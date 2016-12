Powstaje test krwi na depresję 0 , 19 April 2012

Chicago (Inf. wł.) – Jak informują naukowcy z Northwestern University, w Evanston koło Chicago, opracowany został nowy rodzaj testu krwi, który pozwala wykryć poważną depresję u nastolatków i może posłużyć do opracowania zindywidualizowanych metod leczenia.

W badaniu udział wzięło 28 nastolatków w wieku od 15 do 19 lat, z których połowa została zdiagnozowana z poważną, nieleczoną depresją, a druga połowa była zdrowa.

Młodzież z depresją i zespołem lękowym odróżniało od młodzieży zdrowej ogółem 18 z 26 wyznaczników genetycznych (genetic markers).

Naukowcy zidentyfikowali w krwi młodzieży z depresją jedenaście wyznaczników genetycznych, które odróżniały ją od młodzieży zdrowej.

“Tych jedenaście genów to najprawdopodobniej wierzchołek góry lodowej, ponieważ depresja jest bardzo skomplikowaną chorobą” – stwierdziła w komunikacie prasowym Eva Redei, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych w Feinberg School of Medicine na Uniwersytecie Northwestern.

Zdaniem prof. Redei, która kierowała projektem, uzyskane wyniki stanowią wstęp do znacznie szerszego zjawiska, wymagającego szczegółowego zbadania.

Redei wyraziła przekonanie, że na podstawie badania krwi można postawić diagnozę depresji i sformułować test diagnostyczny krwi na depresję.

Młodzież z nieleczoną depresją objawia nieprzystosowanie do życia społecznego, ma skłonności do alkoholizmu i narkomanii, a także do samobójstwa oraz może cierpieć na różne schorzenia fizyczne. W wyniku depresji i jej następstw normalny rozwój ulega zaburzeniu. Choroba zwykle jest kontynuowana w życiu dorosłym.

Prof. Redei uważa, iż dzięki opracowaniu obiektywnych metod diagnostycznych depresji, zmaleje, bądź nawet zaniknie piętno społeczne związane z tą chorobą oraz niechęć do przyznawania się do niej i do poddawania się leczeniu.

Z czasem test na depresję będzie traktowany jak test na cukrzycę i stosunek społeczeństwa do leczenia tych chorób będzie taki sam – twierdzą naukowcy.

(ao)