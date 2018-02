Nowy system opieki zdrowotnej

W związku z okresem rejestracji na ubezpieczenia ObamaCare wielu pacjentów zauważyło, że koszty ubezpieczenia zdrowotnego w tym roku wzrosły. Wyższe są zarówno składki, wkład własny (ang. deductible) jak i bezpośrednie opłaty. Dużą część kosztów ubezpieczyciel zrzucił na pacjenta. W wielu stanach nie ma wyboru pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi, ponieważ została tam jedna czy dwie firmy ubezpieczeniowe. Ceny opieki medycznej są droższe, a czas oczekiwania na wizytę lekarską coraz dłuższy. Wyższe koszty zmuszają pacjentów do poszukiwania bardziej przystępnych cenowo opcji opieki zdrowotnej.

Jedną z takich opcji jest Direct Primary Care (DPC), co można przetłumaczyć jako bezpośrednią opiekę u lekarza pierwszego kontaktu. Jest to model, w którym lekarze współpracują bezpośrednio z pacjentami, zapewniając im podstawową opiekę zdrowotną, bez udziału tradycyjnego ubezpieczenia; co jednocześnie pozwala pacjentom zaoszczędzić 20-30 proc. wydatków medycznych.

W gabinetach DPC płacimy miesięczną opłatę za usługi medyczne. W tej cenie pacjenci otrzymują nieograniczoną ilość wizyt (bez ustalonego na polisie ubezpieczeniowej kosztu wizyty lekarskiej, ang. copay), doroczne badania profilaktyczne, dodatkowe badania laboratoryjne w niższych cenach i większość przepisywanych leków za niewielką opłatę.

Dla przykładu: badanie cholesterolu kosztuje zaledwie 3,25 dol. (cena detaliczna 63 dol. lub więcej w zależności od laboratorium), morfologia 2 dol. (cena detaliczna 52 dol. lub więcej), za niektóre popularne leki na nadciśnienie, jak lisinopril (dawka 20 mg) płacimy ok. 1 dol. miesięcznie (w aptece cena detaliczna 32dol. ), opłata za lekarstwo na cholesterol – simvastatin (20 mg) wynosi 0,70 c. miesięcznie (cena detaliczna 147 dol.), , za metformin na cukrzycę w dawce 1000 mg zapłacimy 2,60dol. miesięcznie (cena detaliczna 87 dol.). To tylko kilka przykładów.

Zaletą Direct Primary Care jest dostęp do lekarza 24/7 poprzez tradycyjne wizyty w gabinecie, SMS-y, e-mail, czy wizyty wirtualne.

Dzięki klinikom Direct Primary Care, takim jak WeCare Family Care, umówienie wizyty z lekarzem jest o wiele prostsze i tańsze niż w tradycyjnej praktyce medycznej.

W wielu przypadkach pacjent unika także wysokich kosztów pobytu na pogotowiu, ponieważ ma możliwość sprawdzenia swojego stanu zdrowia nie tylko raz w roku.

Pionierzy Direct Primary Care dr Garrison Bliss i dr Josh Umbehr do pełnego wyjaśnienia zasad działania DPC wykorzystali analogię z ubezpieczeniem samochodowym. Ubezpieczamy siebie w taki sam sposób, jak ubezpieczamy nasz samochód.

Kupujemy ubezpieczenie samochodowe, aby pokryło duże wydatki (takie jak kolizje). Małe i zmienne wydatki typu: zmiany oleju, benzyna, myjnia, rotacja opon – opłacamy z własnej kieszeni. Jeżeli dołączylibyśmy te koszty do ubezpieczenia samochodowego, okazałoby się, ze nie stać nas na utrzymanie samochodu. Płacąc z własnej kieszeni za część wydatków związanych z codziennym korzystaniem z auta, mamy możliwość wyboru dogodnych cen. Jeżeli wymiana oleju kosztuje za dużo w jednym miejscu, to szukamy innego, tańszego; to samo z naprawami czy benzyną.

Jeśli zastosujesz ten wzór w opiece zdrowotnej i potraktujesz zmiany oleju, rotację kół, i wizyty na myjni jako podstawową opiekę, a kolizje – jak opiekę szpitalną – to już wiesz o co chodzi. Potrzebujesz ubezpieczenia na wypadki. Są to nieplanowane sytuacje życiowe, które są kosztowne i mogą zagrażać nam finansowo.

Jeżeli płacimy z własnej kieszeni, to możemy wynegocjować lepsze ceny z laboratorium czy centrum diagnostycznym na badania laboratoryjne, prześwietlenia, rezonans magnetyczny, ultrasonogram, itp,.

Tak właśnie działają kliniki bezpośredniej opieki u lekarza pierwszego kontaktu. Pacjent ma sprzymierzeńca w swoim lekarzu. W WeCare Family Clinic negocjujemy ceny dla naszych pacjentów, wyszukujemy najlepsze miejsca do wykonywania badań diagnostycznych czy konsultacji.

Kliniki DPC to nic nowego

Pierwsze kliniki DPC zaczęły pojawiać się pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku. Mniej więcej w tym czasie trzech lekarzy wpadło na pomysł, aby zrezygnować ze współpracy z ubezpieczalniami, w zamiast za to pobierać miesięczne opłaty za swoje usługi od pacjentów.

W ten sposób pacjenci nie tylko wiedzieli ile kosztuje opieka lekarska, ale i czuli się zaangażowani w podejmowaniu decyzji o swoim leczeniu. Tak jest do dziś.

Jest wiele korzyści z przynależenia do kliniki direct primary care, nie tylko finansowych. Opłata miesięczna pokrywa koszty wielu usług podstawowej opieki medycznej, usuwa wszelkie dodatkowe bariery finansowe, z którymi pacjent może się zetknąć w obecnym systemie opieki zdrowotnej.

Model ten jest szczególnie dobrze dostosowany dla pacjentów, którzy mają ubezpieczenia z wysokim wkładem własnym i muszą płacić z własnej kieszeni za wszelkie usługi związane z podstawową opieką zdrowotną, które nie są uważane za zapobiegawcze. Także pacjenci, którzy nie posiadają żadnego ubezpieczenia zapisując się do naszej kliniki, mają zapewnioną opiekę zdrowotną w bardzo dogodnej cenie.

Innym atutem direct primary care jest relacja pomiędzy pacjentem a jego lekarzem rodzinnym. Łatwość umówienia wizyty, dłuższy czas jej trwania, możliwość komunikacji z lekarzem przez telefon, SMS czy wizytę wirtualną sprawia, że wiele problemów można zdiagnozować wcześniej. Odpowiednio dobrane leczenie poprawia nasz ogólny stan zdrowia oraz obniża koszty opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie ilości wizyt na pogotowiu, u specjalistów czy też opieki szpitalnej.

