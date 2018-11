Gdy jesteśmy ciągle zmęczeni

Zespół chronicznego zmęczenia to grupa objawów chorobowych, która dotychczas nie ma jednoznacznie ustalonej etiopatogenezy ani sposobu leczenia. Jego powodem mogą być różne przyczyny.

O jego wystąpieniu może świadczyć utrzymujące się dłużej niż sześć miesięcy zmęczenie, które jest tak poważne, że nie można wykonywać codziennych czynności. Co gorsze, zmęczeniu temu zazwyczaj towarzyszą inne dolegliwości, w tym bóle mięśni, stawów, bóle głowy, kłopoty ze snem, zaburzenia pamięci i koncentracji, uczucie przygnębienia. Oprócz tego mogą wystąpić także zmiany dermatologiczne, dolegliwości ze strony układu pokarmowego oraz zaburzenia akcji serca.

Rozpoznanie przyczyny chronicznego zmęczenia może być długotrwałe i trudne. U około 75 proc. pacjentów jest nią niezdrowy styl życia oraz problemy natury psychicznej. Przyczynę medyczną stwierdza się u około 25 proc. osób skarżących się na zmęczenie.

Przy chronicznym, ale łagodnym zmęczeniu, które nie jest związane z żadną chorobą, w odzyskaniu energii może pomóc:

– wysiłek fizyczny, co najmniej trzy razy w tygodniu.

– zdrowe odżywianie się, to jest spożywanie co najmniej pięciu zdrowych, małych posiłków dziennie; ważne by robić to w regularnych odstępach czasu

– adekwatna ilość snu

Jeśli wraz ze zmęczeniem współwystępują inne niepokojące objawy, należy udać się do lekarza w celu wyjaśnienia sprawy.

Dorota Feluś



Dorota Feluś

