Chicagowskie hotele w krajowej czołówce

Wprawdzie chicagowski hotel The Langham nie dzierży już palmy pierwszeństwa, ale Wietrzne Miasto ma jednak w dalszym ciągu powody do dumy. W rankingu przygotowanym przez U.S. News & World Report najwyższa pozycja należy do hawajskiego Four Seasons Resort Lanai.

Doroczny raport U.S. News & World Report bierze pod lupę 24 tys. hoteli w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie i na Bermudach. W Stanach Zjednoczonych ocenie poddano 2194 hotele. W dosłownej czołówce – są dwa hotele chicagowskie. Na drugim miejscu znalazł się The Peninsula Chicago; trzecia pozycja należy do naszego The Langham.

Zawężony natomiast tylko do Illinois ranking wymienia 10 najlepszych hoteli w stanie. Dwie pierwsze pozycje oczywiście należą do tych z marką krajową, czyli The Peninsula Chicago i The Langham, na kolejnych miejscach zaś uplasowały się: Four Seasons Hotel Chicago (3), Waldorf Astoria Chicago (4), Park Hyatt Chicago (5), Trump International Hotel & Tower Chicago (6), The Ritz-Carlton, Chicago (7), Virgin Hotels Chicago (8), Thompson Chicago (9), Sofitel Chicago Magnificent Mile (10).

Jeśli wybieracie się do Europy – to warto pamiętać, że Rzym i Paryż są stolicami z najlepszą ofertą hotelową, zaś dla spragnionych słońca Meksyku podajemy trzy najlepsze hotele w tym kraju: Rosewood Mayakoba (1), The Resort at Pedregal (2), Esperanza w Auberge Resort (3). (tz)