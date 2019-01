Napady rabunkowe w West Town i Ukrainian Village 0 23 stycznia 2019

Policja ostrzega mieszkańców przed napadami rabunkowymi w chicagowskich dzielnicach West Town i Ukrainian Village.

W ciągu ostatniego miesiąca doszło do siedmiu napadów rabunkowych na przechodniów – poinformowała chicagowska policja. Rabusie podchodzą do ofiary i domagają się jej mienia, a w razie oporu używają siły.

Napady miały miejsce:

22 stycznia ok. godz. 7.20 p.m. w rejonie 2100 West Iowa Street;

21 stycznia ok. 8.15 a.m. w rejonie 2200 West Rice Street;

19 stycznia ok. 8.00 a.m. w rejonie 1000 North Rockwell Street;

19 stycznia ok. 6.20 p.m. w rejonie 1000 North Rockwell Street;

17 stycznia ok. południa, w rejonie 2600 West Thomas Street;

6 stycznia ok. 5.45 p.m. w rejonie 2300West Rice Street;

25 grudnia ok. 7.30 a.m. w rejonie700 North Oakley Boulevard.

Jak podaje policja złodzieje poruszają się małym, ciemnym samochodem, prawdopodobnie marki Ford Fusion. Policja wciąż poszukiwała sprawców 23 stycznia.

Osoby mogące udzielić informacji w sprawie, proszone są o kontakt z policją pod numerem telefonu: (312) 747-8380. (aos)

fot.12RF