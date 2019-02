W czwartek spotkanie szefa KE i premier May w Brukseli 0 5 lutego 2019

W czwartek w Brukseli odbędzie się spotkanie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera i premier Wielkiej Brytanii Theresy May – poinformował we wtorek rzecznik KE Margaritis Schinas. KE chce usłyszeć, co May zamierza zrobić ws. brexitu.

„Stanowisko Unii Europejskiej jest jasne – powiedział na konferencji prasowej rzecznik KE. – Czekamy jeszcze raz na to, aby usłyszeć, co ma nam do powiedzenia premier” Wielkiej Brytanii.

W związku z czwartkowym spotkaniem rzecznika pytano, czy Londyn przedstawił jakieś nowe, alternatywne propozycje dla rozwiązania kwestii backstopu, a jeśli nie, to czy KE spodziewa się, że zamierza takie przedstawić.

„Zobaczymy, jak rozwinie się spotkanie w czwartek. (…) Dla nas, jak wiecie, backstop, który jest częścią porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, jest jego centralnym punktem i jest fundamentalnie ważny” – wskazał.

Pod koniec stycznia posłowie Izby Gmin przyjęli dwie poprawki do uchwały w sprawie brexitu, sugerujące konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania wobec wynegocjowanego przez rząd May backstopu, czyli kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej, i wskazujące zarazem na sprzeciw wobec scenariusza bezumownego wyjścia z UE.

Backstop zakłada, że w razie braku porozumienia z UE w sprawie brexitu między Brukselą i Londynem Zjednoczone Królestwo byłoby zmuszone do pozostania w unii celnej i w elementach wspólnego rynku UE. Sprawia też, że mogłoby dojść do powstania tzw. granic regulacyjnych między Wielką Brytanią a wchodzącą w jej skład Irlandią Północną.

W odpowiedzi May zapowiedziała próbę renegocjacji umowy wyjścia z UE. To zostało jednak natychmiastowo odrzucone przez występującego w imieniu 27 państw członkowskich rzecznika przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Gdyby May nie udało się uzyskać żadnych ustępstw ze strony UE, kolejne głosowanie w parlamencie mogłoby dotyczyć trudnego wyboru pomiędzy jej oryginalną propozycją – odrzuconą już raz przez posłów w połowie stycznia – lub wysoce ryzykownym opuszczeniem Wspólnoty bez umowy opartej na porozumieniu stron.

W razie nieuzyskania większości dla umowy proponowanej przez May lub alternatywnego rozwiązania na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy w noc z 29 na 30 marca.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

fot.ANDY RAIN/EPA-EFE/REX/Shutterstock