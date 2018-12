Trump zaostrzy zasady przyznawania bonów żywnościowych

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zapowiedziała zaostrzenie warunków korzystania z programu bonów żywnościowych dla najuboższych, oficjalnie zwanego programem „dodatkowej pomocy żywnościowej”.

Minister rolnictwa Sonny Perdue, który przedstawił propozycje nowych, zaostrzonych warunków korzystania z programu pomocy (ang. Supplemental Nutrition Assistance Program – SNAP), wyjaśnił w oświadczeniu, że administracja chce powrócić do pierwotnej intencji twórców tego programu, jaką „była pomoc w nowym starcie, a nie uczynienie z pomocy rządu federalnego sposobu na życie najbiedniejszych”.

Dlatego nowe warunki, które mają poparcie konserwatywnych republikanów w Kongresie, uzależniają korzystanie z programu SNAP „przez zdrowych bezrobotnych w wieku 18-49 lat, niemających dzieci ani innych osób na utrzymaniu”, od podjęcia pracy zarobkowej, jeśli otrzymują bony żywnościowe przez okres dłuższy niż trzy miesiące w ciągu trzech lat.

W roku 2016 było około 2,8 mln osób, które spełniały te kryteria i otrzymywały bony żywnościowe.

Taki warunek – zdaniem administracji Trumpa – ma dodatkowe uzasadnienie z powodu wyjątkowo niskiego bezrobocia, które utrzymuje się na poziomie 3,7 procent, najniższym od roku 1969.

„Taka sytuacja, podczas gdy istnieje wiele możliwości podjęcia pracy, zdaniem większości Amerykanów jest niedopuszczalna i kłóci się ze zdrowym rozsądkiem” – powiedział szef resortu rolnictwa.

Perdue – zwracają uwagę komentatorzy – nie wspomniał w swoim wystąpieniu o tym, że z bonów często korzystają osoby zatrudnione na czarno, zwłaszcza przy pracach sezonowych, które nie płacą podatków i innych świadczeń pracowniczych, co sprawia, że formalnie mają status bezrobotnych i mogą otrzymywać pomoc żywnościową od rządu.

Nowe, bardziej rygorystyczne warunki otrzymywania bonów żywnościowych nie będą obowiązywać kobiet w ciąży ani osób, które ukończyły już 49 lat.

Proponowane zaostrzenie zasad przyznawania bonów sprawi, że 750 tys. osób straci do nich prawo, co zdaniem Perdue przyniesie amerykańskim podatnikom oszczędności rzędu 15 mld dol. w ciągu

W roku 2016 SNAP objął 44,2 mln Amerykanów kosztem 70,9 mld dol. Przeciętna wartość bonów żywnościowych na osobę – od roku 2004 są to z reguły karty płatnicze, na które każdego miesiąca przelewane są pieniądze na zakup żywności w sklepach spożywczych – wynosiła 125,50 dol. miesięcznie.

Wraz z poprawą stanu gospodarki amerykańskiej liczba osób korzystających z tego programu spadła z 48 mln w roku 2013 do około 40 mln w roku bieżącym.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski (PAP)

fot.Zach Gibson/BLOOMBLERG/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock