Przedstawiamy kandydatki na Królową Parady 3 Maja 2019 0 2 marca 2019

Dziesięć młodych przedstawicielek Polonii chicagowskiej ubiega się o zaszczytny tytuł Królowej Parady 3 Maja 2019. Zwyciężczyni nie tylko zostanie ukoronowana i zajmie poczesne miejsce w tegorocznej paradzie trzeciomajowej, ale też otrzyma wiele cennych nagród, w tym stypendia na studia. Materiały przedstawiające kandydatki udostępnił nam Komitet Parady 3 Maja 2019, działający przy Związku Klubów Polskich w Chicago.

Kandydatka nr 1

Nazywam się Natalia Salamon, mam 18 lat i urodziłam się w Stanach Zjednoczonych. Obecnie studiuję księgowość, inżynierię danych i język hiszpański na DePaul University. O wyborze tego uniwersytetu zadecydował renomowany program nauk biznesowych oraz istnienie polskiego klubu DPSA, który umożliwia mi kontakty z innymi Polakami. Wraz z całą rodziną należę do Koła Kluszkowce przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej. W wolnym czasie lubię czytać książki, grać w siatkówkę, gotować lub szydełkować i wykonywać robótki na drutach. Moje ulubione wakacje to wakacje spędzane w Polsce. Dotychczas zwiedziłam wiele zabytkowych miejsc w południowej części Polski, nadchodzące wakacje zamierzam spędzić nad Morzem Bałtyckim.

Kandydatka nr 2

Nazywam się Sandra Necka, mam 20 lat i studiuję farmację w College of DuPage. W przyszłości planuję kontynuować swoje studia na Purdue University. Mimo wielu zajęć każdego dnia, znajduję czas na taniec towarzyski. Uwielbiam podróżować i poszerzać swoją wiedzę o świecie i innych kulturach. Choć urodzona w Stanach Zjednoczonych, wychowana zostałam według polskich tradycji i zwyczajów. Polska kultura i język są bardzo bliskie mojemu sercu. Kandydowanie w wyborach Królowej Parady 3 Maja to manifestacja mojej polskości. Z dumą będę reprezentować Polonię w Chicago.

Kandydatka nr 3

Nazywam się Dagmara Nowicka, mam 21 lat. Jestem studentką ostatniego roku Dominican University na kierunku nauczycielskim. Aby pomagać dzieciom mówiącym po polsku nauczyć się języka angielskiego, studiuję nauczanie dwujęzyczne. Jestem dumna, że dzięki znajomości polskiego mogę pomagać tym dzieciom. Lubię podróże, taniec, śpiew i piłkę nożną. Udzielam się społecznie w Legionie Młodych Polek oraz jako członek zarządu klubu polskiego na uniwersytecie. Choć nie urodziłam się w Polsce, czuję się Polką i jestem dumna ze swojego pochodzenia.

Kandydatka nr 4

Nazywam się Patrycja Tkaczuk i mam 17 lat. Urodziłam się w Polsce na przepięknych Mazurach. Do USA przeprowadziłam się 3 lata temu. Obecnie uczęszczam do Taft High School w Chicago. Jestem ambitną osobą, która uwielbia grać w siatkówkę i na pianinie. Moją wielką pasją jest również podróżowanie. W przyszłości chcę iść na studia medyczne i zostać pielęgniarką. Walczę o tytuł Królowej Parady 3 Maja, ponieważ chcę dawać przykład młodemu pokoleniu, jak godnie reprezentować Polskę poza jej granicami.

Kandydatka nr 5

Nazywam się Nicolette Klus, mam 20 lat. Jestem studentką DePaul University, gdzie studiuję zarządzanie w biznesie. W mojej rodzinie jestem przedstawicielką pierwszego polsko-amerykańskiego pokolenia urodzonego w Chicago. Wśród moich zainteresowań znajduje się narciarstwo, fotografia, podróże, pisanie i oczywiście nauka. W przyszłości pragnę zostać dyrektorem dużej firmy lub założyć własny biznes. Angażuję się w wiele akcji i wydarzeń, zarówno na DePaul, jak i poza szkołą. Jestem członkiem klubów narciarskich (Tarty i DePaul Snow) oraz polskiego klubu DPSA. Polskość jest dla mnie szczególnie ważna. Dorastając w tradycyjnej polskiej rodzinie nauczyłam się doceniać polskie korzenie i być dumna z własnego pochodzenia.

Kandydatka nr 6

Nazywam się Emily J. Dlugopolski. Mam 18 lat i urodziłam się w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jestem uczennicą Argo Community High School w Summit. Lubię tańczyć, śpiewać, podróżować i grać na instrumentach muzycznych. W przyszłości mam nadzieję podróżować po całym świecie. Swoją karierę chciałabym rozpocząć pracą w firmie międzynarodowej, ponieważ kierunkiem moich studiów są biznesowe stosunki międzynarodowe. Znajomość języka i polskiej kultury na pewno będzie atutem w mojej karierze zawodowej oraz w stosunkach międzyludzkich.

Kandydatka nr 7

Nazywam się Zaneta Marcinik urodziłam się w Polsce, do Chicago przeprowadziłam się z mamą i młodszym bratem mając 16 lat. Na co dzień zajmuję się bratem, studiuję oraz pracuję. Obecnie jestem na trzecim roku studiów inżynierii lądowej na Uniwersytecie Illinois w Chicago (UIC). Za wybitne wyniki w nauce zdobyłam nagrodę burmistrza Chicago w grupie 25 najlepszych studentów oraz stypendium od Ligii Katolickiej w grupie 6 studentów. Od 3 lat pracuję w firmie ubezpieczeniowej ,,Allstate” jako licencjonowany sprzedawca ubezpieczeń na nieruchomości oraz pojazdy. Moje zainteresowania to filozofia i geologia. W wolnym czasie jeżdżę na rowerze i zwiedzam ciekawe zakątki miasta, czytam książki lub gram w szachy. Od 4 lat jestem aktywnym członkiem stowarzyszenia Lednica 2000, którego fundamentem jest nauka Chrystusa. Raz w miesiącu prowadzę zajęcia z religii dla młodzieży licealnej przy kościele św. Konstancji. Głównym tematem naszych spotkań jest integralny rozwój człowieka, promowanie wiary, kultury i tradycji polskich. Razem z grupą angażujemy się charytatywnie. W zeszłym roku prowadziłam imprezę dla młodzieży, z której cały dochód przeznaczony został na XIV Spotkanie Młodych Lednica 2000 Chicago w kościele św. Rozalii. Zaszczytem i honorem byłoby dla mnie zdobycie tytułu Królowej Parady 3 Maja. Myślę, że godnie reprezentowałabym całą Polonię, a przede wszystkim polską młodzież. Stypendium pozwoliłoby mi skupić się więcej na nauce i w przyszłości służyć Polonii i społeczeństwu jako inżynier lądowy.

Kandydatka nr 8

Nazywam się Matylda Sojko. Urodziłam się w Białymstoku, ale kiedy miałam sześć lat moje życie kompletnie się zmieniło. Mama powiedziała, że przeprowadzimy się do USA i będziemy mieszkać w Chicago. Obecnie studiuję inżynierię budowlaną w Oakton Community College. Pasjonuję się fizyką i matematyką, więc inżynieria była w moim przypadku naturalnym wyborem. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła popatrzeć na zaprojektowany przez siebie most i powiedzieć wszystkim, że jest on moim dziełem.

Kandydatka nr 9

Nazywam się Kamila Bochenek i mam 18 lat. Chodzę do Maine South High School, a latem zaczynam studia pielęgniarskie na Loyola University w Chicago. Jestem bardzo aktywna w klubach szkolnych, ponieważ jestem prezesem klubu polskiego, wiceprezesem klubu hiszpańskiego i przewodniczącą klubu charytatywnego „Rotary Interact Club”, który zajmuje się udzielaniem pomocy potrzebującym mieszkańcom Chicago. Od 11 lat tańczę w zespołach i grupach tanecznych. W przeszłości tańczyłam w „Studio Jump”, a teraz jestem dumnym członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Polonia”, gdzie mogę rozwijać swoją pasję oraz miłość do tańca i polskiej kultury. Choć urodziłam się w Ameryce, czuję się w stu procentach Polką.

Kandydatka nr 10

Nazywam się Alina Bosak, urodziłam się w Chicago i mam 20 lat. Skończyłam Polską Szkołę im. Jana Paderewskiego w Niles, gdzie zdałam maturę. Studiuję zarządzanie w biznesie na DePaul University i jestem członkiem Krajowego Stowarzyszenia Honorowych Lideròw. Interesuję się w polityką, rynkiem nieruchomości, giełdą inwestycyjną, gram na skrzypcach oraz tańczę w zespołach “Orawa” i “Juhasi”. Po zajęciach szkolnych czynnie uczestniczę w spotkaniach polskiego klubu studenckiego na DePaul, udzielam się w organizacji „Students for Life” oraz w „Turning Point USA”, konserwatywnym klubie wspierającym przedsiębiorczość i wolność słowa w Ameryce. Jestem stażystką w firmie nieruchomościowej Troy Realty, a także asystentką koordynatora wydarzeń w Fundacji Kopernikowskiej. Jestem dumna z mojego polskiego pochodzenia.

Zdjęcia: Marekart Photography