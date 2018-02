Sposób na zakwasy

Bolesność i sztywność mięśni po intensywnej sesji ćwiczeń (ang. Delayed Onset Muscle Soreness, w skrócie DOMS), czyli tzw. zakwasy – odczuwane najsilniej około 24 do 48 godzin po wyjściu z klubu – nie należą do zbyt przyjemnych doświadczeń. Ale to dobry objaw, bowiem sugeruje, że doszło do mikroskopijnych urazów mięśni. Z kolei poprzez naprawę mięśnie rozwijają się i stają się silniejsze. Istnieje kilka naturalnych sposobów zniwelowania bólu. Oto one:

1. Spożywanie wiśni

Badanie, którego wyniki opublikowane zostały w „Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports”, pokazało, że ból mięśni u maratończyków, którzy pili sok z wiśni pięć dni przed biegiem, w dniu biegu i 48 godzin po biegu, był zdecydowanie słabszy niż u biegaczy, którzy takiego soku nie pili. Co więcej, stwierdzono u nich szybszą regenerację mięśni. Uważa się, że wiśnie, które są bogate w antocyjany, likwidują stany zapalne.

2. Picie kawy

Liczne badania wskazują na to, że konsumpcja kofeiny przed wysiłkiem fizycznym może zredukować o 48 proc. intensywność bólu mięśni i zmęczenia będących jego rezultatem. Eksperci zalecają dwie filiżanki kawy na godzinę przed wysiłkiem.

3. Masaż

Masaż po wysiłku może znacząco zredukować ból mięśni, a regularny masaż może poprawić zdolność organizmu zwalczania DOMS. Z badań wynika, że masowane mięśnie zawierają więcej naczyń krwionośnych niż te, które nie są masowane, a to oznacza szybszą regenerację. Ponadto obserwuje się w nich o 50 proc. mniej blizn niż w mięśniach, które nie zostały poddane masażowi. Masaż tuż po wysiłku jest bardziej efektywny w porównaniu z masażem wykonanym 48 godzin później.

4. Trening regeneracyjny

Podczas jednego z badań stwierdzono u kobiet. które po intensywnym treningu siłowym przez 20 minut jeździły na rowerze stacjonarnym z małą lub średnią intensywnością, widoczną redukcję bólu mięśniowego (w porównaniu z paniami, które nie wzięły udziału w takich zajęciach). Wzrosła również ich wytrzymałość. Trening regeneracyjny zwiększa przepływ krwi, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia długości trwania procesu zapalnego – szybciej przebiega drenaż limfatyczny, szybciej aktywizują się komórki układu odpornościowego i szybciej usuwane są mediatory zapalne.

5. Okłady z lodu, kąpiele lodowe i kąpiele z dodatkiem soli Epsom

