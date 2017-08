Dobra rada dla alergików

Alergicy – a jest ich w Stanach Zjednoczonych ponad 60 milionów – nie lubią sierpnia. To miesiąc wzmożonego pylenia traw i ambrozji, rośliny z rodziny astrowatych. Na szczęście, istnieje kilka sposobów szybkiego usunięcia nieprzyjemnych symptomów, których efektywność potwierdziły ostatnie badania.

1. Olejek eukaliptusowy. Przepłukiwanie kanałów nosowych przy pomocy neti pot (naczynie, które można kupić w Walgreensie lub Walmarcie) niweluje po tygodniu najostrzejsze nawet symptomy alergii o 75 proc. Do płukania zaleca się stosować roztwór soli zmieszany z kroplą olejku eukaliptusowego. Roztwór soli pomaga usunąć pyłki, roztocza i temu podobne substancje, zanim zareaguje na nie układ odpornościowy. Olejek eukaliptusowy niweluje stan zapalny, który może pojawić się w wyniku działania takich substancji.

2. NasalCrom

Jeżeli symptomy nie ustępują, warto zapytać lekarza o NasalCrom. Ten sprzedawany bez recepty środek w aerozolu tworzy na komórkach odpornościowych w nosie warstwę ochronną, powstrzymując je przed reagowaniem na substancje drażniące, które krążą w powietrzu.

3. Jogurt

Według badań spożywanie co najmniej połowy szklanki jogurtu dziennie – takiego, który zawiera „dobre” bakterie – może zredukować długość trwania ataku alergii o 20 proc. „Zdrowe” bakterie jogurtu produkują białka, które uspokajają komórki odpornościowe. Dzięki temu nie reagują one – wywołując nieprzyjemne symptomy, w tym płacz, kichanie, swędzenie oczu – gdy przykleją się do nich pyłki.

4. Owoce cytrusowe

Cytrusy zawierają potężny duet – bioflawonoidy i witaminę C – który może zniwelować symptomy alergii o 40 proc., pod warunkiem, że spożywa się ich jedną szklankę trzy razy w tygodniu. Według badaczy z Arizona University zwiększają one produkcję glutationu – antyoksydantu, który wycisza stan zapalny dróg oddechowych, umożliwiając głębokie oddychanie bez symptomów typu: kichanie, swędzenie w gardle i świszczący oddech.

5. Imbir

Aktywny składnik imbiru – 6-gingerol – uspokaja komórki odpornościowe, przez co produkują one mniej wywołujących nieprzyjemne symptomy histamin w odpowiedzi na środki irytujące. Japońscy badacze twierdzą, że konsumowanie 1/2 łyżeczki tej przyprawy dziennie może zmniejszyć swędzenie, kichanie i zapchanie nosa o połowę. Utarty korzeń imbiru jest smacznym dodatkiem do koktajli owocowych, lodów, a także mięs, zwłaszcza wołowiny. Można także przyjmować suplement imbiru.

Dorota Feluś



Dziennikarka. W Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat. Rodowita krakowianka. Studiowała elektronikę na AGH. Publikowała m.in. w „Gazecie Krakowskiej”, „Tempie”, „Kobiecie i Stylu: magazynie kobiet myślących”, „A’propos”, „Chicago Forum”. Współautorka „Bożego dopingu”. Pasje: drugi człowiek, medycyna holistyczna, tenis ziemny, podróże.