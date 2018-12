Aby uniknąć zatrucia pokarmowego

Z roku na rok rośnie w Stanach Zjednoczonych liczba osób, które doświadczają zatrucia pokarmowego i jego nieprzyjemnych symptomów (nudności, wymioty, biegunki, bóle brzucha, a nawet utrata przytomności). W ponad 3 tys. przypadków dochodzi do śmierci.

Zatrucia pokarmowe najczęściej wywołują patogeniczne szczepy E. coli, przy czym w 46 proc. wszystkich przypadków bakteria ta dostaje się do przewodu pokarmowego z wołowiny, w 36 proc. przypadków – z warzyw, które są uprawiane w rzędach. Infekcje pałeczkami salmonelli są wywołane spożyciem różnych produktów: warzyw zawierających nasiona (18 proc.), owoców (12 proc.), jajek (12 proc.), kurczaków (10 proc.), wołowiny (9 proc.), wieprzowiny (8 proc.) i kiełków (8 proc.).

Produkty mleczne są źródłem 66 proc. infekcji bakteriami campylobacter. Bakterie listerii, obecne w owocach, powodują 50 proc. zatruć pokarmowych, a te same bakterie obecne w produktach mlecznych są przyczyną 31 proc. zatruć. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt – prawdopodobieństwo zatrucia pokarmowego w restauracji jest dwukrotnie wyższe niż w domu.

Oto, co radzi federalne centrum epidemiologiczne, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), by zapobiec zatruciom pokarmowym:

– często myć ręce przez 20 sekund, używając do tego mydła i gorącej, bieżącej wody; należy dokładnie umyć nie tylko dłonie, ale i miejsca między palcami i pod paznokciami

– po każdym użyciu sprzęt kuchenny myć gorącą wodą z dodatkiem płynu do naczyń, a do czyszczenia blatów i desek do krojenia używać roztworu podchlorynu sodu (popularny wybielacz) albo wody utlenionej

– myć owoce i warzywa, nawet jeżeli zamierza się je obrać ze skóry, ponieważ przy obieraniu lub krojeniu bakterie mogą przedostać się z zewnątrz do środka

– przyrządzać mięso w wysokiej temperaturze i unikać spożywania częściowo surowego .

Przestrzeganie higieny i właściwe przyrządzenie są kluczowymi elementami prewencji zakażenia bakteriami wywołującymi zatrucia pokarmowe – uważa CDC. Warto pamiętać, że zatrucia pokarmowe mogą mieć groźne powikłania zdrowotne w przypadku małych dzieci oraz osób starszych i mających osłabiony układ odporności.

Dorota Feluś



Dziennikarka. W Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat. Rodowita krakowianka. Studiowała elektronikę na AGH. Publikowała m.in. w „Gazecie Krakowskiej”, „Tempie”, „Kobiecie i Stylu: magazynie kobiet myślących”, „A’propos”, „Chicago Forum”. Współautorka „Bożego dopingu”. Pasje: drugi człowiek, medycyna holistyczna, tenis ziemny, podróże.

fot.pixabay.com