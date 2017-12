Papież apeluje o pokój dla Jerozolimy i Syrii 0 by gd 25 grudnia 2017

Papież Franciszek w orędziu na Boże Narodzenie apelował o pokój dla Jerozolimy i dla całej Ziemi Świętej oraz dla Syrii. Wezwał też do przezwyciężenia napięć na Półwyspie Koreańskim i mówił, że Jezusa widać w twarzach dzieci migrantów.

„Dziś, gdy na świecie wieją wiatry wojny, a zdezaktualizowane już wzorce rozwoju stale powodują ludzką degradację społeczną i środowiskową, Boże Narodzenie przyzywa nas do znaku Dzieciątka i do rozpoznania Go w obliczach dzieci, zwłaszcza tych, dla których, tak jak dla Jezusa, +nie było miejsca w gospodzie+” – papież powiedział w orędziu wygłoszonym w poniedziałek z loggii bazyliki Świętego Piotra.

Franciszek dodał: „Widzimy Jezusa w dzieciach Bliskiego Wschodu, które nadal cierpią z powodu nasilających się napięć między Izraelczykami a Palestyńczykami”.

„W tym świątecznym dniu błagamy Pana o pokój dla Jerozolimy i dla całej Ziemi Świętej. Modlimy się, aby między stronami przeważyła wola podjęcia na nowo dialogu i aby można było w końcu osiągnąć wynegocjowane rozwiązanie, które pozwoli na pokojowe współistnienie dwóch państw w ramach uzgodnionych między sobą i międzynarodowo uznanych granic” – wezwał w bożonarodzeniowym orędziu.

Papież modlił się również o wsparcie dla wszystkich w społeczności międzynarodowej, którzy pragną „pomóc tej udręczonej ziemi w odnalezieniu – pomimo poważnych przeszkód – zgody, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, których od dawna oczekuje”.

Franciszek podkreślił, że Jezusa widać w twarzach dzieci syryjskich, „wciąż naznaczonych wojną, która w minionych latach wykrwawiła ten kraj”. „Oby umiłowana Syria mogła wreszcie odnaleźć poszanowanie godności każdej osoby, poprzez wspólny trud odbudowy tkanki społecznej, bez względu na pochodzenie etniczne i religijne” – modlił się papież.

Przypomniał też o losie dzieci z Iraku i zauważył, że kraj ten od 15 lat jest „zraniony i podzielony” przez wrogość.

Papież mówił też o konflikcie w Jemenie, mającym poważne konsekwencje humanitarne dla ludności, która cierpi z powodu głodu i chorób.

Franciszek podkreślił, że oblicze Jezusa widać w dzieciach w Afryce – „zwłaszcza tych, które cierpią w Sudanie Południowym, Somalii, Burundi, Demokratycznej Republice Konga, Republice Środkowo­afrykańskiej i Nigerii”.

Modlił się o przezwyciężenie napięć na Półwyspie Koreańskim i o „zwiększenie wzajemnego zaufania w interesie całego świata”.

Dzieciątku Jezus papież zawierzył Wenezuelę, „aby mogła podjąć na nowo pokojową debatę między różnymi warstwami społeczeństwa z korzyścią dla całego umiłowanego narodu”.

„Widzimy Jezusa w dzieciach, które wraz ze swymi rodzinami doznają przemocy w konflikcie na Ukrainie i jego poważnych konsekwencji humanitarnych. Modlimy się, aby Pan jak najszybciej udzielił pokoju temu umiłowanemu krajowi” – powiedział.

Franciszek modlił się za dzieci, których rodzice nie mają pracy i nie mogą im zapewnić bezpiecznej i pogodnej przyszłości, oraz za dzieci, „których dzieciństwo zostało ukradzione”, które od najmłodszych lat były zmuszane do pracy lub zmuszane do walki w konfliktach zbrojnych przez „pozbawionych skrupułów najemników”.

„Widzimy Jezusa w wielu dzieciach zmuszonych do opuszczenia swoich ojczyzn, do samodzielnego podróżowania w nieludzkich warunkach, będących łatwym łupem dla handlarzy ludźmi. Ich oczyma widzimy dramat wielu przymusowych migrantów, którzy narażają nawet swe życie, aby podjąć wyniszczające podróże, czasami kończące się tragedią” – powiedział papież.

Przywołując swą niedawną podróż do Birmy i Bangladeszu, Franciszek zaapelował o ochronę mniejszości w tym regionie. Było to nawiązanie do losu prześladowanej w Birmie muzułmańskiej grupy Rohingja, z której przedstawicielami, uchodźcami, spotkał się w Dhace.

Wskazywał, że „Jezus dobrze zna cierpienie bycia nieprzyjętym i trud braku miejsca, gdzie mógłby skłonić głowę”.

„Niech nasze serce nie będzie zamknięte, tak jak były zamknięte domy w Betlejem” – wezwał wiernych.

Z łaską Jezusa starajmy się „czynić nasz świat bardziej ludzkim, bardziej godnym dzieci dnia dzisiejszego i jutrzejszego” – zakończył orędzie.

Następnie papież złożył świąteczne życzenia, w których mówił o potrzebie odnowy serc i budowie przyszłości bardziej braterskiej oraz solidarnej.

Na zakończenie Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

fot. GIUSEPPE LAMI/EPA-EFE/REX/Shutterstock