Inwestuj w samego siebie

Rozmowa z Sabiną Sewillo, certyfikowanym planistą finansowym pracującym dla Morgan Stanley.

DZ: Zacznijmy od początku, czyli od Polski. Urodziła się Pani i dorastała w Polsce.

Sabina Sewillo: Tak, to prawda, w niewielkiej miejscowości Spytkowice, położonej pomiędzy Krakowem a Zakopanem. Do Stanów Zjednoczonych przyjechałam w wieku 12 lat.

Pani rodzina niewątpliwie miała wpływ na Pani rozwój zawodowy i osiągnięcia. Proszę podzielić się z czytelnikami historią Pani rodziny w Polsce.

– Prawie całe dzieciństwo spędziłam w Polsce, w czasach, kiedy Europa Środkowa nie była, jak dzisiaj, dynamicznie rozwijającym się regionem, a w Polsce władzę sprawował komunistyczny reżim, kontrolujący, cenzurujący i racjonujący praktycznie wszystko. System socjalistyczny miał wpływ na każdą sferę życia. Byłam za mała, żeby to wszystko zrozumieć, ale niedobory i skromne życie na pewno miały wpływ na późniejszą drogę mojego rozwoju. Od 1994 roku odwiedzam Polskę w prawie każde wakacje, spędzając tam dwa miesiące. Przez te wszystkie lata obserwowałam, jak Polska rozkwita, a firmy powstają i przynoszą coraz większe zyski. Członkowie mojej rodziny mieszkający w Polsce to w większości ambitni właściciele biznesów. Duchem przedsiębiorczości przeniknęłam zresztą dość wcześnie. Wyznaję podejście, aby aktywnie szukać szans zamiast czekać i dostosowywać się do zaistniałych zmian. Nauczyłam się, w jaki sposób korzystać z innowacji i nieustających ulepszeń. Widzę, jak wiele moja rodzina osiągnęła w ciągu dwóch dekad i jestem bardzo dumna z ich osiągnięć.

Kiedy przyleciała Pani do USA?

– 3 sierpnia 1992 roku. Niedawno minęła 27. rocznica mojej emigracji do USA.

Mówi Pani piękną płynną polszczyzną. Czy we własnym domu podtrzymuje Pani polskie zwyczaje i tradycje? Czy pani synowie mówią po polsku?

– Uwielbiam polskie tradycje i są one ważną częścią mnie, tego jaka jestem. Kształtują mój charakter i moje wartości. Mam nadzieję, że zdołam przekazać je moim dzieciom, synom bliźniakom, którzy choć urodzeni w Stanach Zjednoczonych, nie mówili po angielsku aż do pójścia do przedszkola. Synowie wychowywali się pod, jak to nazywam, „polskim kloszem”. Z mężem mówiliśmy do nich po polsku, moi rodzice, którzy mieszkają siedem minut drogi od nas, mówili do nich po polsku, a wujkowie i ciocie zadbali o typowo polskie wychowanie. Kiedy pojechaliśmy z wizytą do Polski, moja rodzina była zdumiona ich świetną polszczyzną i zasobem słów. Zapisaliśmy też synów do polskiej szkoły, w której wspaniali nauczyciele uczą ich pisać i czytać po polsku.

W domu pielęgnujemy wszystkie najważniejsze polskie tradycje. Na kolację wigilijną podajemy tradycyjne potrawy: zupę grzybową, rybę, pierogi, kompot z suszu i kapustę z grzybami. Po kolacji idziemy na Pasterkę. Moi synowie uwielbiają Wielkanoc. Chodzą do katolickiej szkoły, która w czasie Wielkanocy oferuje wiele świątecznych aktywności i przedstawień. Ulubioną wielkanocną tradycją moich synów jest święcenie wielkanocnego koszyczka.

Praca w korporacyjnym świecie niesie ze sobą mnóstwo wyzwań. W jaki sposób godzi Pani życie zawodowe i rodzinne?

– Na początku mojej kariery nie wyobrażałam sobie, że można być doradcą finansowym, mamą i dodatkowo osobą aktywnie działającą w mojej społeczności. Z czasem jednak nauczyłam się właściwie zarządzać swoim czasem, a jedną z największych zalet mojej pracy jest to, że mogę pełnić wszystkie te role. Pierwsze trzy lata godzenia pracy z byciem mamą były trudne i wymagały wysiłku. Z tamtych czasów pozostała mi pora pobudki – codziennie budzę się o godz. 4.20. Znajomi żartują czasem i pytają, czy jestem mamą czy górnikiem. Odpowiadam, że jestem doradcą finansowym, który lubi rozpocząć swój dzień bladym świtem. Po całodziennym patrzeniu na monitory ze wskaźnikami rynków, telefonach i spotkaniach z klientami, z radością spędzam wieczory i weekendy z moją rodziną.

