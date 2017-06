Medicare Advantage: indywidualne dopłaty, różne świadczenia

Artykuł sponsorowany

W poprzednim artykule, który ukazał się w weekendowym wydaniu „Dziennika Związkowego” 2 czerwca br., opisałem jeden ze sposobów uzupełnienia luk w podstawowym planie Medicare, poprzez wykupienie dodatkowej polisy tego ubezpieczenia, zwanej suplementarnym (ang. Medicare Supplement). Opcja ta oprócz swoich oczywistych zalet, polegających na braku wymogu posiadania skierowań do lekarzy specjalistów oraz nieograniczonego dostępu (brak sieci) do większości szpitali i placówek medycznych, ma jedną zasadniczą wadę, a mianowicie – dość wysokie ceny składek za uczestnictwo w planie oraz brak pokrycia kosztów leków wydawanych na receptę.

Alternatywą dla tego typu ubezpieczenia jest rodzaj planu zwanego Medicare Advantage, a w nomenklaturze Medicare oznaczonego literką „C”. Plany Medicare Advantage są oferowane przez prywatne firmy ubezpieczeniowe, a w ramach tego typu planów istnieje wiele odmian, najczęściej HMO lub PPO.

W przeciwieństwie do planów suplementarnych, które są standaryzowane, plany Medicare Advantage są projektowane przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe w oparciu o te same świadczenia, które oferuje podstawowy plan Medicare, lecz każdy plan może indywidualnie ustalać wysokości dopłat i oferować dodatkowe świadczenia, np. rutynowe badanie wzroku lub słuchu, a niektóre nawet opiekę dentystyczną.

Zaletą tego typu ubezpieczenia są niskie lub nawet zerowe składki za uczestnictwo w planie oraz fakt, że większość z nich ma zintegrowane pokrycie na leki na receptę. Wszystkie plany Medicare Advantage muszą zgodnie z obowiązującym prawem oferować maksymalny roczny udział własny w dopłatach, co w przeciwieństwie do podstawowego planu Medicare jest dużą zaletą. Wybierając plan Medicare Advantage typu HMO mamy z góry narzucaną sieć placówek usług medycznych (ang. network), z których będziemy mogli korzystać w przypadku regularnych wizyt lekarskich, wcześniej ustalonej hospitalizacji lub zabiegów ambulatoryjnych. Najczęściej też wymagane będą skierowania do lekarzy specjalistów. Plany typu PPO dają nam swobodę wyboru świadczeniodawcy usług medycznych spoza sieci, lecz najczęściej wiąże się to z wyższymi kosztami usług, a co za tym idzie również i nasza dopłata do zabiegów lub wizyt będzie odpowiednio wyższa. Przy wyborze planu Medicare Advantage powinniśmy się kierować nie tylko wysokością miesięcznej składki, ale również innymi czynnikami, np. dostępnością poszczególnych szpitali i lekarzy, listą refundowanych leków czy też oferowanymi przez plan świadczeniami. Ubezpieczenia Medicare Advantage z uwagi na swoje przystępne ceny stały się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat bardzo popularną formą ubezpieczenia kosztów leczenia. Firmy ubezpieczeniowe oferują najczęściej kilka tego typu planów do wyboru w wyselekcjonowanych regionach poszczególnych stanów. Nie są więc one dostępne we wszystkich regionach USA, a najbogatszą ofertę można znaleźć w dużych aglomeracjach miejskich i przylegających do nich powiatach. Jak podaje strona kff.org, należąca do Kaiser Family Fundation, w roku 2016 z 57 milionów osób posiadających Medicare, aż 17,6 mln było zapisanych do planów Medicare Advantage, co stanowi 31 proc. ogółu. Dla porównania można sprawdzić, że dziesięć lat wcześniej, w roku 2006, było ich zaledwie 16 proc. Widać więc, że stały się one bardzo powszechną formą ubezpieczenia dla posiadaczy Medicare. Wybierając plan Medicare warto rozpatrzeć różne formy ubezpieczeń, dzięki którym możemy zabezpieczyć się przed lukami w podstawowym Medicare, a Medicare Advantage jest na pewno formą ubezpieczenia, które warto wziąć pod uwagę.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczącej Waszej indywidualnej sytuacji związanej z ubezpieczeniem Medicare, proszę się ze mną skontaktować w celu umówienia się na bezpłatną konsultację.

Oliwier Wasilewski



Absolwent Politechniki Lubelskiej i Loyola University Chicago (MBA). Zagadnieniami ubezpieczeń Medicare zajmuje się już blisko dziesięć lat. Pracował dla UnitedHealthcare (oddział Medicare Solutions), jako manager niezależnych agentów ubezpieczeniowych i dyrektor rynków etnicznych na stan Illinois. Był odpowiedzialny za stworzenie kompleksowej strategii wprowadzenia produktów ubezpieczeń Medicare tej firmy na rynek polonijny. Asystował w przygotowaniu i tłumaczeniach materiałów edukacyjnych, sprzedażowych i marketingowych. Obecnie właściciel agencji ubezpieczeniowej Health Insurance Center i agent ubezpieczeniowy na stany IL, WI i FL. Po bezpłatne konsultacje proszę dzwonić pod nr (773) 620-5258.