Co to znaczy być Polakiem?

Mój tata to wiedział.

Mój tata urodził się w małej wiosce, na północ od Poznania w 1920 roku i mieszkał w gospodarstwie u swojego wujka do roku 1940, kiedy został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu pracy w Niemczech. Wspomnienia mojego taty zawsze związane były z Polską, to pewne, jak fakt, że Ziemia się kręci.

Dla mojego taty Polska była zawsze krajem głębokiej wiary w Boga i w siłę Polskiego Honoru. Kiedy mówił o Polsce, jego głos zamieniał się w nabożny szept. Opowiadał mi o pięknie niedziel i polskich świąt. Mówił, że już jako chłopiec pragnął, by jego życie toczyło się w rytm świąt i okresów religijnych, następujących po sobie z regularnością bicia dzwonów z kościelnej wieży w jego wiosce. Kiedy był dzieckiem, uwielbiał przyjść do kościoła wcześniej, przed wszystkimi. Szczególnie w Wielką Niedzielę, kiedy wychodził z domu, gdy słońce na wschodzie było jeszcze różową ciszą i szedł do kościoła, gdzie spotykali się chłopcy i dziewczęta, w swoich najbardziej odświętnych ubraniach, trzymający w rękach białe lilie.

Piękno głębokiej wiary mojego taty było połączone z wiarą w Polski Honor. Mój tata uważał, że jako Polak ma obowiązek bycia dobrym człowiekiem – uprzejmym, pomocnym i odważnym, bez reszty oddanym, aby Polska była bezpieczna i niepodzielona.

Czasami, kiedy mój tata mówił o swojej miłości do Polski, moja mama żartowała, że tata i Polska mają wspólną duszę. Kiedy go słuchałem, często przyznawałem jej rację.

Szczególnie wyraźnie widziałem to każdego Trzeciego Maja, w Święto Konstytucji. Tata spotykał się z innymi Polakami z sąsiedztwa, i z ich synami i córkami, żeby pod polską flagą modlić się za Polskę. Nie mieliśmy wtedy żadnych wątpliwości, co oznaczały kolory polskiej flagi – czerwony to rozpacz i smutek wszystkich Polaków w Ameryce, rozdzielonych z krajem, który tak ukochali; biały reprezentował nadzieję i niewinność. Zawsze śpiewali stare polskie pieśni, które mówiły światu, że Polska nie upadnie tak długo, jak długo maki będą kwitły na czerwono, a waleczne serca zwyciężą z kamieniem i stalą.

Czy ja też widziałem Polskę w taki sposób?

Nie, nie widziałem. Uwielbiałem, kiedy mój tata opowiadał o swojej wierze i Polskim Honorze, ale nie potrafiłem dzielić z nim tej miłości. Urodziłem się w niemieckim obozie dla uchodźców wojennych, skąd rodzice przywieźli mnie do Ameryki. Kiedy byłem chłopcem, wszystko czego pragnąłem, to być amerykańskim dzieckiem. Chciałem być taki, jak inni. Chciałem chodzić na mecze bejsbola i do kina. Chciałem śpiewać jak Elvis Presley. Chciałem żyć takim życiem, jakie widziałem na ekranie telewizora.

Kiedy dorastałem, widziałem tę Polskę mojego taty jako barwne i wyraźne wspomnienie, ale niestety nie mogłem go z nim dzielić.

A później wszystko zmieniło się nagle, kiedy byłem już po trzydziestce. Nie wiem, jak to się stało, ale nagle stałem się głodny Polski – takiej, jaką pamiętał i kochał mój ojciec.

(tłum. gd)

John Guzlowski

amerykański pisarz i poeta polskiego pochodzenia. Publikował w wielu pismach literackich, zarówno w USA, jak i za granicą, m.in. w „Writer’s Almanac”, „Akcent”, „Ontario Review” i „North American Review”. Jego wiersze i eseje opisujące przeżycia jego rodziców – robotników przymusowych w nazistowskich Niemczech oraz uchodźców wojennych, którzy emigrowali do Chicago – ukazały się we wspomnieniowym tomie pt. „Echoes of Tattered Tongues”. W 2017 roku książka ta zdobyła nagrodę poetycką im. Benjamina Franklina oraz nagrodę literacką Erica Hoffera, za najbardziej prowokującą do myślenia książkę roku. Jest również autorem dwóch powieści kryminalnych o detektywie Hanku Purcellu oraz powieści wojennej pt. „Road of Bones”. John Guzlowski jest emerytowanym profesorem Eastern Illinois University.

—