Być może zabrzmi to nieco banalnie, ale bardzo ważne jest dla mnie bycie obecną tu i teraz. W naszych czasach łatwo zagubić się w wirtualnym świecie i konkurować w nim z wirtualnymi „znajomymi”, których w rzeczywistości nawet nie znamy. Moją zasadą jest bycie obecnym i cieszenie się życiem, jakie mam, zamiast skupiać się na tym, czego nie mam. Wierzę też, że dobre rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom, że działa prawo karmy, choć może nie działa ono codziennie. Uważam, że jeśli każdego dnia nie dokonam jakiegoś postępu, to zmarnowałam ten dzień. Oczywiście płacą mi za to, co robię, ale najważniejsze jest dla mnie dokonywanie zmian w życiu moich klientów. Dokonywanie i obserwowanie tych zmian uważam za swój wielki przywilej.

Sabina A. Sewillo, CFP®, Vice President

Family Wealth Advisor, Financial Advisor

Morgan Stanley Wealth Management | Willis Tower

233 S. Wacker Drive, Suite 8600 | Chicago, IL 60606

Ph: 312-443-6203

sabina.sewillo@morganstanley.com

NMLS# 1275646

Odniosła Pani niebywały sukces zawodowy, można śmiało stwierdzić, że spełnił się Pani „amerykański sen”. Jak wyglądała Pani droga do zostania odnoszącym ogromne sukcesy doradcą finansowym w jednej z najbardziej prestiżowych firm świata?

– Jeszcze w czasach licealnych podjęłam pracę w firmie ubezpieczeniowej Allstate, miałam tam silne powiązania z zespołem. Moim planem po skończeniu studiów było otworzenie sieci agencji ubezpieczeniowych, ale los chciał, że moja uczelnia przed przyznaniem mi dyplomu wymagała ode mnie odbycia stażu. Studiowałam księgowość i finanse na Uniwersytecie DePaul.

Silich Group w firmie Morgan Stanley zaoferowała mi staż jesienią 2002 roku, a na cały etat zatrudniła mnie w marcu 2003 roku, kilka miesięcy przed ukończeniem przeze mnie studiów. W tamtych czasach tylko około 10 procent doradców finansowych stanowiły kobiety. Jestem dumna, że firma, w której pracuję, stawia na różnorodność etniczną i płci. Moja rola w zespole zmieniała się z biegiem czasu, ale to co osiągnęłam, byłoby niemożliwe bez pomocy i wsparcia zespołu Morgan Stanley, który bardzo pomógł w moim rozwoju i sukcesie.

W roku 2007 zdobyłam upragniony certyfikat planisty finansowego (Certified Financial Planner, CFP®). Jako posiadaczka certyfikatu CFP® musiałam przejść szczegółowy trening, sprostać wymaganiom doświadczenia zawodowego i rygorystycznym standardom etycznym. Dzięki temu jestem w stanie w sposób holistyczny podejść do zarządzania majątkiem.

W końcu, naturalnym „kolejnym krokiem” w mojej karierze było zdobycie pozycji doradcy ds. majątku rodzinnego (Family Wealth Advisor). Głównym obszarem mojej pracy jest planowanie finansowe i ubezpieczeniowe oraz pomoc rodzinom w zorganizowaniu i uproszczeniu ich życia. Zawsze powtarzam, że sukces finansowy potrzebuje kierunku, więc wybierzmy go razem. W tej chwili ja i mój zespołu zarządzamy majątkiem klientów wartym 1,2 miliarda dolarów.

„Chicago Magazine” określił Panią jako „doradcę finansowego z pięcioma gwiazdkami”. „Forbes” umieścił Panią na swojej liście America’s Top Next Generation Advisors, a „Working Mother” umieściło Panią na liście 200 najlepszych doradców finansowych dwa lata z rzędu. Jak ważne są dla Pani te wyróżnienia?

