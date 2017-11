Pajeczyna.pl – portal, który łączy Polaków na całym świecie 0 , 5 lutego 2011

Nowatorska, wyjątkowo skuteczna formuła portalu i przejrzysta organizacja, ułatwiająca poruszanie się wśród tysięcy ogłoszeń – oto oblicze nowej ery portali ogłoszeniowych. Nadchodzi czas Pajęczyny, portalu łączącego Polaków w międzynarodowej przestrzeni wirtualnej.

Pajeczyna.pl to wyjątkowa sieć wiążąca Polaków na całym świecie. To portal, który pomaga naszym rodakom, ułatwiając kontakt z krajem bez względu na to, w jakiej części świata się znajdują. Wystarczy wpisać w dowolnej wyszukiwarce słowo „pajeczyna.pl”, by znaleźć się na wyjątkowej stronie internetowej. www.Pajeczyna.pl jest czymś więcej niż kolejnym podmiotem na internetowym rynku ogłoszeń. Jest funkcjonalnym narzędziem komunikacji w sferach życia zawodowego i osobistego.

Pajęczyna wyróżnia się spośród setek stron z ogłoszeniami. Przejrzysta formuła oraz rozbudowany a zarazem przejrzysty podział na poszczególne kategorie, ułatwiają wyszukiwanie potrzebnych przedmiotów, usług, czy znajomości. Pozytywnie zaskakuje bogata oferta o międzynarodowym zasięgu. Dzięki temu, będąc w Polsce, możemy wynająć mieszkanie w Chicago lub przebywając za granicą spotkać się ze swoimi rodakami. Powyższe przykłady to zaledwie namiastka ogromnych możliwości, jakie roztacza przed nami www.Pajeczyna.pl

Wyjątkowość portalu wiąże się także z misją, która stała się jego sztandarem. To my pomagamy Polakom! – tak brzmi credo zespołu Pajęczyny, które realizują kreatywni fachowcy budujący wirtualną, międzynarodową przestrzeń dla Polaków.

W rozmowie z Rafałem Kowalskim, Marketing Director Pajęczyna Co, przybliżamy kulisy funkcjonowania portalu i idee, które legły u jego podstaw.

Czym dla Pana jest Pajęczyna?

Rafał Kowaliski: Identyfikujemy się z portalem, dlatego odpowiem na pytanie: „Kim jesteśmy?” jako zespół. To bardzo ważne, by uświadomić czytelnikom to, że nasz portal jest mechanizmem łączącym indywidualne jednostki, nie zaś anonimowe, papierowe postaci wirtualnego świata.

Kim zatem jesteście?

R.K: Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy usiłują sprostać indywidualnym potrzebom naszych użytkowników. Tworzymy najbardziej popularną polską, internetową stronę ogłoszeniową przeznaczoną dla Polaków na całym świecie. Oczywiście, Pajęczyna funkcjonuje także w realnym świecie. Siedziba główna naszej firmy znajduje się w Nowym Jorku.

Kto i dlaczego korzysta z usług portalu www.pajeczyna.pl?

R.K: Użytkownicy Pajeczyna.pl to rynek dziesiątek milionów Polaków, którzy mogą z niej korzystać każdego dnia, całkowicie za darmo. Naszą misją jest pomoc rodakom rozrzuconym po całym świecie. Jesteśmy narodem niezwykle mobilnym a jednocześnie cenimy sobie więzi rodzinne oraz żywimy głęboko patriotyczne uczucia. Pajęczyna łączy te dwie, wydawałoby się, przeciwstawne natury. Wychodzi naprzeciw palącej potrzebie usprawnienia komunikacji z krajem lub naszymi rodakami z całego świata.

Jakie szanse przetrwania na rynku ma kolejny portal z ogłoszeniami?

R.K:Nie jesteśmy tacy jak wszyscy. Przejrzysta, bogata oferta o międzynarodowym zasięgu budzi ogromne zainteresowanie, które wciąż się powiększa. Pajeczyna.pl jest najdynamiczniej rozwijającą się polską, internetową stroną ogłoszeniową z przyrostem odwiedzin rzędu kilkaset procent miesięcznie od momentu otwarcia w lipcu 2005 roku.

Jak Pan myśli, dlaczego Polacy wybierają właśnie Pajęczynę?

R.K:Jesteśmy jedynym polskim portalem ogłoszeniowym przeznaczonym dla Polaków mieszkających na całym świecie tj. w Polsce, Europie, USA czy Kanadzie. Wszędzie tam dzięki Pajęczynie Polacy mogą dotrzeć do innych Polaków, nawiązać wspólne kontakty, wymienić doświadczenia, czy znaleźć swoja „drugą połowę”. Nie będę ukrywał ze główną przewagą Pajęczyny nad innymi portalami jest prostota funkcjonowania strony. Dosłownie już po kilku kliknięciach myszką możemy znaleźć wszystko to, czego szukamy w jednej z ponad 70-ci kategorii ogłoszeniowych jakie oferuje Pajęczyna.

Pajęczyna w praktyce – jak to działa?

R.K:Osoby, które odwiedzają portal Pajeczyna.pl często podróżują i pracują za granicą, ale są bardzo przywiązane do swoich rodzin w Polsce lub innych państwach na świecie. Wielu Polaków odwiedza Pajęczynę, kiedy chce wynająć mieszkanie lub pokój, znaleźć lepszą pracę, sprzedać lub kupić dom, mieszkanie, samochód bądź inne przedmioty. Również wtedy, gdy chcą otworzyć rachunek bankowy, znaleźć najlepszą ofertę kredytową lub na przykład kupić najtańszy bilet lotniczy. W tych i wielu innych Pajeczyna.pl jest dla nich najlepszym wyborem.

Oto fakty!

Pajęczyna Co. to prężnie rozwijająca się firma z siedzibą w Nowym Jorku. Stworzyła niezwykle funkcjonalny produkt o nowatorskiej formule. Nie istnieje na rynku stron ogłoszeniowych portal o tak międzynarodowym zasięgu, dostosowany do potrzeb Polaków w Polsce i za granicą. Strefa jej wpływów obejmuje kilkadziesiąt milionów rodaków, którzy mogą dotrzeć do zasobów prezentowanych w portalu 24 godziny na dobę, każdego dnia… za darmo!

Dynamika rozwoju portalu jest liczona przez liczbę odwiedzin, która rośnie średnio 100%-200% w skali roku, od chwili powstania portalu. Zastosowanie zaawansowanych technologii diametralnie podniosło efektywność oferowanej usługi oraz gwarantuje najwyższą jakość obsługi. Pełnego profesjonalizmu portalu Pajeczyna.pl dowodzą najpopularniejsze polskie firmy, które lokują swoje oferty w bazie ogłoszeń Pajęczyny. PKO BP, Era GSM, Citroen, Agora S.A., Polish &

Slavic Federal Credit Union, HP, mBank, PLL LOT, i wiele innych firm zaufało temu portalowi, decydując się na promowanie w nim swoich usług.

Uwagi wymaga także skuteczna reklama, jaką możemy wykupić w Pajęczynie. Decydując się na płatne ogłoszenie, otrzymujemy gwarancję wyróżnienia produktu we wszystkich podkategoriach wybranego działu. Oferta obejmuje także darmowe logo w stopce strony głównej i dodatek tekstowy w każdym emailu wysyłanym przez system korespondencyjny Pajeczyna.pl.

Takie rozwiązanie pozwala dotrzeć do większego grona potencjalnych klientów. Ceny reklam na portalu Pajeczyna.pl są bardzo konkurencyjne w porównaniu do oferowanych przez inne mass media dla Polaków w Polsce, Europie, Kanadzie i USA.

Pajęczyna wprowadza nowe trendy na rynku ogłoszeniowym. Orginalne rozwiązania wspierane przez zaawansowaną technologię przekładają się na funkcjonalność, profesjonalizm i skuteczność fenomenalnego produktu, jakim jest Pajeczyna.pl, która w tym roku będzie świętowała odwiedziny już 25-sto milionowego uzytkownika.

Zapraszamy: http://www.Pajeczyna.pl