Postanowienia na Nowy Rok

Przełom grudnia i stycznia to czas refleksji nad kończącym się rokiem i wytyczania sobie postanowień na Nowy Rok. Niektórzy z nas już może wiedzą, co przyniesie Nowy Rok: nową pracę, nowy dom, ślub lub przeprowadzkę do innego miasta. Inni mają nadzieję na pozytywną i oczekiwaną zmianę – wyczekują wymarzonego partnera, zmiany kariery albo upragnionego dziecka. Według badań, ponad połowa z nas systematycznie, co roku, robi długą listę postanowień, które i tak w większości zostają zapomniane wraz z upływem miesięcy. Do najpopularniejszych noworocznych intencji zaliczamy zrzucenie zbędnych kilogramów, ćwiczenia na siłowni, rzucenie palenia i oszczędzanie pieniędzy. Główną przyczyną niedotrzymania tych zamiarów jest syndrom fałszywej nadziei, czyli zawyżone i nierealne oczekiwania wobec swoich możliwości, czasu i wysiłku włożonego we wprowadzenie zmiany. To właśnie syndrom fałszywej nadziei każe nam co roku powtarzać te same, nigdy nie zrealizowane postanowienia.

Mów głośno o swoich postanowieniach

Wytyczanie postanowień noworocznych ma sens, bo pomaga nam określać nasze potrzeby i pragnienia. Mów o nich głośno, bo w ten sposób stają się one coraz bardziej realne. Nawet jeśli w odchodzącym roku nie udało ci się zrealizować wszystkich planów, warto poświęcić im trochę uwagi i zastanowić się, dlaczego się nie udało. Może tak naprawdę nie byłeś gotowy na zmiany, może zabrakło motywacji i determinacji. Nie zniechęcaj się, przyjmij to jako doświadczenie, które pomoże ci w osiągnięciu celu. Wyciągnij wnioski z nieudanych prób i z tą lekcją w pamięci – próbuj dalej, aż do skutku.

Prawdziwa zmiana

Zmiana polega na tym, że coś odbywa się inaczej niż dotychczas. Odejście od schematów, inne myślenie, otwarcie się na nowe doświadczenia i ludzi – to pierwszy krok na tej drodze. By zrealizować postanowienie, trzeba precyzyjne sformułować cel i ustalić priorytety. Jeśli wiesz, co jest dla ciebie ważne, czego naprawdę chcesz, łatwiej dotrzesz do celu. Zmiana musi być podyktowana twoją wewnętrzną potrzebą, a nie wymaganiem innych wobec ciebie. Tylko prawdziwa, z głębi płynąca chęć zmiany może doprowadzić do jej realizacji.

Drugim warunkiem powodzenia jest pozytywne nastawienie. Martin Seligman, twórca psychologii pozytywnej odkrył, że ludzie którzy mają optymistyczny styl interpretacji zdarzeń, znacznie rzadziej czują się bezsilni i pozbawieni nadziei. Różnica pomiędzy ludźmi, którzy poddają się wobec trudności narastających przy wprowadzaniu zmian życiowych, a tymi, którzy walczą z problemami, leży w sposobie interpretacji złych i dobrych okoliczności. Optymistyczny styl interpretacji nie jest cechą wrodzoną, można się go nauczyć. Mowa tu o realistycznym optymizmie, czyli o tendencji wyławiania pozytywnych interpretacji w przeciwieństwie do automatycznego osądzania zdarzeń w negatywny sposób. Osoby, które oceniają nowe sytuacje jako pozytywne wyzwania, a nie zagrożenia, szybciej i łatwiej realizują swoje zamierzenia.

Warto pamiętać, że największym wrogiem wprowadzenia zmian jest lęk przed nieznanym. Dotyka nas wszystkich, bo przecież któż nie waha się przed podjęciem decyzji wtedy, kiedy nie wie, jaki będzie jej wynik? Czy będzie to decyzja powrotu do szkoły, zmiany kariery zawodowej, czy zakupu psa – ważne, by nie dać się sparaliżować strachowi. Zamień starą mantrę: „nic mi się nie uda, nie dam sobie rady, mam zbyt małe kwalifikacje, to zbyt wielkie ryzyko, jestem na to za stary” na: „Nic mi się nie uda? A kto tak twierdzi? Dlaczego miałoby się nie udać?! A nawet jeśli się nie uda, to co z tego? Najwyżej zdobędę nowe doświadczenie!”

Nie opieraj się na starych przeświadczeniach i negatywnych emocjach. To, że kiedyś nie udało się zrealizować pomysłu wyjazdu starą paczką do Zakopanego, nie oznacza, że nie masz zdolności organizatorskich. A więc pozwól sobie marzyć i buduj listę zmian noworocznych – marzenia warto mieć, a ja niezmiennie wierzę, że spełniają się, gdy tylko im na to pozwolimy. Wielkie marzenia spełniają się, gdy pracujemy nad ich realizacją codziennie, małymi kroczkami, z wiarą i determinacją. Determinację podtrzymujemy nadzieją, że doczekamy sukcesu. A nadzieja karmi się optymizmem, czyli pozytywną interpretacją sytuacji.

Bądź sobą!

W nadchodzącym Nowym Roku życzę wszystkim, by przestali żyć według oczekiwań innych. Bądźcie sobą i wsłuchajcie się w swój wewnętrzny głos. Mówcie głośno o waszych noworocznych postanowieniach, by nadać im realności. Marzenia się spełniają, gdy nad nimi pracujemy. Dążcie do tego, co czyni Was szczęśliwymi i miejcie odwagę, nadzieję i optymizm, by te dążenia realizować.

Katarzyna Pilewicz LCPC, CADC



psycholog i psychoterapeutka licencjowana w stanie Illinois. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Obecnie prowadzi badania doktoranckie w Walden University na temat wpływu psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Członek American Psychological Association i PSI CHI. W swojej praktyce opiera się na holistycznym poglądzie o wzajemnym wpływie umysłu, ciała i środowiska. W swojej klinice w Deerfield zajmuje się leczeniem młodzieży i dorosłych z problemami psychologicznymi pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

Teraz także: 911 N. Plum Grove Road, suite C, Schaumburg, IL, 60173

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

NOWA GRUPA:

Psychological Counseling Center otwiera nową grupę dla rodziców POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.JogiKenobi/Pixabay.com