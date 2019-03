Zmieniając myśli zmieniasz swój świat 0 11 marca 2019

Niczego nie dokonujemy bez uprzedniej myśli. Zastanów się przez chwilę. Nawet podstawowe czynności poprzedza myśl. Rano postanawiasz umyć zęby i idziesz do łazienki. Potem myślisz, co chciałbyś zjeść i wyjmujesz z lodówki potrzebne produkty. Myślisz przez cały dzień o tym, co było, co będzie lub co robisz w danej chwili. Twój nastrój też jest uzależniony od twoich myśli. Od wielu lat w ramach Akademii Pozytywnego Myślenia wskazuję moim słuchaczom, w jaki sposób mogą myślami wpływać na swoje życie.

Każda negatywna myśl odbiera energię, a pozytywna dodaje siły i prowadzi do kreatywnego działania. Myśl wpływa na otaczającą nas codzienność. Oto przykład: ktoś w twoim otoczeniu wywiera na ciebie negatywny wpływ. Już przed spotkaniem budujesz w głowie obraz, w którym źle się czujesz właśnie z powodu tej osoby. Przypominasz sobie jej zachowanie, wypowiedziane zdania czy gesty. To projektowanie negatywnej przyszłości. Nie ma żadnych korzyści z takiej projekcji w twojej głowie. Co zatem możesz zrobić?

Nie masz wpływu na tę osobę, ale niewątpliwie masz wpływ na siebie. To, w jaki sposób zaczniesz myśleć o kolejnym spotkaniu, wpłynie na twój stan emocjonalny. Jeśli w tym miejscu powiesz mi, że nie umiesz inaczej myśleć, to mylisz się. Wybierasz wytartą już ścieżkę myślową albo może twoja podświadomość robi to za ciebie. Umysł szufladkuje doświadczenia i najchętniej podąża sprawdzoną, ale nie zawsze dobrą dla nas drogą. Tak jest wygodnie i bezpiecznie. Ty jednak nie jesteś niewolnikiem starego sposobu myślenia i działania. Teraz, kiedy już wiesz. że jesteś w pewnym stopniu manipulowany przez swój umysł, to z poziomu świadomości i wolnej woli możesz zmienić sposób myślenia i postępowania.

Każda zmiana postrzegana jest w twoim umyśle jako nowa sytuacja, do której potrzebne są nowe umiejętności. W tym przypadku to umiejętność odsunięcia na bok starego schematu i skupienie się na nowych myślach. Gdyby taką sztukę można było opanować za pierwszym razem – codziennie i w każdej sytuacji zmieniać sposób działania i myślenia, to każdy człowiek byłby wynalazcą, odkrywcą i liderem. Oczywiście każdy ma taką szansę, bo jedynym ograniczeniem w naszym życiu jesteśmy my sami – poprzez nasze myśli. Wiedzą o tym ci, którzy dokonują odkryć. Codziennie, jeśli nie osiągną zamierzonego celu, zmieniają strategię postępowania. Sportowcy trenują codziennie dopracowując do perfekcji swoje umiejętności, naukowcy dokonują kolejnych prób, kreatywni nauczyciele przyglądają się uczniom i dostosowują do nich metody przekazywania wiedzy, czasem improwizując, ale zawsze robiąc coś nowego.

Wróćmy do spotkania z trudnym znajomym. Jeśli chcesz zadbać o siebie, oto co możesz zrobić. Zacznij kontrolować każdą myśl, która pojawi się w związku z planowanym spotkaniem. Złą myśl odrzucaj i buduj myśl neutralną, a najlepiej pozytywną. Jeśli słyszysz w głowie „nie lubię tych spotkań, on się zawsze mądrzy”, to zastąp ją myślą „to spotkanie będzie inne, bo ja będę inny”. Uświadom sobie, że każdy z nas ma swoje nawyki. Twój rozmówca działa w starym schemacie, ale ty już nie musisz. Wyobrażaj sobie w ciągu dnia i przed zaśnięciem, jak spokojny i zdystansowany będziesz w czasie spotkania. Jeśli ci to pomoże, idź na spotkanie w nowej koszuli, zabierz ze sobą jakiś lubiany przedmiot. Jeśli intuicja podpowiada ci, że coś będzie pomocne, zrób to. Wyobrażaj sobie, jak już od rana w dniu spotkania nabierasz dobrej energii, a nowe umiejętności zmieniające sposób myślenia wywołują w tobie spokój i pewność siebie.

Pamiętaj, że nie musisz odpowiadać na pytania rozmówcy, jeśli nie chcesz. W szkole nauczono nas, że brak odpowiedzi to zła ocena. W dorosłym życiu zawsze możesz przemilczeć lub zwyczajnie odpowiedzieć, że się zastanowisz. Zwracaj uwagę na gesty rozmówcy, bo te już wcześniej ci znane mogą wywołać reakcję w twoim umyśle. Teraz to ty kontrolujesz swój umysł, a nie on ciebie, zatem twoje emocje też się zmienią. Piszę to jako praktyk. Kiedyś bardzo zależało mi na ocenie innych. Dziś nadal dbam o to, aby ludzie w moim otoczeniu dobrze się czuli, jednak ma to już inny wymiar. Zmieniłem swoje myślenie. Jeśli widzę, że nie pasuję do obrazka na mój temat zrobionego przez inną osobę, to wiem, że „nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili”.

Zmiana i kontrola własnych myśli to umiejętność, której uczę się i doskonalę każdego dnia. Jeśli chcesz kontrolować swoje myśli, powinieneś trenować codziennie i w każdej chwili. Jeśli masz wątpliwość, czy zmiana zachowania, którą planujesz, jest dobra i nie wyrządza innym krzywdy, to przefiltruj ją. Postaw sobie pytanie: „gdybym to ja doświadczył takiego zachowania, to jak bym się poczuł? Czy jest to zgodne z prawem, czy przekracza ogólne zasady takie jak szacunek czy akceptacja?”. Wówczas podejmij decyzję o dalszym działaniu lub szukaj nowego rozwiązania. To jest właśnie twórcze życie. Nie ma regulaminu zmiany własnych myśli. Trenując każdego dnia z czasem sam go dla siebie stworzysz. Każdy dzień możesz kreować swoimi myślami. Potrzebujesz dalszych wskazówek? Napisz do mnie.

Następujący cytat pomoże ci podjąć decyzję, czy chcesz zmieniać swoje myśli: „Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem” – Frank Outlaw.

Jacek Galus

trener rozwoju osobistego, w USA certyfikowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming™. Tytuł trenera biznesu uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracował z wieloma korporacjami i firmami w Polsce w zakresie szkoleń motywacyjnych, budowania umiejętności zarządzania kadrą oraz relacji międzyludzkich. Twórca Akademii Pozytywnego Myślenia skupiającej osoby zainteresowane rozwojem osobistym. Zwolennik nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży pozbawionej hierarchii, opartej na szacunku i zaufaniu. Felietonista współpracujący z wydawnictwem edukacyjnym. Na Facebooku prowadzi profil Akademia Pozytywnego Myślenia Chicago.

Prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne i szkolenia w zakresie budowania dobrych relacji w życiu osobistym i zarządzania zespołem w biznesie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji na adres: akademia@jacekgalus.com w celu umówienia spotkania.

fot.123RF