Papież: żądza posiadania i ludzka sława to iluzja sukcesu i szczęścia
11 marca 2019

Papież Franciszek przestrzegł wiernych w niedzielę przed trzema pokusami: żądzą posiadania, ludzką sławą i instrumentalnym wykorzystywaniem Boga. Proponuje je zawsze świat, obiecując wielkie sukcesy i chcąc nas oszukać – mówił.

Podczas spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież nawiązał do fragmentu Ewangelii o kuszeniu Jezusa na pustyni.

Podkreślił, że chciwość jest „podstępną logiką diabła”. „Wychodzi ona od naturalnej i słusznej potrzeby odżywiania, życia, realizowania się i szczęścia, popychając nas do wiary w to, że to wszystko jest możliwe bez Boga, a wręcz przeciwko niemu” – dodał Franciszek.

Mówiąc o pokusie ludzkiej chwały, papież ostrzegł: w ten sposób „można stracić wszelką osobistą godność, pozwala się skorumpować przez bożki pieniądza, sukcesu i władzy, byle by tylko osiągnąć samopotwierdzenie”. A to – jak wskazał – jest „pusta chwała, która szybko znika”.

Trzecią pokusę Franciszek opisał jako chęć „przeciągnięcia Boga na naszą stronę” po to, by „zaspokoić naszą dumę”. „To są drogi, które stawia się przed nami jako iluzję osiągnięcia sukcesu i szczęścia. W rzeczywistości jednak są one całkowicie obce temu, jak działa Bóg, a faktycznie oddzielają nas od niego, gdyż są dziełem Szatana” – powiedział.

„Z diabłem nie prowadzi się dialogu, odpowiada mu się słowem Bożym” – zaznaczył papież.

Na zakończenie spotkania mówił o tym, że w niedzielę wraz ze swymi współpracownikami z kurii rzymskiej wyjeżdża na rekolekcje wielkopostne. Do piątku Franciszek wraz z kardynałami i biskupami przebywać będzie w domu kościelnym w miasteczku Ariccia pod Rzymem. Na ten czas zawieszone zostają wszystkie papieskie audiencje i spotkania. Na rekolekcjach papież spędzi w środę szóstą rocznicę swego wyboru.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

