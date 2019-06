Brokułowo-serowe przekąski

Moja rodzina jest ogólnie otwarta na większość nowych przepisów, które przygotowuję. Mimo, że jemy quinoa (komosę ryżową) regularnie, z jakiegoś powodu nadal postrzegamy ją jako “nowość”. Jednak w połączeniu z ulubionym zestawem smakowym (brokuły, ser) i kształtem, który jest zawsze popularny (rozmiar mini muffin), wszystkie wahania wydają się znikać. Ta przekąska uzależnia!

Brokuły z serem i quinoa są szybkie i łatwe do wykonania, dzięki czemu idealnie nadają się na każdą porę dnia. Komosa ryżowa może być ugotowana z wyprzedzeniem (w przeciwnym razie zwykle trwa to około 15 minut). Następne kroki trwają kilka minut, pozostaje nam tylko upiec babeczki przez 15 do 20 minut. Jest to smaczna i zdrowa kolacja dla całej rodziny!

Czas przygotowania: 45 minut

Składniki na około 30 babeczek:

1 szklanka nieugotowanej quinoa (komosy ryżowej)

2 szklanki bulionu lub wody (do ugotowania quinoa)

2 -3 jajka

2 1/2 szklanki posiekanych na kawałki brokuł

1 cebula posiekana w kostkę

2 ząbki czosnku

2 szklanki startego sera (użyłam mieszanki parmezan, mozzarella i cheddar)

1/2 łyżeczki czerwonej papryki w proszku

1 papryczka jalapeno do dekoracji

opcjonalnie – ulubione przyprawy

Do średniego garnka wlej wodę wraz z quinoa, ugotuj zgodnie z wskazówkami na opakowaniu. Lekko ostudź.

Piekarnik nagrzej do 350 stopni F (175 C). Formy na muffinki natłuszcz dokładnie. Przygotowałam 12 normalnej wielkości przekąsek i 15 mini.

W dużej misce połącz quinoę, jajka, brokuły, cebulę, czosnek, ser i paprykę. Wymieszaj dokładnie. Wydrąż nasiona z papryczki i pokrój ją na cienkie paseczki.

Umieść przygotowaną łyżkę mieszanki quinoa w formie na muffiny. Udekoruj papryczką. Piecz przez 15 do 20 minut lub do momentu, aż brzegi staną się złociste. Wyjmij z piekarnika i studź przez co najmniej 5 minut po czym delikatnie wyjmij na talerzyk.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej