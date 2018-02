Nasz przewodnik po stanowych prawyborach 2018

We wtorek, 20 marca odbędą się w Illinois prawybory. Głosować będziemy na kandydatów ubiegających się o nominacje partyjne na urzędy stanowe i powiatowe oraz do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Zdobywcy nominacji demokratycznych i republikańskich zmierzą się ze sobą w wyborach powszechnych 6 listopada. Kto się zakwalifikuje do finałów, zależy od nas – wyborców.

W poprzednim numerze weekendowym przedstawiliśmy w naszym przewodniku kandydatów na gubernatora, prokuratora generalnego, prezesa Rady Powiatu Cook i szefa Urzędu Szacowania Nieruchomości (Assessor’s Office). Poniżej przedstawiamy kluczowe, najważniejsze wyścigi do Kongresu USA.

3. okręg

W 3. okręgu wyborczym, na południu aglomeracji chicagowskiej, kongresman Dan Lipinski, sprawujący urząd od 2005 r., zmierzy się z polityczną nowicjuszką Marie Newman, ekspertką od marketingu i działaczką społeczną. Lipiński uważany jest za przedstawiciela najbardziej prawicowego odłamu Partii Demokratycznej i po raz pierwszy w swojej karierze politycznej ma poważną opozycję w prawyborach. Newman, związana z postępowymi ugrupowaniami demokratów, popierana jest przez kilka wpływowych osobistości, m.in. przez kongresmanów Luisa Gutierreza i Jan Schakowsky, którzy mają za złe Lipinskiemu jego konserwatywne stanowisko w kwestiach aborcji, opieki zdrowotnej oraz imigracji. Newman kreuje w mediach wizerunek postępowej kandydatki, opowiadającej się za powszechną opieką zdrowotną, prawem do urlopów rodzicielskich i reformą imigracyjną.

Podczas gdy Lipinski i Newman zmagają się o nominację Partii Demokratycznej, to nominację republikanów ma już zapewnioną Arthur Jones, były lider Amerykańskiej Partii Nazistowskiej. Partia Republikańska zdecydowanie odcięła się od Jonesa i potępiła jego wypowiedzi, ale musi ona pogodzić się z faktem, że Jones nie ma kontrkandydata i tym samym jest jej oficjalnym nominatem.

Jones, który zaprzecza istnieniu Holokaustu i twierdzi, że został on wymyślony w celu wyłudzenia pieniędzy, wielokrotnie bez powodzenia startował na różne urzędy. Ilustracje i nagrania wideo zamieszczone w witrynie kampanijnej Jonesa pokazują jego przemówienia na wiecach Ku Klux Klanu i neonazistów, a także tnącego na kawałki flagę Izraela. Przywódcy Partii Republikańskiej zdecydowanie odseparowali się od od Jonesa. Przewodniczący stanowego GOP-u Tim Schneider oświadczył, że partia stanowczo sprzeciwia się kandydaturze neonazisty w 3. okręgu i w ogóle jego staraniom o jakikolwiek urząd.

4. okręg

W 4. okręgu, gdzie długoletni kongresman Luis Gutierrez, wysokiej rangi demokrata w Izbie Reprezentantów USA i rzecznik praw imigrantów, nie ubiega się o reelekcję na sprawowany urząd, faworytem wyścigu o nominacje Partii Demokratycznej jest Jesus „Chuy” Garcia, komisarz Rady Powiatu Cook. Kandydaturę Garcii, który bez powodzenia ubiegał się o urząd burmistrza Chicago, popiera Gutierrez oraz senator z Vermont Bernie Sanders, były kandydat na prezydenta USA. Zdaniem Gutierreza i Sandersa, Garcia przyniesie ze sobą nową energię i świeże pomysły, które ożywią program ideologiczny demokratów w Izbie Reprezentantów USA. O nominację Partii Demokratycznej na miejsce Gutierreza starają się też: były sierżant chicagowskiej policji Richard Gonzalez, radny 1. okręgu miejskiego Proco Joe Moreno, Sol Flores, dyrektor wykonawczy charytatywnej instytucji La Casa Norte oraz radny 15. okręgu Raymond Lopez. Przypomnijmy, że 4. okręg wyborczy, w którym dominuje społeczność latynoska, został uznany przez magazyn „The Economist” za najbardziej dziwaczny okręg w USA, o najbardziej tendencyjnie wykreślonych granicach; połowa obszaru dystryktu znajduje się na północy a połowa na południu miasta.

