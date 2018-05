Zadbaj o kręgosłup (cz.1)

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób skarży się na bóle pleców, a te prawie zawsze są sygnałem organizmu, że coś złego dzieje się z kręgosłupem. By móc zapobiec problemom, trzeba wiedzieć co kręgosłupowi szkodzi najbardziej.

1. Siedzący tryb życia – w pozycji siedzącej kręgosłup jest najbardziej obciążony: nacisk na kręgi sięga 330 funtów, a w przypadku garbienia się – około 380 funtów. Co więcej, gdy siedzimy nieprawidłowo (np. garbimy się, przekrzywiamy ciało w jedną stronę, zakładamy nogę na nogę) dochodzi do nadmiernego naprężenia jednych i obkurczenia innych mięśni i więzadeł. Powoduje to utrzymywanie kręgosłupa w nienaturalnej pozycji, co po jakimś czasie prowadzi do jego skrzywienia. Bezruch sprawia też, że do kręgów i dysków dociera mniej składników odżywczych, niezbędnych do ciągłej odbudowy, w rezultacie czego przedwcześnie się zużywają.

Rada: używać siedzenia z wyprofilowanym oparciem (wybrzuszenie w okolicy lędźwiowej); unikać siedzeń niskich (podczas wstawania wywołują dodatkowe obciążenia dla kręgosłupa) i zbyt głębokich (uniemożliwiają siedzenie w pozycji wyprostowanej); siedzieć tak, by ciężar ciała spoczywał na pośladkach i udach (uda powinny być ułożone równolegle do podłogi, a kolana na poziomie ud), często zmieniać pozycję (wstawać co pół godziny, przeciągać się, robić kilka skłonów); regularnie ćwiczyć (najlepsze dla kręgosłupa jest pływanie oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha).

2. Niewłaściwa postura podczas chodzenia – przy garbieniu się dochodzi do obkurczenia mięśni klatki piersiowej i rozciągnięcia mięśni dolnej części pleców, co prowadzi do nadmiernego wygięcia kręgosłupa do przodu.

Rada: idąc, nie pochylać głowy; wciągać pośladki i brzuch; utrzymywać ramiona na jednym poziomie, nieco odchylone do tyłu; stojąc, nie przechylać tułowia w prawo lub w lewo, biodra powinny znajdować się na jednej wysokości.

3. Niewłaściwe obuwie i ubranie – najbardziej szkodzą wysokie obcasy (powyżej 1,5 cala, bo wymuszają nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa (zwiększają krzywiznę u jego podstawy, co powoduje nadmierny ucisk na kręgi) oraz rozciągają i osłabiają mięśnie brzucha. Niewskazane są także zbyt ciasne spodnie i spódnice, bo zapobiegają swobodnemu rozciąganiu się mięśni brzucha i dolnej części pleców.

Rada: obuwie o miękkich i elastycznych podeszwach (chronią kręgosłup przed wstrząsami powstającymi w czasie chodzenia) oraz obcasach o wysokości 1-1,2 cala.

3. Nadwaga – nawet nieduża jest dla kręgosłupa dodatkowym obciążeniem, prowadzącym do przedwczesnego zużywania się kręgów, stawów i dysków. Najbardziej niebezpieczna jest otyłość brzuszna – każdy dodatkowy funt w tym miejscu sprawia, że odcinek lędźwiowy musi dźwigać dodatkowo 4 funty

Rada: odchudzenie się i utrzymywanie wagi na odpowiednim poziomie

4. Niewłaściwa dieta – do prawidłowego funkcjonowania kręgosłup potrzebuje właściwych składników odżywczych. Codzienne trzeba mu dostarczać wapnia i witaminy D.

Rada: jeść jak najwięcej chudego nabiału, owoców, warzyw, tłustych ryb (węgorz, szprotki, sardynki, tuńczyk, śledzie, łosoś, makrela), pić dużo wody mineralnej. Po skończeniu 40. roku życia warto sięgnąć po witaminę D3. Można też pić lub przyjmować tran w tabletkach.

5. Życie w ciągłym stresie i pośpiechu – pod wpływem produkowanej w czasie stresu adrenaliny dochodzi do długotrwałego napięcia mięśni.

Rada: nauczyć się relaksować; bardzo korzystnie na psychikę i na kręgosłup wpływa joga.

6. Przeciążenia – utrzymują one kręgosłup w niewłaściwej dla niego pozycji, co prowadzi do zmian

Rada: dźwigając zakupy, rozkładać ich ciężar na dwie ręce; przy noszeniu torby na ramieniu, zmieniać ramię co jakiś czas; podnosić ciężkie przedmioty wolno przy ugiętych kolanach; zadbać o dobry materac do spania (nie powinien być zbyt miękki, ale także nie za twardy); spać w najzdrowszej dla kręgosłupa pozycji, czyli na boku z podkurczonymi nogami (najmniej korzystne jest spanie w pozycji „zwiniętej w kłębek”).

Dorota Feluś



Dziennikarka. W Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat. Rodowita krakowianka. Studiowała elektronikę na AGH. Publikowała m.in. w „Gazecie Krakowskiej”, „Tempie”, „Kobiecie i Stylu: magazynie kobiet myślących”, „A’propos”, „Chicago Forum”. Współautorka „Bożego dopingu”. Pasje: drugi człowiek, medycyna holistyczna, tenis ziemny, podróże.

fot.Pixabay.com/pxhere.com