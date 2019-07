Chicago na czele miast najlepszych do życia 0 26 lipca 2019

Chicago uplasowało się na czele tegorocznego rankingu miast najlepszych do życia i tzw. stolic przygody. To wynik dorocznego rankingu ,,Outside Magazine”.

Najnowszy numer czasopisma – wydawanego od 1977 r. w Santa Fe – prezentuje 12 miast najlepszych w kraju pod względem warunków do życia, rekreacji i zdrowej aktywności na świeżym powietrzu (The 12 Best Places to Live in 2019;

Presenting America’s new adventure capitals).

W sporządzeniu rankingu brano pod uwagę m. in. następujące kryteria: powierzchnię i stan parków miejskich, liczbę ścieżek rowerowych i spacerowych – rownież tych najbardziej widokowych, wzdłuż jeziora Michigan i rzeki Chicago – liczbę i jakość obiektów rekreacyjnych i kulturalnych, usługi gastronomiczne i aktywny tryb życia mieszkańców, a także dostępność do atrakcji na przedmieściach okalających Wietrzne Miasto.

Chicago pobiło na głowę w klasyfikacji znane potęgi turystyczne, na przykład Nowy Jork znalazł się na szarym końcy czyli na 12. miejscu.

Oto ranking ,,New Adventure Capitals” według ,,Outside Magazine”:

1. Chicago, Illinois

2. Tucson, Arizona

3. Boston, Massachusetts

4. Miami, Floryda

5. Little Rock, Arkansas

6. Minneapolis, Minnesota

7. Atlanta, Georgia

8. Denver, Kolorado

9. Los Angeles, Kalifornia

10. Charleston, Karolina Południowa

11. Reno, Nevada

12. Nowy Jork, New York

(ao)

fot.Pexels.com