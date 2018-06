Technologia naprzeciw kierowcom

Po raz kolejny technologia przychodzi z pomocą firmom transportowym. The Uber Freight – aplikacja, o której pisaliśmy już rok temu, oferująca niezależnym wykonawcom bukowanie ładunków bez udziału brokerów i eliminująca bolesny proces negocjacji – rozszerza swoją ofertę.

Dotychczas aplikacja była w stanie obsłużyć jedynie biznesy jednoosobowe. Od ostatniego poniedziałku wachlarz jej usług został poszerzony i średniej wielkości przewoźnicy, liczący do 15 ciężarówek, również mogą korzystać z Uber Freight.

Dyspozytor logując się poprzez aplikację jest w stanie zlokalizować wszystkie firmowe pojazdy i ich dyspozycyjność, czyli czy są załadowane, czy też puste i oczekują na ładunek. Jeżeli kierowca nie jest w stanie pobrać zleconego towaru, automatycznie staje się on dostępny dla innych. W wypadku zgody na załadunek, wszystkie dane dotyczące ładunku zostają przesłane do kierowcy.

Twórcy Uber Freight testowali nowe wersje aplikacji przez kilka ostatnich miesięcy. Od współpracujących z nimi przewoźników otrzymali wiele znaczących podpowiedzi, które pozwoliły na drastyczną modernizację.

Przykładowo, poprzednio, kiedy zaistniała sytuacja, w której trzeba było przepisać przydzielony już ładunek innemu kierowcy, dyspozytor był zmuszony do telefonicznego kontaktu z Uber Freight. Obecnie wszystko można załatwić internetowo.

Należy również pamiętać o programie Uber Freight Plus, który zadebiutował pod koniec marca, a został stworzony z myślą o redukcji kosztów operacyjnych małych biznesów transportowych. Korzystający z tej aplikacji mają możliwość otrzymania zniżek na paliwo, serwisy pojazdów czy też rabaty na uzupełniający sprzęt. Dodatkowo kompanie transportowe aktywnie używające Uber Freight Plus są uprawnione do zniżek na akcesoria i miesięczne serwisy firmy telekomunikacyjnej Sprint.

Nie są to jedyne korzyści wypływające z użytkowania zaawansowanych technologii. Proponujemy, aby ściągnąć wspomniane aplikacje z App Store i samemu przekonać się o ich możliwościach.

fot.www.ridesharingforum.com