Yonhap: denuklearyzacja i gospodarka prawdopodobnie tematami szczytu Kim-Putin 0 24 kwietnia 2019

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un i prezydent Rosji Władimir Putin będą najpewniej rozmawiać o denuklearyzacji i współpracy gospodarczej pomiędzy ich krajami, gdy w czwartek spotkają się we Władywostoku – ocenia w środę południowokoreańska agencja Yonhap.

Kim, który przybył w środę do Rosji pociągiem, wyraził nadzieję na udany szczyt z Putinem.

„Podczas spotkania z waszym prezydentem wymienimy opinię na wiele tematów i wierzę, ze będzie to okazja do bardzo użytecznego dialogu” – powiedział Kim rosyjskim dziennikarzom w przygranicznym mieście Chasan, w drodze do Władywostoku. Jego wypowiedź cytuje Yonhap.

Jest to pierwsza oficjalna wizyta Kima w Rosji, odkąd w 2011 roku objął on władzę w Korei Płn., a także jego pierwsza zagraniczna podróż od zakończonego bez porozumienia lutowego szczytu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Hanoi. Będzie to również pierwsze spotkanie Kima z Putinem.

Według Yonhapu w obliczu zastoju w negocjacjach nuklearnych z USA, Kim będzie z Putinem rozmawiał o współpracy w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Moskwa i Pjongjang opowiadają się za stopniową likwidacją północnokoreańskiego programu jądrowego, podczas gdy Waszyngton żąda istotnych kroków w tym kierunku, nim zgodzi się na jakiekolwiek ustępstwa w kwestii nałożonych na Koreę Płn. sankcji – pisze południowokoreańska agencja.

Po fiasku szczytu w Hanoi Korea Płn. nasiliła działania dyplomatyczne w celu zacieśnienia współpracy z tradycyjnymi sojusznikami, czyli Chinami i Rosją – zaznacza Yonhap. Według części obserwatorów w czasie szczytu we Władywostoku Putin może powtórzyć stanowisko Moskwy, że preferuje ona rozwiązanie kwestii nuklearnej poprzez rozmowy wielostronne z udziałem obu Korei i zainteresowanych mocarstw.

Yonhap ocenia na podstawie składu północnokoreańskiej delegacji, że Kim może się starać o poparcie Rosji w wysiłkach na rzecz zniesienia międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na Pjongjang za jego zbrojenia.

Według północnokoreańskiej agencji prasowej KCNA do Władywostoku udali się m.in. dwaj wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego rządzącej Partii Pracy Korei (PPK) Kim Pjong Heo i O Su Jong, a także dwoje wysokiej rangi dyplomatów: Ri Jong Ho i Cze Son Hui.

Obecność północnokoreańskiego urzędnika odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze, O Su Jonga, sugeruje z kolei, że przywódcy będą również poruszać kwestię poszerzenia dwustronnej współpracy w tej dziedzinie. Yonhap podaje, cytując rosyjską agencję TASS, że do Władywostoku przyjadą z Moskwy wysokiej rangi rosyjscy urzędnicy odpowiedzialni za transport, rozwój gospodarczy, koleje i energetykę.

Według źródeł dyplomatycznych Yonhapu w czasie wizyty w Rosji Kim może odwiedzić kwaterę główną rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego, zakłady spożywcze oraz publiczne oceanarium w pobliżu Federalnego Uniwersytetu Dalekowschodniego, który zdaniem południowokoreańskiej agencji jest najbardziej prawdopodobnym miejscem szczytu Kim-Putin. Na stronie internetowej oceanarium podano, że będzie ono w piątek zamknięte dla odwiedzających.

Andrzej Borowiak (PAP)

Na zdjęciu: Kim Dzong Un

fot.ALEXANDER SAFRONOV/PRIMORSKY AREA ADMINISTRATION HANDOUT/EPA-EFE/REX/Shutterstock