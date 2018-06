Dobry początek dnia

Niezmiernie istotny dla naszego samopoczucia jest sposób, w jaki rozpoczynamy dzień. Na pewno nie należy zbyt gwałtownie wstawać z łóżka (warto przed jego opuszczeniem powoli się poprzeciągać) i wybiegać z domu z kubkiem kawy. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Powinno ono dostarczyć organizmowi jedną trzecią dziennej porcji białka, sporą ilość błonnika (takiego, który występuje w węglowodanach o niskim indeksie glikemicznym) i trochę zdrowego tłuszczu.

Na pewno warto zaserwować sobie coś z poniższej listy:

– Dziki łosoś z Alaski z puszki

Tradycyjne śniadanie japońskie obejmuje pieczoną rybę, ryż gotowany na parze, marynowane warzywa i zieloną herbatę. Taki posiłek można szybko przygotować, wykorzystując łososia z puszki oraz ryż i warzywa, jakie zostały nam z poprzedniego dnia.

– Muesli i jogurt

Muesli można kupić gotowe lub przygotować samemu, z tym, że należy zwrócić szczególną uwagę na to, by zawierało jak najmniej cukru i innych słodzików. Jeśli chodzi o jogurt, to najlepszy jest pełnotłusty jogurt grecki. Całość warto posypać orzechami włoskimi i dodać garść świeżych owoców, najlepiej jagód.

– Jajka

Dzień wcześniej ugotować na twardo dwa jajka (przy zakupie wybierać jajka z chowu na wolnym wybiegu, wzbogacane nienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3). Jajka zjeść z grzanką z chleba z tzw. ziarna porośniętego (sprouted grain). Do tego dołączyć kawałek owocu, np. pomarańczy lub grejpfruta i mały pojemnik naturalnego jogurtu niesłodzonego.

– Ciemnozielone warzywa liściaste

Wartościowym dodatkiem do każdego śniadania jest szpinak, jarmuż i inne ciemnozielone warzywa liściaste. Takie warzywa można wykorzystać w jajecznicy.

– Jagody

Najlepiej wybierać jagody lub maliny organiczne, które zawierają dużą ilość błonnika i antyoksydantów. Można dodać je do jogurtu lub owsianki.

– Kawa lub zielona herbata

Badania naukowe łączą kawę, która jest dobrym śródłem antyoksydantów, z obniżonym ryzykiem cukrzycy typu 2 oraz lepszym zdrowiem psychicznym na stare lata. Jeżeli kawa powoduje efekty uboczne – niepokój, drżenie lub podrażnia układ trawienny – warto pić zieloną herbatę, która jest bardzo zdrową alternatywą.

Dziennikarka. W Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat. Rodowita krakowianka. Studiowała elektronikę na AGH. Publikowała m.in. w „Gazecie Krakowskiej”, „Tempie”, „Kobiecie i Stylu: magazynie kobiet myślących”, „A’propos”, „Chicago Forum”. Współautorka „Bożego dopingu”. Pasje: drugi człowiek, medycyna holistyczna, tenis ziemny, podróże.

