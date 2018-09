Ochrona przed kleszczami

Na całym świecie, w tym i w Stanach Zjednoczonych, rośnie liczba kleszczy. Te, które należą do gatunku (łac. Ixodes scapularis, ang. black-legged tick ) występującego w rejonie Chicago, a zwłaszcza w stanach Wisconsin i Michigan, przenoszą wiele różnych groźnych patogenów wywołujących choroby wirusowe, bakteryjne, pierwotniacze oraz riketsjozy.

Najbardziej niebezpieczna dla człowieka jest bakteria Borrelia burgdorferi. Zwykle usadawia się ona we wzgórzu, czyli ośrodku mózgowym zawiadywania układem czuciowym i bólem, korzeniach grzbietowych rdzenia kręgowego, miazdze zębowej oraz w gałkach ocznych, wywołując boreliozę.

Na ukąszenie przez kleszcza najbardziej narażeni są ci, którzy lubią spacerować po zielonych terenach, uprawiać wspinaczkę, a nawet pielić grządki w ogródku.

Choć nie ma pewnego sposobu na to, by całkowicie wyeliminować szansę zarażenia się krętkami Borrelia burgdorferi, istnieje kilka środków zapobiegawczych. CDC zaleca, by:

– unikać kosmetyków o silnym zapachu, bo takie przyciągają kleszcze

– omijać szerokim łukiem obszary porośnięte wysoką trawą i zarośla; najlepiej spacerować środkiem szlaków

– zakładać jasne bluzy z długimi rękawami i długie spodnie wpuszczone w buty; jako że kleszcze występują zazwyczaj przy ziemi, unikać sandałów

– odsłonięte części ciała spryskiwać produktami odstraszającymi insekty; można o nich poczytać na stronach U.S. EPA

– w obrębie dwóch godzin po przyjściu do domu wykąpać się, a następnie sprawdzić dokładnie skórę całego ciała, na głowie również

– po wypraniu ubranie wrzucić na godzinę do suszarki nastawionej na wysoką temperaturę

– sprawdzać regularnie skórę psów i kotów, gdyż przyniesione przez nie do domu kleszcze mogą zaatakować i człowieka

– pamiętać, że kleszcze nie znoszą zapachu goździków, czosnku, czeremchy, eukaliptusa, pelargonii i krzaków pomidora

Kleszcza można usunąć pęsetą. W tym celu należy chwycić odwłok przy samej skórze i powoli wykręcać w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, uważając przy tym, żeby nie oderwać go od główki. Fragment, który pozostał w skórze, wydłubać igłą, a następnie miejsce zdezynfekować spirytusem. Ból złagodzi zimny kompres. Nie wolno smarować kleszcza niczym tłustym, ponieważ wówczas pajęczak wymiotuje i powstaje znacznie większy odczyn alergiczny.

Ci, którzy sami nie są w stanie kleszcza usunąć, powinni jak najszybciej udać się do lekarza po fachową pomoc i receptę na antybiotyki, zwłaszcza gdy jest podejrzenie zakażenia.

Eksperci podkreślają, że występująca sezonowo epidemia kleszczy nie oznacza, iż trzeba zamykać się w domu. Przy zachowaniu wyżej wymienionych środków ostrożności ryzyko zapadnięcia na boreliozę jest bowiem tak naprawdę niewielkie i nie wszystkie kleszcze są nosicielami groźnego patogenu.

Dorota Feluś



