Amazon Go w Chicago – nowatorski sposób na zakupy 0 by EM 16 maja 2018

W Chicago powstanie sklep Amazon Go. To nie tylko kolejna placówka handlowa, ale nowatorski pomysł na robienie zakupów – bez pomocy personelu, bez stania w kolejkach i bez sięgania do portfela.

Klienci muszą zaopatrzyć się w Amazon Go App, aby wejść do sklepu. Aplikacja uruchamia odpowiednią technologię, umożliwiającą dokonanie zakupu; kamery obserwują wchodzącego do sklepu nabywcę, rejestruja, jaki towar bierze z półki oraz opuszczenie przez niego sklepu. Rachunek jest automatycznie wprowadzony na konto klienta firmy Amazon.

Sklep obsługiwany będzie przez ekipę pracowników niewidzialnych dla klientów. Personel będzie uzupełniał towar na półkach, sprawdzał jego świeżość i pilnował bezpieczeństwa.

Sklep zostanie wybudowany pod adresem 203 North LaSalle Street w sercu śródmieścia, a kolejny powstanie w San Francisco. (ao)

fot.John G. Mabanglo/EPA-EFE/REX/Shutterstock