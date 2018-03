Po zimie większość z nas odczuwa brak energii, zmęczenie, senność i osłabienie. To klasyczne objawy wiosennego przesilenia. Są one rezultatem gwałtownych skoków temperatury i ciśnienia, ale też braku witamin i minerałów pochodzących ze świeżych warzyw i owoców, których zimą spożywamy zwyczajowo mniej. Nie pomaga również odwodnienie organizmu.

By odzyskać energię, a tym samym poprawić sobie samopoczucie warto:

1. Wzbogacić menu

Wiosenny jadłospis powinny zdominować warzywa i owoce (nawet do dwóch funtów dziennie), obfitujące przede wszystkim w witaminę C, czyli cytrusy, papaja, pietruszka, kiszona kapusta i ogórki, a także produkty o dużej zawartości witamin z grupy B – pełnoziarniste pieczywo i kasze. W tym okresie organizm potrzebuje również zwiększonych dawek magnezu, którego bogatym źródłem są migdały, pestki dyni, kakao, i gorzka czekolada, oraz cynku, w który obfitują ryby i dary morza.

2. Nawadniać organizm

By pozbyć się z organizmu nagromadzonych zimą szkodliwych substancji, najlepiej pić wodę nisko-mineralizowaną lub źródlaną, zieloną herbatę i wszelkie herbatki owocowe.

3. Przebywać jak najczęściej na świeżym powietrzu

Chodzi o witaminę D, której po długiej zimie z pewnością brakuje większości z nas.

4. Zwiększyć dawkę ruchu

Ruch sprzyja usuwaniu toksyn, pobudza układ krążenia i zwiększa produkcję hormonów, w tym endorfin. To wszystko pod warunkiem, że porządnie się spocimy. Szczególnie dobrze zrobi jazda na rowerze, poranny jogging i intensywny spacer. Czynności te nie tylko pobudzą nasze mięśnie, ale wykonywane w terenie w słoneczny dzień, pozwolą się nam dotlenić i pozyskać witaminę D.

5. Pić napar z melisy

Zioło to jest szczególnie korzystne dla meteopatów, czyli osób podatnych na zmiany aury.

Dorota Feluś



Dziennikarka. W Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat. Rodowita krakowianka. Studiowała elektronikę na AGH. Publikowała m.in. w „Gazecie Krakowskiej”, „Tempie”, „Kobiecie i Stylu: magazynie kobiet myślących”, „A’propos”, „Chicago Forum”. Współautorka „Bożego dopingu”. Pasje: drugi człowiek, medycyna holistyczna, tenis ziemny, podróże.

fot.Baurzhan Kadylzhanov/Pexels.com