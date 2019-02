Ustabilizuj cukier

Osoby, które pragną uregulować poziom cukru we krwi, powinny, równolegle ze zmianą stylu życia, która obejmuje zdrowy sposób odżywiania się i regularną aktywność fizyczną, korzystać z odpowiednich suplementów.

Dr Andrew Weil – guru w dziedzinie medycyny holistycznej – często poleca pacjentom ze zdiagnozowaną cukrzycą trzy takie specyfiki. Wszystkie one regulują poziom glukozy i wzmacniają serce, co jest szczególnie ważne w przypadku diabetyków. Są to:

1. Chrom – mikroelement, który odgrywa dużą rolę w regulacji cukru we krwi: wraz z insuliną wspomaga transport glukozy do komórek. Zalecana dawka to maksimum 1000 mikrogramów glikozylotransferazy (GTF) chromu dziennie.

2. Kwas liponowy – uniwersalny antyutleniacz, który wzmacnia absorpcję glukozy, hamuje glikację (proces nieenzymatycznego przyłączania się cukru do białka, który może doprowadzić do uszkodzenia małych naczyń krwionośnych i innych tkanek w organizzmie) i wspomaga zdrowie oczu. Początkowa dawka to 100 mg dziennie.

3. Koenzym Q-10 – silny antyutleniacz, który wspomaga pracę układu krążenia. Zalecana dawka to 60-100 mg dziennie w formie miękkiej kapsułki żelowej lub płynu, którą należy przyjmować z największym posiłkiem.

Oczywiście, jak zawsze, wprowadzenie nowych środków, wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Dorota Feluś



