Wzmocnienie żył w nogach

Żylaki to nic innego jak workowate lub wrzecionowate poszerzenia żył powierzchownych z towarzyszącym im wydłużeniem i charakterystycznym poskręcaniem. Przyczyną powstawania żylaków jest osłabienie ścian naczyń żylnych. Dla jednych stanowią one zaledwie problem kosmetyczny, dla innych – są przyczyną bólu i puchnięcia nóg. Ryzyko ich rozwoju zwiększają:

1. uwarunkowania genetyczne

2. wiek i waga – im się jest starszym i im więcej się waży, tym bardziej jest się narażonym na ich powstanie

3. zmiany hormonalne – chodzi tu przede wszystkim o zmiany towarzyszące okresowi dojrzewania, ciąży i menopauzy, a także przyjmowaniu środków antykoncepcyjnych i takich, które zawierają estrogen i progesteron. Dobrą wiadomością jest to, że żyły, które powiększają się podczas ciąży, wykazują tendencję do kurczenia się po urodzeniu dziecka

4. pozycja siedząca – siedząc nie należy zakładać nogi na nogę, ponieważ zdecydowanie zwiększa to prawdopodobieństwo rozwinięcia się żylaków.

Istnieją proste sposoby zapobiegania problemom naczyniowym w nogach. Oto one:

– regularna aktywność fizyczna: nie tylko zapewnia zdrowe krążenie krwi, ale pomaga w utrzymaniu właściwej wagi ciała

– przyjmowanie stosownych pozycji dla nóg: unikanie długich okresów biernego stania i krzyżowania nóg w trakcie siedzenia oraz wznoszenie nóg powyżej serca, kiedy jest to tylko możliwe. To ostatnie pozwala zapobiec zastojom krwi, które mogą zwiększać niepożądane ciśnienie na żyły

– uciskowe pończochy lub podkolanówki: to inny sposób minimalizowania zastojów krwi w żyłach.

Ci, którzy cierpią na niewydolność żylną, objawiającą się puchnięciem nóg, występowaniem licznych żylaków, swędzeniem i wrzodami skóry, mogą sięgnąć po łatwo dostępny suplement – wyciąg z nasion kasztanowca (HCSE). Jego aktywny składnik escin jest związkiem, który jak potwierdzono naukowo wspiera normalne funkcjonowanie ścian naczyń żylnych.

Dorota Feluś