– Jestem zaszczycona, że znalazłam się w tych zestawieniach, ale przede wszystkim jestem wdzięczna mojemu wspaniałemu zespołowi i klientom za możliwość zaistnienia na nich. Ranking „Chicago Magazine”, zespół Forbesa/Shooka i lista „Working Mother” to doskonałe barometry talentu i pojawienie się w tych zestawieniach to wielkie wyróżnienie nie tylko dla mnie i dla mojego zespołu, ale także dla klientów, którzy pokładają w nas zaufanie i powierzają nam zarządzanie ich majątkami. Te wyróżnienia przypominają mi o ciężkiej pracy i minionych sukcesach, ale przede wszystkim są dla mnie inspiracją, by jak najlepiej służyć naszym klientom.

Na co w szczególności my, czyli klienci, powinniśmy zwrócić uwagę poszukując dobrego doradcy finansowego?

– Planista finansowy lub certyfikowany planista finansowy (CFP) to profesjonalista, który pomaga w organizacji finansów w taki sposób, byś mógł osiągać swoje cele, takie jak na przykład odpowiednio wysoką emeryturę. Dobry planista finansowy nie sporządzi rekomendacji działania, dopóki nie zrozumie twoich celów; dopiero wtedy stworzy dla ciebie długoterminowy plan.

Dobry planista będzie chciał przyjrzeć się wszystkim aspektom twojej sytuacji finansowej.

Po 20 latach pracy w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym mogę uczciwie powiedzieć, że największą radość przynosi mi przyglądanie się wszystkim częściom składowym finansowego profilu rodziny, włączając w to inwestycje, strategie podatkowe, polisy ubezpieczeniowe, transfery majątkowe oraz planowanie dotyczące nieruchomości. Po to, aby na ich podstawie sporządzić zindywidualizowany i dokładny plan. My, planiści finansowi, nie jesteśmy ekspertami we wszystkich tych dziedzinach, ale potrafimy zauważyć problemy i wyeliminować słabe punkty.

Zorientowanie się, co jest najważniejsze dla danej rodziny, to najistotniejsza część mojej pracy i żeby tego dokonać, muszę uważnie słuchać. Kiedy już wiem, jakie są jej wartości i cele, wspólnie pracujemy nad mapą działania, co można osiągnąć poprzez zastosowanie perspektywy opartej na osiąganiu celów, gdzie sukces jest definiowany jako osiąganie celów, a nie jako ciągłe podnoszenie poprzeczki.

Okresy przejściowe to ważne życiowe momenty, podczas których warto zwrócić się do doradcy finansowego. Zaliczamy do nich takie wydarzenia, jak zawarcie związku małżeńskiego, założenie rodziny, rozpoczęcie nowej pracy, przejście na emeryturę czy sprzedaż biznesu.

Skoro mam już okazję rozmawiać z czołowym lokalnym doradcą finansowym, skorzystam z okazji i zapytam o kilka rad dotyczących zarządzania finansami rodzinnymi.

– Bez względu na to, jakie są twoje cele inwestycyjne, możesz zarabiać pieniądze stosując kilka prostych zasad. Oto dziesięć kroków, które sprawią, że wejdziesz na drogę inwestycyjnego sukcesu.

1. Inwestuj ile możesz, ale znaj różnicę pomiędzy inwestowaniem a oszczędzaniem.

2. Zacznij inwestować wcześnie.

3. Miej plan długoterminowy.

4. Inwestuj wpłacając raczej regularnie stałe kwoty niż jednorazowo duże sumy.

5. Używaj odliczeń od podatku i maksymalnie z nich korzystaj. Jeśli zależy ci na emeryturze, a powinno ci zależeć – korzystaj z planów 401k i IRA.

6. Inwestuj agresywnie za młodu, konserwatywnie kiedy jesteś starszy – ‘czas’ to Twój przyjaciel w inwestowaniu.

7. Skup się na stworzeniu zrównoważonego portfolio zamiast stawiać na pojedyncze zwyżkujące akcje.

8. Zwracaj uwagę na opłaty i koszty.

9. Bądź cierpliwy.

10. Nie przestawaj się uczyć. Najlepsza inwestycja, jakiej możesz dokonać, to inwestycja w samego siebie. Zawsze dąż do poprawy, bądź otwarty i uważnie słuchaj. Dalai Lama powiedział kiedyś: „Kiedy mówisz, powtarzasz to, co już wiesz. Ale kiedy słuchasz, możesz nauczyć się czegoś nowego”.

Dziękuję za rozmowę.

