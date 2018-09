Woof Fest czyli rodzinny piknik z psem 0 by EM 4 września 2018

Już od dawna wiadomo, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka i Woof Fest był tego najlepszym dowodem. W sobotnie popołudnie 25 sierpnia w pięknym ogrodzie Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance) po raz pierwszy królowały psy, a przy okazji bawiły się całe rodziny. Impreza charytatywna Woof Fest, wspierająca Animal Hope and Wellness Foundation, okazała się jedyną w swoim rodzaju pod względem bogactwa programu i wspaniałej atmosfery.

Ideą akcji były psy – zarówno te, którym chcieliśmy pomóc, jak i nasi pupile. Psiaki miały okazję do spędzenia czasu z właścicielami, jak i ze swoimi czworonożnymi ,,kolegami”; mogły zapoznać się i wybiegać do woli na zielonej murawie. W specjalnie ogrodzonym miejscu mogły zażyć zimnej kąpieli oraz pobawić się piłkami. Miały też okazję do posmakowania psich smakołyków, zapewnionych przez firmy Pet Wants oraz Fido On The Go.

Oprócz głównej idei wydarzenia, czyli zbierania pieniędzy na ratowanie psów, wszyscy uczestnicy mieli zapewnioną wspaniałą zabawę. Goście bawili się przy świetnej muzyce w wykonaniu Khary Laurenta, Amy Maniak i Katie Somers Band. Mogli również podziwiać tańce w wykonaniu Barefoot Hawaiian Dance Group oraz dwóch par tanecznych z Inter Club Academy of Dance. Lekcję Zumby poprowadziła ekspertka od dbania o zgrabną sylwetkę – Ania May. Punktem kulminacyjnym był wyjątkowy pokaz szkolenia psów, który zaprezentowała Magdalena Huk, znana pod pseudonimem „Dzika”. Wraz z kilkoma swoimi podopiecznymi dała prawdziwy show psiego posłuszeństwa i dobrego wychowania. Po występie na scenie chętnie odpowiadała na nurtujące pytania właścicieli psów.

Najmłodsi goście pikniku też mieli wiele radości, gdy skakali w dmuchanym zamku i malowano im buzie w wybrane wzory oraz oglądali pokaz sztuczek magicznych, podczas którego iluzjonista zabrał ich w pełen niespodzianek świat czarów. Mali goście mieli również okazję bliżej poznać zwierzęta w małym zoo, gdzie gwiazdami były małe kózki, dostarczając wszystkim okazji do śmiechu.

Kasia Łapińska-Jabłoński, trenerka judo z Kata Chicago Judo Club przybyła ze swoją ekipą, by poprowadzić gry i zabawy ogólnorozwojowe. Krótkie treningi, których głównym celem było pokazanie jak judo poprawia sprawność fizyczną dzieci, wpływa na koordynację ruchową, siłę i równowagę przy świetnej zabawie.

Gwoździem programu był pokaz psiej mody, podczas którego goście mogli zabawić się w jurorów i wybrać najładniejszego psa imprezy. Czworonogi, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymały kosze ze smakołykami i prezentami ufundowane przez Touhy Animal Hospital, czyli niezawodnego doktora Piotra Warchołka. Z gośćmi przywitał się prezes Związku Narodowego Polskiego oraz wydawca „Dziennika Związkowego”, Frank Spula. Oprawa muzyczna była w rękach świetnego Bartka Zielińskiego, który wraz z Jackiem Zielińskim z radia 103.1 FM poprowadzili psią imprezę w sposób profesjonalny i ciekawy.

O uwiecznienie tych pięknych chwil na imprezie zadbał fenomenalny Luke P. Buras, Andrzej Brach, Andrzej Baraniak i Jacek Flisiak. Video live obiegły portale społecznościowe z wielu stron pokazując niezapomnianą zabawę, jaka miała miejsce tego dnia.

Kulminacją programu była loteria nagrodami. Posiadacze losów mieli okazję wylosować bardzo atrakcyjne nagrody, m.im.: tablet ufundowany przez „Dziennik Związkowy”, kupony na trening z „Dziką”, psi hotel i playdate od „Dzika Dog Academy”, vouchery na zabiegi kosmetyczne od Anny Chiliński, obrazy aniołów malowane na drewnie od Doroty Tomczyk z Art Painting and Decorating, sesja zdjęciowa od Moniki Barański, torby z prezentami Fit Line i Laurel Bridal Salon od Beaty Wolczyński, Eva Ryan z „Pet Wants” przekazała kosz z nagrodami, Forest Gregory dał malowany podczas imprezy obraz olejny, Bartek Zieliński system nagłośnieniowy, a Sling plecaki z gadżetami z logo firmy.

Nie możemy zapominać o licznych sponsorach wydarzenia: Ark Glass of Chicago Inc., United Credit Union, Lagunitas, Norman Distributions, Vivi Lu Atelier, Pet Wants, Renata Kordek i jej rysunki psów, Tata’s Pierogi, który zapewnił nam smaczne jedzenie, Lowell Food, KD Market, Alex Super Deli i Rich’s Fresh Market. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na Animal Hope and Wellness Foundation i na pomoc wielu psom, by uniknęły okropnego losu.

Impreza została zorganizowana z inicjatywy Pauliny Kordek i dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich wolontariuszy. – Chciałabym bardzo podziękować za ogrom pracy i włożony wkład w przygotowanie, jak i obsługę podczas imprezy, wszystkim wolontariuszom, pracownikom „Dziennika Związkowego”, Polish National Alliance i radia 103.1 FM oraz ich rodzinom i znajomym. Szczególne podziękowanie kieruję w stronę prezesa Franka Spuli, za pozytywne podejście do mojego pomysłu akcji i udostępnienie terenu na tyłach siedziby ZNP-PNA –powiedziała organizatorka. I dodała: – Już nie możemy doczekać się następnej edycji imprezy, na którą zapraszamy za rok.

Tekst: Ewelina Chwałek i Anna Kowalik

Zdjęcia: Andrzej Brach, Luke Buras, Flisiak