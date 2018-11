Prognozy gospodarcze PACC po wyborach

W wyniku wtorkowych wyborów środka kadencji, demokraci uzyskali przewagę w Izbie Reprezentantów, natomiast republikanie powiększyli przewagę w Senacie. Jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę i co ten nowy układ może oznaczać dla amerykańskiego biznesu – pyta Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (Polish American Chamber of Commerce, PACC).

Już z samego rana w dniu powyborczym indeksy S&P 500 i NASDAQ poszły wyraźnie w górę. Tak pozytywna reakcja częściowo być może związana jest z tym, że giełda nie lubi niespodzianek, a wynik wyborów okazał się bliski temu, co powszechnie przewidywano. W nowym Kongresie może się być łatwiej o obniżkę deficytu budżetowego kraju. Dla administracji republikańskiego prezydenta Trumpa trudniej już będzie doprowadzić do jeszcze niższych stóp opodatkowania, z czym wiąże się poziom wpływów do budżetu i możliwe, że demokraci zechcą nawet podwyższyć opodatkowanie korporacji. Administracja raczej nie uzyska poparcia demokratów zabiegając o to, by zmniejszone w ubiegłym roku podatki od dochodów stały się permanentne.

Amerykańskie firmy, którym zależy na jasności i przejrzystości związanej z warunkami w handlu międzynarodowym i z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych raczej nie mogą na to liczyć, jeśli Kongres jeszcze w tym roku nie zatwierdzi na nowo wynegocjowanej przez administrację Trumpa umowy o wolnym handlu z Meksykiem i Kanadą. W nowym roku, demokraci niewątpliwie zechcą zabiegać o jeszcze lepsze warunki umowy dla związków zawodowych. Prezydentowi trudniej też będzie uzyskać poparcie Kongresu w odniesieniu do prowadzonych negocjacji handlowych i celnych z Chinami, Unią Europejską czy Japonią.

Coraz lepsza kondycja gospodarki USA i amerykańskiego biznesu w ciągu ostatnich dwu lat niewątpliwie stała się w dużym stopniu możliwa dzięki uproszczeniom i reformie regulacji gospodarczych, które dotychczas dokonał prezydent Trump. Kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów, poprzez wszelkiego rodzaju kongresowe komisje, raczej nie zechce powstrzymać deregulacji. Szczególnie można spodziewać się prób zwiększonej kontroli i większej ilości regulacji w odniesieniu do sektorów takich jak finanse czy energia.

Kongresowa wygrana demokratów może natomiast okazać się pomocna prezydentowi w tym, by szybciej i więcej środków w budżecie przeznaczonych zostało na poprawę infrastruktury z korzyścią dla dużych firm budowlanych, inżynieryjnych, transportowych i dla telekomunikacji. Republikanie jak dotychczas raczej nie wykazywali entuzjazmu po tym, gdy Biały Dom zaczął zabiegać o uchwalenie ustawy, dzięki której około 1,5 tryliona dol. przeznaczone byłoby na infrastrukturę.

Ogólnie, nowy układ sił w Kongresie oznacza mniejszą możliwość przeprowadzenia większych, drastycznych zmian. Według analityków z ,,Wall Street Journal” dotyczy to również sektora zdrowotnego. Republikanie, przynajmniej na razie, raczej zaniechają prób uchylenia Obamacare. A od demokratów możemy spodziewać się zabiegów o zwiększoną rządową kontrolę cen lekarstw.

Wolniej też posuwać się będą teraz prace nad nową ustawą dotyczącą rolnictwa, łącznie z propozycją zaostrzenia wymogów związanych z zatrudnieniem przez osoby otrzymującebony żywnościowe (ang. food stamps).

Choć w skali krajowej duże i jednostronne zmiany ideologicznie staną się teraz trudniejsze do przeprowadzenia, możemy liczyć na zwiększenie międzypartyjnej aktywności politycznej, a nawet współpracę prezydenta Trumpa i demokratów nie tylko w odniesieniu do poprawy infrastruktury, ale też zmniejszenia deficytu w budżecie i handlu.

Niestety inaczej może być w odniesieniu do ekonomii i biznesu w niektórych stanach, np. w Illinois, gdzie przez następnych kilka lat nie będzie dwupartyjnego podziału władzy, bo rządzić będą tylko demokraci.

Bogdan Pukszta

fot.ERIK S LESSER/EPA-EFE/REX/Shutterstock