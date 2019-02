Lista kandydatów w wyborach w Chicago 26 lutego 0 25 lutego 2019

Poniżej, dla wygody Czytelników, przedstawiamy listę kandydatów w wyborach w Chicago 26 lutego br. Nazwiska są w takiej kolejności, jak na karcie do głosowania. Przed nazwiskami kandydatów figurują ich numery ewidencyjne. W wyborach na radnych uwzględniamy tylko te okręgi, w których mieszkają wyborcy polskiego pochodzenia i w których dotychczasowi radni mają kontrkandydatów, a więc nie mogą wygrać walkowerem z braku opozycji. Na następną kadencję przechodzą automatycznie radni okręgów: 2, 32, 36, 38 i 42.

For Mayor (na burmistrza)

Vote for one (głosuj na jednego)

20 JERRY JOYCE

21 PAUL VALLAS

22 WILLIE L. WILSON

23 TONI PRECKWINKLE

25 WILLIAM M. DALEY

26 GARRY MCCARTHY

28 GERY CHICO

29 SUSANA A. MENDOZA

30 AMARA ENYIA

32 LA SHAWN K. FORD

33 NEAL SÁLES-GRIFFIN

34 LORI LIGHTFOOT

35 ROBERT “BOB” FIORETTI

36 JOHN KENNETH KOZLAR

For City Clerk (na sekretarza miejskiego)

Vote for one (głosuj na jednego)

40 ANNA M. VALENCIA

41 PATRICIA HORTON

42 ELIZABETH “BETTY” ARIAS-IBARRA

For City Treasurer (na skarbnika miejskiego)

Vote for one (głosuj na jednego)

50 MELISSA CONYEARS-ERVIN

51 AMEYA PAWAR

52 PETER GARIEPY

For Alderman 1st Ward (na radnego 1. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 PROCO “JOE” MORENO

61 DANIEL LA SPATA

For Alderman 10th Ward (na radnego 10. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 SUSAN SADLOWSKI GARZA

61 ROBERT “BOBBY” LONCAR

For Alderman 13th Ward (na radnego 13. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 MARTY QUINN

61 DAVID J. KRUPA

For Alderman 14th Ward (na radnego 14. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

61 EDWARD M. BURKE

62 JAIME GUZMAN

64 TANYA G. PATINO

For Alderman 23rd Ward (na radnego 23. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 SILVANA TABARES

61 PAULINO R. VILLARREAL

For Alderman 27th Ward (na radnego 27. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 WALTER BURNETT

61 CYNTHIA D. BEDNARZ

For Alderman 30th Ward (na radnego 30. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 JESSICA W. GUTIERREZ

61 ARIEL E. REBOYRAS

62 EDGAR “EDEK” ESPARZA

For Alderman 31st Ward (na radnego 31. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 COLIN BIRD-MARTINEZ

61 MILAGROS “MILLY” SANTIAGO

62 FELIX CARDONA JR.

For Alderman 33rd Ward (na radnego 33. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 KATIE SIERACKI

61 ROSSANA RODRIGUEZ SANCHEZ

62 DEBORAH L. MELL

For Alderman 35th Ward (na radnego 35. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 AMANDA YU DIETERICH

61 CARLOS RAMIREZ-ROSA

For Alderman 39th Ward (na radnego 39. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 ROBERT MURPHY

61 SAMANTHA “SAM” NUGENT

62 CASEY SMAGALA

63 JOE DUPLECHIN

For Alderman 40th Ward (na radnego 40. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 UGO OKERE

61 DIANNE DALEIDEN

62 ANDRÉ VASQUEZ

63 PATRICK J. O’CONNOR

64 MAGGIE O’KEEFE

For Alderman 41st Ward (na radnego 41. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 TIM HENEGHAN

61 ANTHONY V. NAPOLITANO

For Alderman 45th Ward (na radnego 45. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 MARILYN MORALES

61 JOHN S. ARENA

62 JAMES “JIM” GARDINER

63 ROBERT A. BANK

For Alderman 46th Ward (na radnego 46. okręgu)

Vote for one (głosuj na jednego)

60 MARIANNE LALONDE

61 ERIKA WOZNIAK FRANCIS

62 JUSTIN KREINDLER

63 JAMES CAPPLEMAN

64 ANGELA CLAY

65 JON-ROBERT MCDOWELL

fot.pxhere.com