemu napisać taką opinię, złożyć skargę, znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania, dołączyć do nas na portalach mediów społecznościowych.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać próby oszustw. Jeżeli sam padłeś ofiarą złodziei lub podejrzewasz nieuczciwą działalność, zgłoś to odpowiednim władzom, lecz także do naszej specjalnej jednostki BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

Listy przedsiębiorstw i organizacji charytatywnych akredytowanych przez BBB w twojej okolicy można znaleźć na stronie askbbb.org/chicago.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Erik S. Lesser/Epa/REX/Shutterstock