5. okręg

W 5. okręgu obejmującym część północnej i północno-zachodniej aglomeracji chicagowskiej o reelekcję stara się kongresman Mike Quigley, sprawujący urząd od 2009 roku. Quigley, wpływowy, wysoki rangą poseł w Izbie Reprezentantów USA, stanie w szranki o nominację Partii Demokratycznej z Sameeną Mustafą, bizneswoman, absolwentką Northwestern University, działaczką społeczną broniącą praw kobiet i społeczności LGBT. Quigley wielokrotnie podejmował w Kongresie inicjatywy legislacyjne na rzecz zniesienia wiz dla Polski, niektóre z nich są przedmiotem krytyki jego wyborczej rywalki.

6. okręg

W 6. okręgu, na północno-zachodnich przedmieściach, o ponowny wybór stara się kongresman Peter Roskam, który nie ma kontrkandydata w prawyborach i dzięki temu wygrywa walkowerem nominację Partii Republikańskiej. Natomiast aż sześciu kandydatów ubiega się o nominację Partii Demokratycznej i jej zdobywca zmierzy się z Roskamem w listopadowych wyborach powszechnych. Roskam uważany jest za polityka poważnie osłabionego, a przez to skłonnego do wyborczej porażki. Mieszkańcom północno-zachodnich przedmieść naraził się wielokrotnie nieobecnością na wcześniej zaplanowanych spotkaniach z lokalnymi społecznościami.

Faworytką wyścigu demokratów jest Kelly Mazeski, popierana przez gazetę „Chicago Sun-Times” oraz przez organizację konsumencką Emily’s List i kongresmenki Jan Schakowsky i Cheri Bustos. Mazeski jest ekspertem finansowym. Aktualnie zasiada w radzie planowania przestrzennego miasta Barrington Hills. Wcześniej była radną w tym mieście. Raz bez powodzenia ubiegała się o miejsce w Senacie Illinois. Demokratka od 18 lat z powodzeniem współpracuje z republikanami w rejonie Barrington Hills.

O nominację demokratów zabiegają też: radna Naperville Becky Anderson Wilkins, Carole Cheney, była pracownica biura kongresmana Billa Fostera, Amanda Howland, członek rady powierniczej College of Lake County, Sean Casten, biznesman z Downers Grove, adwokatka Jennifer Zordani z Clarendon Hills oraz Ryan Huffman z Palatine, politolog po studiach na University of Chicago.

Dalszy ciąg naszego przewodnika po prawyborach w Illinois znajdą Czytelnicy w następnym wydaniu weekendowym gazety.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Gazety ,,Chicago Tribune” i ,,Daily Herald” poparły Chrisa Kennedy’ego na gubernatora

Gazety ,,Chicago Tribune” i ,,Daily Herald” udzieliły oficjalnego poparcia Chrisowi Kennedy’emu w staraniach o nominację Partii Demokratycznej na urząd gubernatora.

Obie gazety stwierdziły, że Kenndy jako niezależny i postępowy demokrata nie ulegnie wpływom politycznego establishmentu w Springfield i skutecznie przeciwstawi się naciskom lobbystów.

Wystosowanie rekomendacji politycznych dla Kennedy’ego przez obie gazety zbiegło się w czasie ze wzrostem poparcia dla niego poparcia w sondażach, podczas gdy nieco spadły notowania J.B. Pritzkera i Daniela Bissa, dwóch pozostałych liczących się kandydatów sześcioosobowego wyścigu.

