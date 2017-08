Patologiczny Syndrom Unikania Żądań, czyli dlaczego Twoje dziecko jest niegrzeczne 0 , 18 grudnia 2011

Naukowcy nie tyle odkryli, co sklasyfikowali jedną z najczęściej spotykanych jednostek chorobowych u dzieci. Patologiczny Syndrom Unikania Żądań to odpowiedź na pytania wszystkich rodziców, którzy nie potrafią poradzić sobie ze skrajnie krnąbrnym potomstwem. Okazuje się, że złe zachowanie niektórych dzieci to nie kwestia błędnego wychowania, ale po prostu choroby.

Pathological Demand Avoidance Syndrome (w skróce PDA) to jedna z ostatnio zdefiniowanych jednostek chorobowych u dzieci. Chodzi o zaburzenia natury psychologicznej.

Jako pierwsza o problemie PDA w latach 80tych pisała doktor Elisabeth Newson. Wówczas jednak, syndrom ten określany był jako odrębna jednostka choroba. Obecnie, coraz więcej lekarzy klasyfikuje ten zespół zaburzeń jako jedną z wielu cech związanych z autyzmem.

Na czym dokładnie polega PDA? Otóż dzieci, u których stwierdzono ten syndrom wykazują przede wszystkim niechęć do wykonywania jakichkolwiek poleceń i próśb narzuconych przez osoby z zewnątrz. Odczuwana przez nich niechęć wynika z podwyższonego poziomu niepokoju odczuwanego w sytuacjach, kiedy dana jednostka nie sprawuje całkowitej kontroli nad podejmowanymi przez siebie działaniami.

Jak nietrudno się domyślić, wieczna odmowa na prośby otoczenia zdecydowanie utrudnia codzienną egzystencję. Zwłaszcza, jeśli mówimy o dzieciach.

Syndrom Unikania Żądań charakteryzuje się również tym, że osoby na niego cierpiące są doskonałymi graczami – świetnie wykorzystują swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej na własną korzyść. Dzieci dotknięte PDA doświadczają częstych wahań nastrojów i potrafią kłamać lub grać z niesamowitą łatwością. Co więcej, są niemal zawsze osobami o dominującym charakterze (z obawy przed narzuceniem im zdania przez innych).

Jak dotąd naukowcy o syndromie PDA wiedzą niewiele. Dane statystyczne wskazują, że aż 1 na 100 dzieci wykazuje niektóre z delikatnych cech charakterystycznych dla autyzmu. Nie wiadomo jednak, jak wiele dzieci przejawia problemy związane z syndromem PDA.

Jak na razie na rynku znajduje się niewiele pozycji naukowych dostępnych dla rodziców, którzy podejrzewają u swoich dzieci PDA. Od października w księgarniach można nabyć najnowszą publikację na ten temat: „Understanding Pathological Demand Avoidance Syndrome in Children: A guide for Parents, Teachers and Other Professionals” autorstwa Phila Christie, Margaret Duncan, Ruth Fidler i Zara Healy.

Zbliżające się miesiące z pewnością pokażą, czy nowo zdefiniowany syndrom to kolejna poważna jednostka chorobowa będąca symbolem naszych czasów, czy zaledwie modne hasło usprawiedliwiające krnąbrne zachowanie dzieci.

AS