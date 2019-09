Wielka Brytania. Rząd Borisa Johnsona stracił większość w Izbie Gmin 0 3 września 2019

Dotychczasowy poseł Partii Konserwatywnej Philip Lee opuścił we wtorek to ugrupowanie i dołączył do proeuropejskich Liberalnych Demokratów, pozbawiając rząd Borisa Johnsona większości parlamentarnej – tuż przed kluczowymi głosowaniami ws. brexitu.

Zgodnie z parlamentarną konwencją Lee przeszedł na drugą stronę, do opozycyjnych ław, w Izbie Gmin w trakcie wystąpienia Johnsona na temat szczytu G7 w Biarritz. Jego nowe ugrupowanie potwierdziło także transfer w krótkiej informacji prasowej.

Partia Konserwatywna rządziła dotychczas dzięki porozumieniu o współpracy z północnoirlandzką Demokratyczną Partią Unionistów, ale po wtorkowej decyzji Lee nie dysponuje ona większością mandatów.

Przeciwnicy rządowej strategii negocjacyjnej w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej podejmą we wtorek próbę przejęcia kontroli nad porządkiem obrad Izby Gmin w celu przeprowadzenia w środę przez parlament ustawy zmuszającej rząd przedłużenia terminu spodziewanego opuszczenia Wspólnoty do co najmniej 31 stycznia 2020.(PAP)

Na zdjęciu: Boris Johnson

fot.UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT/HANDOUT/EPA-EFE/Shutterstock