Zdaniem Kennedy’ego, coraz więcej wyborców zaczyna rozumieć, że jest on jedynym kandydatem, który doprowadzi do radykalnych zmian w rządzie stanu Illinois.

(ao)

Spotkanie Polonii z Chrisem Kennedy’m i Bobem Fiorettim

Wydział stanowy Kongresu Polonii Amerykańskiej zaprasza na spotkanie Polonii z Chrisem Kennedy’m, kandydatem na gubernatora i Bobem Fiorettim, kandydatem na prezesa Rady Powiatu Cook.

Obaj kandydaci przedstawią swoje programy wyborcze i odpowiedzą na pytania podczas comiesięcznego spotkania wydziału na stan Illinois KPA, które odbędzie się w poniedziałek, 26 lutego w auli kościoła Our Lady Mother of the Church, 8747 W Lawrence (blisko skrzyżowania z East River Road) w Chicago. Początek zebrania o godz 19. Spotkanie z kandydatami przewidziano na godz. 19.45. (Na zebraniu załatwiane będą również bieżące sprawy organizacji).

Rozpoczęło się wczesne głosowanie

Spóźnione w tym roku wczesne głosowanie – w prawyborach 20 marca – rozpoczęło się 21 lutego w powiatach Cook i DuPage. W pozostałych rejonach Illinois zaczęło się ono w wyznaczonym terminie, a więc 8 lutego.

Przypomnijmy, że zwłoka w powiatach Cook i DuPage spowodowana była tym, że przeciągnęły się próby pozbawienia statusu kandydata wielu osób, które chciały ubiegać się o nominacje partyjne na poszczególne urzędy. Dlatego władze elekcyjne nie mogły sfinalizować list kandydatów. Ostatecznie listy te zostały już zamknięte i ruszyło głosowanie.

W Chicago wczesne głosowanie jest dostępne:

– do 4 marca tylko w siedzibie komisji wyborczej pod adresem 16 W. Adams St. w Chicago

– od 5 do 19 marca w 51 placówkach na terenie miasta.

Na przedmieściach powiatu Cook otwarte są placówki wczesnego głosowania m.in. w lokalnych magistratach.

Chicagowskie władze elekcyjne przypominają, że wyborcy mogą pobrać wniosek do głosowania korespondencyjnego – osobiście lub przez Internet: chicagoelections.com.

W prawyborach 20 marca kandydaci będą się ubiegali o nominacje partyjne na urzędy stanowe i powiatowe oraz do Kongresu Stanów Zjednoczonych.

(ao)

Wciąż są pilnie poszukiwani pracownicy do komisji wyborczych

Potrzebne są osoby dwujęzyczne (angielski i polski) do pracy w komisjach wyborczych w Chicago w dniu prawyborów we wtorek, 20 marca. Kandydaci do pracy muszą być obywatelami USA, zarejestrowanymi do głosowania w powiecie Cook.

Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego i posiadanie podstawowych umiejętności matematycznych. Należy też obowiązkowo przejść szkolenie w zakresie procedur wyborczych i używania sprzętu do głosowania.

Wynagrodzenie wynosi 190 dol. (50 dol. za szkolenie i 140 dol. za pracę w dniu wyborów). Osoby zainteresowane pracą w komisjach wyborczych mogą złożyć podanie na stronie: www.chipollworker.com.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.chicagoelections.com. Z witryny można również wydrukować formularz podania o pracę, a następnie go wypełnić i odesłać na adres: Chicago Board of Election Commissioners, 69 W. Washington Street, Suite 600, Chicago IL 60602, Attn.: Monika

Dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie udziela Monika Myśliwiec-Gałuszka, polska koordynatorka w Chicagowskiej Radzie Wyborczej (Chicago Board of Election). Należy telefonować pod nr (312)269-5702 lub wysłać e-mail na adres polishvote@chicagoelections.net

(ao)

fot.David Maxwell/EPA