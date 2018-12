Coś na bolące stawy

Masaż przynosi o wiele więcej korzyści niż nam się wydaje. Nie tylko dodaje energii, uspokaja czy regeneruje organizm, ale może znacząco obniżyć natężenie bólu. To ostatnie sprawdza się, gdy do masażu obolałych z powodu stanu zapalnego stawów, użyje się kilku kropli rozgrzanego między palcami dłoni oleju sezamowego. Badacze z Annamacharya College of Pharmacy z Indii stwierdzili, że występujące w rzeczonym oleju dwa fitoestrogeny – sezamina i episezamina – działają jak naturalne związki przeciwzapalne, redukując ból i opuchliznę (przy dwukrotnym w ciągu dnia masażu) aż o 49 proc. To wielkość porównywalna z działaniem środków przeciwbólowych. Dodatkową korzyścią jest to, że w przypadku stosowania oleju sezamowego nie występują żadne efekty uboczne. Przy wymienionych dolegliwościach eksperci zalecają równocześnie doustne przyjmowanie kurkumy, czyli szafranu indyjskiego. Według badania opisanego w piśmie naukowym ,,Phytotherapy Research”, ten silny związek redukuje ból o 44 proc. Zalecana dzienna porcja kurkumy – jedna łyżeczka. Można ją dodać do zupy, koktajli owocowych lub sosów do sałatek.

Dorota Feluś



Dziennikarka. W Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat. Rodowita krakowianka. Studiowała elektronikę na AGH. Publikowała m.in. w „Gazecie Krakowskiej”, „Tempie”, „Kobiecie i Stylu: magazynie kobiet myślących”, „A’propos”, „Chicago Forum”. Współautorka „Bożego dopingu”. Pasje: drugi człowiek, medycyna holistyczna, tenis ziemny, podróże.

fot.Mariolh/Pixabay.com