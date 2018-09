Ostrzeżenie dla pracodawców: zaostrzone przepisy imigracyjne

Według informacji, którą otrzymaliśmy z kancelarii adwokackiej Miller Canfield, firmy członkowskiej Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej (Polish American Chamber of Commerce, PACC) specjalizującej się również w prawie imigracyjnym, nowe wytyczne z lipca br., opublikowane przez Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS), będą miały wpływ na szereg przypadków związanych z imigracją zarobkową, wizami pracowniczymi, studenckimi, imigracją rodzinną i naturalizacją.

Memorandum USCIS wydane 5 lipca 2018 r., pt. „Updated Guidance for the Referral of Cases and Issuance of Notices to Appear (NTAs) in Cases Involving Inadmissible and Deportable Aliens” sygnalizuje zmianę dotychczasowej funkcji i charakteru USCIS jako agencji świadczącej usługi imigracyjne do roli egzekutora przepisów prawnych. Nowe wytyczne dotyczą wydawania tak zwanego NTA, to znaczy powiadomienia o konieczności stawienia się w sądzie imigracyjnym w celu uczestniczenia w postępowaniu deportacyjnym przez osoby niebędące obywatelami, których rząd uważa za nieuprawnione do pobytu lub podlegające deportacji z USA.

W przeszłości NTA były przede wszystkim wydawane przez organy imigracyjne i celne (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE ) w przypadkach związanych z bezpieczeństwem narodowym, oszustwami lub w przypadku osób skazanych za przestępstwa. Lipcowe memorandum wymaga teraz od USCIS wydawania NTA znacznie częściej niż poprzednio. Oto przykłady:

– udowodnienie wnioskodawcy oszustwa, albo fałszywego oświadczenia czy nadużyć w ramach programów świadczeń publicznych,

– sprawy karne, tzn. jeśli wnioskodawca był skazany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa lub popełnił czyn, który może zostać uznany za przestępstwo

– gdy podanie o obywatelstwo N-400 rozpatrzone jest odmownie na podstawach związanych z charakterem wnioskującego w oparciu o karny wyrok moralnych związanych z wyrokiem skazującym.

– przypadki, w których podanie lub petycja rozpatrzona jest odmownie, pozostawiając osobę bez legalnego statusu w USA i bezprawnie przebywającą w USA.

Specjaliści z Miller Canfield proponują, by pracodawcy i ich profesjonalni pracownicy zwrócili szczególną uwagę na sytuacje, kiedy NTA wydawane jest w tym samym czasie, gdy petycja rozpatrzona jest przez USCIS odmownie. Każdego roku z odmową USCIS spotyka się setki tysięcy petentów o zmianę lub przedłużenie statusu, przyznanie zielonej karty i w wielu innych sprawach. Zamiast dawać tym osobom możliwość samodzielnego opuszczenia Stanów Zjednoczonych w rozsądnym czasie, jak to zwykle dzieje się w większości przypadków, USCIS może teraz zmusić te osoby do stawienia się w sądzie imigracyjnym w celu przeprowadzenia postępowania deportacyjnego.

Wytyczne określające, w jaki sposób nowa polityka zostanie wdrożona, nie zostały jeszcze opublikowane przez rząd, ale oczekuje stanie się to wkrótce. W związku z tym, pracodawcy powinni zaplanować z wyprzedzeniem i wnioskować o odnowienie petycji nieimigracyjnych na sześć miesięcy przed wygaśnięciem statusu swoich pracowników zagranicznych.

Pracodawcy powinni też rozważyć możliwość skorzystania z przyspieszonego trybu, aby uzyskać decyzję w sprawie wniosku o przedłużenie jeszcze w czasie, podczas gdy pracownik zagraniczny jest nadal na prawnie ważnym statusie i aby ewentualnie mieć czas na wzięcie pod uwagę innych opcji. Aby przedyskutować możliwe i proaktywne strategie mające na celu zagwarantowanie nieprzerwanego kontynuowania zatrudnienia i prawnego statusu w USA przez zagranicznych pracowników proponujemy skontaktować się z mecenas Justyną Regan i zespołem specjalistów ds. prawa ieimigracyjnego ji w kancelarii Miller Canfield, tel. 1.(312)460-4207.

