Przyjęcie z klasą – w uznaniu dla naszych reklamodawców 0 by EM 21 sierpnia 2018

Nowa energia, prestiżowy poziom, klasa, styl i elegancja – takie głosy można było usłyszeć od sponsorów, ogłoszeniodawców i zaproszonych gości po pierwszym wspólnym przyjęciu dla reklamodawców „Dziennika Związkowego” i Radia WPNA 103.1 FM, zorganizowanym w ogrodach PNA wspólnie ze Związkiem Narodowym Polskim w środę 15 sierpnia.

Środek tygodnia, pora przypadająca w godzinach szczytu, a nawet kłębiące się nad Chicago po południu chmury nie były w stanie przeszkodzić około stu gościom – przyjaciołom, sympatykom, przedstawicielom sąsiedzkich izb gospodarczych, dotychczasowym i potencjalnym reklamodawcom „Dziennika Związkowego” oraz radia WPNA103.1 FM w świetnej zabawie i rozmowach o biznesie. Pierwsze przyjęcie dla sponsorów – Advertisers Appreciation Garden Party – które 15 sierpnia odbyło się w ogrodach PNA, zostało okrzyknięte wielkim sukcesem. Współorganizatorem imprezy był Związek Narodowy Polski, który jest właścicielem gazety i radiostacji, z prezesem Frankiem Spulą.

Prezes Spula podziękował wszystkim, którzy na co dzień przyczyniają się do współtworzenia gazety i radiostacji, szczególnie reklamodawcom, bez których – jak zaznaczył – sukces mediów na dzisiejszym rynku nie byłby możliwy. Impreza była też okazją do poznania nowego menadżera „Dziennika Związkowego” Łukasza Dudki, który podkreślił atuty reklamy w drukowanej prasie i zachwalał nowoczesność gazety w połączeniu z bezcenną ponad stuletnią tradycją. O ważnej roli, jaką „Dziennik Związkowy” odgrywa w życiu Polonii wczoraj i dziś, mówił kierownik działu miejskiego, redaktor Grzegorz Dziedzic. Najnowsze w polonijnym eterze, choć już okrzyknięte dużą sławą radio – 103.1 FM Polish American Mix – prezentowali prowadzący poranny show Magda Marczewska i Mateusz Pankiewicz.

O świetnej zabawie gości niech świadczy fakt, że nikogo nie odstraszył deszcz, który w pewnym momencie lunął na zebranych. Program kontynuowano wewnątrz budynku Polish National Alliance, gdzie kulminacyjnym punktem było losowanie czterech pakietów reklamowych o wartości tysiąca dolarów każdy. Kampanie reklamowe w „Dzienniku Związkowym” wygrali Edyta Pudełko z New York Life Insurance Company oraz Bogdan Pukszta, dyrektor wykonawczy Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, zaś reklamę w radiu wylosowali Maggie Jankowski z First Business Bank oraz Kathy Krzeminski z Principal Financial Group.

Impreza była okazją nie tylko do podziękowania reklamodawcom, ale również wymiany doświadczeń biznesowych, rozmów towarzyskich i układania planów na przyszłość. O wyszukane, wyborne przekąski, które były świetnym dodatkiem do otwartego baru, zadbała znana polonijna restauracja Qulinarnia z właścicielką Agnieszką Janowską.

– Wyznaję filozofię, że klient jest zawsze na pierwszym miejscu, stąd pomysł zaproszenia wszystkich naszych reklamodawców wspierających radio i gazetę. To również świetna okazja do zbliżenia się ludzi radia, gazety i PNA poprzez pracę dla wspólnego celu, a przez to pokazanie siły naszej organizacji – powiedział prezes Frank Spula.

Wielu gości, zachęconych profesjonalnymi prezentacjami, dobrym towarzystwem i pozytywną atmosferą, opuszczając imprezę deklarowało zainteresowanie reklamą w „Dzienniku Związkowym” i radiu 103.1 FM. – Co za fajne, dobrze przemyślane przyjęcie. Reklamowałam się w różnych mediach, ale ogłoszenia w „Dzienniku Związkowym” zawsze były skuteczne. Myślę, że warto będzie przypomnieć się moim klientom nową reklamą – powiedziała Małgorzata Gryc, właścicielka salonu fryzjerskiego.

Joanna Marszałek

j.marszalek@zwiazkowy.com

Zdjęci: Dariusz Piłka

Zdjęcia: Kasia Takamiya