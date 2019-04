Na ból głowy 0 1 kwietnia 2019

Okazuje się, że w większości przypadków można pozbyć się bólu głowy raz na zawsze w sposób naturalny, wprowadzając pewne zmiany w życiu. Oto one:

1. Kontrolować poziom cukru w organizmie

Spożywanie przetworzonych produktów bogatych w cukier (i najróżniejsze chemikalia) sprawia, że poziom glukozy krwi mocno idzie w górę, by szybko opaść. Skoki takie mogą wywołać ból głowy lub zauważalnie pogorszyć ten już istniejący. Podobnie bóle głowy może wywołać zbyt niski poziom cukru we krwi. Najlepiej całkowicie wyeliminować z diety przetworzone produkty, zastępując je owocami, warzywami i chudym mięsem.

2. Stosować okłady

Gdy boli głowa wystarczy włożyć stopy do ciepłej wody, a na głowę przyłóż zimny kompres. Ciepła woda pomoże rozszerzyć naczynia krwionośne w nogach, a zimny kompres obkurczy naczynia krwionośne w głowie. To sprawi, że strumień krwi z głowy zostanie ,,przekierowany” w stronę dolnej części ciała. Przy bólu głowy naczynia krwionośne w głowie ulegają rozszerzeniu, więc w głowie jest pompowane więcej krwi, a to z kolei prowadzi do uczucia tępego, pulsującego bólu.

3. Pić wodę

Bóle głowy są często wywoływane odwodnieniem. Nie znaczy to, że trzeba wypić za jednym podejściem hektolitry wody. W danym momencie ciało jest w stanie zaabsorbować tylko pewną jej ilość. Prewencyjnie, najlepiej pić wodę często, małymi łykami przez cały dzień. Przy pojawieniu się bólu głowy należy wypić od 8 do 12 uncji, po czym kontynuować nawadnianie, pijąc wodę małymi łykami.

4. Ruszać się

Większa ilość ruchu w ciągu dnia pomaga zmniejszyć ból głowy. Nie musi to być intensywny ruch. Wystarczy krótki spacer na świeżym powietrzu, który dotleni mózg. Często, bowiem, przyczyną bólu głowy jest niedotlenienie.

Jeśli chodzi o prewencję to najlepszym rozwiązaniem jest regularny, zwiększony wysiłek fizyczny, który poprawi krążenie krwi i zredukuje stres.

5. Spać

Jednym z głównym powodów bólu głowy jest brak snu. Osoby miewające migreny najczęściej skarżą się na to, że budzą się zmęczone lub mają problem z zaśnięciem. Tymczasem, jakość snu łatwo poprawić, chodząc spać i wstając o tej samej porze każdego dnia.

6. Relaksować się

Często ból głowy powoduje stres i napięcie. W takim przypadku pomocna będzie medytacja, joga i głębokie oddychanie, które działają uspokajająco i zwiększają dopływ tlenu do organizmu. Z kolei masaż pomoże usunąć napięcie mięśniowe w ramionach i karku.

Dorota Feluś



Dziennikarka. W Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat. Rodowita krakowianka. Studiowała elektronikę na AGH. Publikowała m.in. w „Gazecie Krakowskiej”, „Tempie”, „Kobiecie i Stylu: magazynie kobiet myślących”, „A’propos”, „Chicago Forum”. Współautorka „Bożego dopingu”. Pasje: drugi człowiek, medycyna holistyczna, tenis ziemny, podróże.

fot.congerdesign/Pixabay