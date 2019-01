Błonnik zapobiega chorobom 0 29 stycznia 2019

Amerykanie konsumują średnio 15 gramów błonnika dziennie, czyli połowę tego, ile jest potrzebne, by odczuć korzyści zdrowotne płynące z regularnego spożywania tego włókna pokarmowego. Zakrojone na szeroką skalę badanie wykazało ścisłe powiązanie między spożywaniem błonnika a chorobami i śmiercią. Analizą objęto dane z niemal 40 lat badań. Sugeruje ona, że korzyści zdrowotne związane ściśle z konsumpcją błonnika pojawiają się dopiero wtedy, gdy każdego dnia dostarczamy go organizmowi w ilości od 25 do 29 gramów. Wtedy prawdopodobieństwo rozwoju choroby serca, udaru, cukrzycy typu 2 i raka jelita grubego spada o 24 proc. Naukowcy odkryli także, że dodanie 8 gramów błonnika do obecnej diety może obniżyć ryzyko cukrzycy typu 2, chorób serca i raka jelita grubego o 5 do 27 proc. Co więcej, zwiększenie spożycia całych ziaren o każde 15 gramów (każdego dnia) redukuje ilość zgonów i częstotliwość chorób serca, cukrzycy typu 2 i raka jelita grubego o 2 do 19 proc.

Dr Weil radzi, by każdego dnia konsumować co najmniej 40 gramów błonnika. Według niego idealną strategią, która pozwoli osiągnąć ten cel, będzie stopniowe zwiększenie spożycia świeżych warzyw, owoców i roślin strączkowych.

Błonnik to grupa substancji pochodzenia roślinnego należących do węglowodanów złożonych, czyli polisacharydów. Nie ulega trawieniu i wchłanianiu w przewodzie pokarmowym człowieka i nie jest przyswajalny. Niska jego podaż skutkuje zaparciami i problemami trawiennymi.

