Bliźniaczy rekord świata

Liceum New Trier w podchicagowskiej Winnetce pobiło nietypowy rekord. Szkoła trafiła do Księgi rekordów Guinnessa z powodu… rekordowej właśnie liczby bliźniąt tego samego rocznika.

44 pary bliźniąt i jedne trojaczki – to absolutny rekord świata, jeśli chodzi o liczbę rodzeństw bliźniaczych uczęszczających jednocześnie do tej samej szkoły i należących do tego samego rocznika. Chodzi o uczniów drugich klas liceum New Trier w podchicagowskiej Winnetce.

Tak duża liczba bliźniąt w jednej grupie demograficznej jest nietypowa, szczególnie jeśli przyjrzymy się statystykom. Bliźniaki przychodzą na świat średnio 33,5 raza na tysiąc urodzeń. W New Trier High School do drugich klas uczęszcza obecnie nieco ponad tysiąc uczniów.

Wśród 44 par bliźniaków 22 pochodzi z miejscowości Wilmette (wliczając w to także trojaczki), 11 z Winnetki, siedem z Glencoe, trzy z Northfield i jedna z Glenview. 19 par to siostry, 11 – bracia, a 14 to rodzeństwa mieszane. Oczywiście nie wszystkie bliźnięta to rodzeństwa jednojajowe, czyli niemal identyczne genetycznie klony. Rodzeństwa różnią się nie tylko płcią, ale też wzrostem, wyglądem, zainteresowaniami, osobowością, a w dwóch przypadkach – dziennymi datami urodzin.

New Trier trafiło do Księgi rekordów Guinnessa już w maju ubiegłego roku, ale pobicie rekordu liczby bliźniąt w jednym szkolnym roczniku ogłoszono w ubiegłym miesiącu. 7 lutego 44 pary bliźniąt (i trojaczki) zebrały się w szkolnej auli, by uczcić pobicie rekordu. Podwójne, a nawet potrójne gratulacje!

(gd)