Senator Durbin wzywa FDA do działania w związku z niebezpiecznym wapowaniem 0 9 września 2019

W obliczu rosnącej liczby zgonów spowodowanych tzw. wapowaniem, czyli paleniem elektronicznych papierosów, senator Dick Durbin wezwał Federalną Administrację ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration, FDA) to podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań zaradczych.

Na urządzonej w poniedziałek 9 września konferencji prasowej sen. Dick Durbin wezwał FDA do „zdecydowanych i natychmiastowych działań mających opanować postępującą epidemię e-papierosów, która dotyka zwłaszcza dzieci i młodzież”. W Illinois zanotowano dotychczas 42 przypadki zachorowań związane z wapowaniem i jeden przypadek śmiertelny.

Durbin domaga się, aby FDA w ciągu 10 dni wprowadziło regulacje dotyczące sprzedaży e-papierosów oraz produktów do wapowania skierowanych do dzieci i młodzieży, często smakowych, na przykład o smaku cukierków. Senator zapowiedział, że w razie niewprowadzenia regulacji w wymaganym czasie wezwie do ustąpienia ze stanowiska szefa FDA dr. Neda Sharplessa.

Przedstawiciele amerykańskiego departamentu zdrowia na szczeblu krajowym potwierdzili wystąpienie 450 przypadków zachorowań o bardzo zbliżonych objawach aż w 33 stanach. Gubernator Michigan ogłosił w ubiegłą środę, że sprzedaż smakowych e-papierosów została wstrzymana w całym stanie. Michigan stał się pierwszym stanem wprowadzającym tego rodzaju regulację mającą chronić zdrowie i życie konsumentów.

Federalna służba zdrowia, CDC, bije na alarm. Apeluje, aby skończyć z wapowaniem.

Przypadek śmiertelny w stanie Indiana, ogłoszony w piątek 6 września, jest trzecim w kraju zachorowaniem spowodowanym komplikacjami i ostrą niewydolnością układu oddechowego. Pierwszy przypadek odnotowano w Illinois, drugi – w Oregonie.

Przedstawiciele służby zdrowia podkreślają, iż nie powiązali konkretnej marki lub urządzenia do wapowania z przypadkami śmiertelnymi oraz uszkodzeniem płuc. Potwierdzili natomiast, iż wielu poszkodowanych – ale nie wszyscy – przyznało się do stosowania produktów zawierających THC, substancję psychoaktywną obecną m.in. w marihuanie.

(gd, ar)

Na zdjęciu: Dick Durbin podczas konferencji prasowej fot.Dick Durbin/Twitter/screenshot