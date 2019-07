Wybór ubezpieczenia Medicare 0 7 lipca 2019

Jedną z najważniejszych decyzji związanych z przejściem na Medicare jest wybór ubezpieczenia, które pomoże nam w pokryciu kosztów leczenia i hospitalizacji niepokrywanych w ramach podstawowego planu Medicare (ang. Original Medicare). Istnieje oczywiście możliwość pozostania na podstawowym planie Medicare bez dobierania żadnego dodatkowego ubezpieczenia, lecz wówczas musimy się liczyć z wysokimi kosztami dopłat w przypadku poważniejszych zabiegów ambulatoryjnych lub w wyniku hospitalizacji. Mowa tu o dość wysokim deductible (1364 dol. w roku 2019), czyli początkowym koszcie własnym w przypadku leczenia szpitalnego oraz 20 proc. nielimitowanych dopłatach w ramach części B Medicare. Pamiętajmy też, że podstawowy plan Medicare nie stanowi ubezpieczenia na leki wydawane na receptę. Na rynku ubezpieczeń istnieje jednak szeroka gama planów oferowanych przez prywatne firmy ubezpieczeniowe, które eliminują lub ograniczają wyżej wymienione luki. Plany te dzielą się na dwa rodzaje. Są to ubezpieczenia suplementarne, znane też, jako Medigap oraz ubezpieczenia występujące pod nazwą Medicare Advantage. Niestety na pytanie o wybór odpowiedniej opcji ubezpieczenia nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wynika to z faktu, że sytuacja każdego z nas jest inna i wybór odpowiedniego planu może zależeć od bardzo wielu czynników. Do tych najczęściej branych pod uwagę należą: koszt ubezpieczenia, dostęp do określonych lekarzy i szpitali, czy choćby dostępność poszczególnych lekarstw oferowanych w ramach danego planu. W celu lepszego zorientowania się przed wyborem konkretnej opcji warto poznać ogólne zalety i wady obydwu rozwiązań.

Zalety suplementarnego planu Medicare w połączeniu z podstawowym Medicare:

– Znacznie większy dostęp do lekarzy i placówek usług medycznych na terenie całych USA. W większości planów suplementarnych nie istnieje tzw. sieć (ang. network). Jeżeli lekarz, szpital lub inna placówka medyczna przyjmuje podstawowy plan Medicare (a tak jest w większości przypadków), wówczas nie będziemy mieli żadnych problemów z dostępem do opieki medycznej w tych miejscach.

– Brak wymogu skierowań do lekarzy specjalistów. Nie musimy też wybierać sobie lekarza ogólnego.

– Wybór planu jest łatwiejszy. Suplementarne plany Medicare są standaryzowane i jest ich 10 do wyboru, a wszystkie pokrywają koszty w identycznym zakresie. Jedyną różnicą jest wysokość składek, które każda firma ubezpieczeniowa ustala według swojej metody wyceny.

– Niższe koszty dopłat własnych. Przeważnie nie istnieją lub są znacznie niższe koszty dopłat własnych (tzw., co-payments lub co-insurance) w porównaniu z planami Medicare Advantage. Wybierając na przykład bardzo popularny plan F, nie będziemy mieli żadnych dodatkowych kosztów za usługi medyczne i szpitalne.

Wadą suplementarnych planów Medicare są dość wysokie koszty składek, które w zależności od wybranego planu, sposobu wyceny składek stosowanej przez daną firmę ubezpieczeniową, wieku lub czasami stanu zdrowia osoby ubezpieczanej mogą się wahać w przedziale od kilkudziesięciu do nawet kilkuset dolarów miesięcznie. Wybierając opcje planu suplementarnego musimy się też liczyć z koniecznością wykupienia oddzielnego planu stanowiącego ubezpieczenie na leki. Nie możemy też liczyć na dodatkowe świadczenia np. usługi stomatologiczne lub okulistyczne. Alternatywę dla powyższego rozwiązania stanowią coraz bardziej popularne plany Medicare Advantage.

Zalety planów Medicare Advantage:

– Zasadniczo niższe składki za uczestnictwo w planie. Składki za plany Medicare Advantage zaczynają się już od 0 dol. miesięcznie. Na rynku ubezpieczeń Medicare Advantage, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich firmy ubezpieczeniowe oferują najczęściej kilka planów do wyboru.

– Zintegrowane ubezpieczenie na leki. Większość planów Medicare Advantage ma wkomponowane ubezpieczenie na leki i to nawet w planach za składkę wynoszącą 0 dol. W przeciwieństwie do planów suplementarnych, nie ma, więc konieczności wykupowania oddzielnego planu na lekarstwa.

– Gwarantowane przyjęcie do planu. Wszystkie osoby, które posiadają podstawowy plan Medicare części A i B, mieszkają w rejonie gdzie dany plan jest oferowany oraz nie są chore na krańcową niewydolność nerek zostaną przyjęte do wybranego przez siebie planu, a ich stan zdrowia nie będzie miał wpływu na wysokość składek.

– Dodatkowe świadczenia. Plany Medicare Advantage w przeciwieństwie do planów suplementarnych bardzo często oferują dodatkowe usługi i świadczenia, których nie znajdziemy w ramach podstawowego planu Medicare. Na rynku ubezpieczeń Medicare Advantage istnieją plany oferujące np. zintegrowane ubezpieczanie dentystyczne, usługi okulistyczne, pokrycie na aparaty słuchowe i często bezpłatne członkostwo w klubach fitnessu.

Niedogodnością w korzystaniu z planów Medicare Advantage są często występujące ograniczenia sieciowe, wymóg posiadania skierowań w przypadku planów typu HMO, lub dopłaty do usług medycznych.

Wybierając plan Medicare warto, rozpatrzyć różne formy ubezpieczeń, dzięki którym możemy zabezpieczyć się przed lukami w podstawowym Medicare. Nie podejmujmy zbyt pochopnej decyzji. Porada doświadczonego agenta ubezpieczeniowego może nam w przyszłości ułatwić dostęp do potrzebnej opieki zdrowotnej i zaoszczędzić pieniądze.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące Waszej indywidualnej sytuacji związanej z ubezpieczeniem Medicare, proszę się ze mną skontaktować w celu umówienia się na bezpłatną konsultację: (773)620-5258.

Oliwier Wasilewski



Zagadnieniami ubezpieczeń Medicare zajmuje się już blisko dziesięć lat. Pracował dla UnitedHealthcare (oddział Medicare Solutions), jako manager niezależnych agentów ubezpieczeniowych i dyrektor rynków etnicznych na stan IL. Był odpowiedzialny za stworzenie kompleksowej strategii wprowadzenia produktów ubezpieczeń Medicare tej firmy na rynek polonijny. Asystował w przygotowaniu i tłumaczeniach materiałów edukacyjnych, sprzedażowych i marketingowych. Obecnie właściciel agencji ubezpieczeniowej Health Insurance Center i agent ubezpieczeniowy na stany IL, WI, FL, AZ i CT. Po bezpłatne konsultacje proszę dzwonić pod nr (773)620-5258.

fot.123RF